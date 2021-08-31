Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 20:57 — REGNUM Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик 31 августа опроверг обвинения в том, что он виноват в блокаде работы президиума, которые ранее высказал в его адрес представитель бошняков Шефик Джаферович.

Милорад Додик DEMOKRATSKA STRANKA DS

По словам Додика, он не может участвовать в работе президиума БиГ пока не будет решен вопрос в связи с навязанным бывшим верховными представителем в БиГ Валентоном Инцко. Додик уточнил, что он в этом смысле руководствуется решением парламента Республики Сербской.

«Этот закон недееспособен и парламент Республики Сербской отменил его на территории автономии», — процитировал слова Додика телеканал РТРС.

По мнению Додика, представители бошняков и хорватов в президиуме БиГ — Шефик Джаферович и Желько Комшич «действуют единим фронтом, но существуют конституционные и законодательные процедуры, которые нужно уважать».

Напомним, что ранее Джаферович обвинил Додика в том, что он полностью блокировал работу президиума БиГ своим нежеланием участвовать в принятии решений в рамках этого органа власти и потребовал от верховного представителя Кристиана Шмидта сменить сербского политика с его должности в президиуме.