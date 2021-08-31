Вашингтон, 31 августа, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Геймдизайнер Дэвид Бревик заявил, что его совершенно не интересует судьба проекта видеоигры Diablo II: Resurrected. Об этом 31 августа сообщает портал Wccftech.

Diablo

Один из пользователей Twitter предложил разработчику снять видеообзор на игру, предположив, что такое видео может собрать «миллиарды просмотров», поскольку многим геймерам было бы интересно узнать, что геймдизайнер думает об этом проекте.

В ответ на это Бревик написал, что он не намерен каким-либо образом поддерживать компанию Blizzard и её проекты, в том числе всё, что касается игры Diablo II: Resurrected. Он заявил, что не будет покупать игру, не будет проводить трансляции с ней и будет по минимуму обсуждать тему ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Diablo II.

https://twitter.com/davidbrevik/status/1432367837650178048

Напомним, Дэвид Бревик руководил процессом разработки оригинальной Diablo и был режиссёром Diablo II, он покинул Blizzard в 2003 году и впоследствии не раз критиковал компанию. Релиз Diablo II: Resurrected запланирован на 23 сентября 2021 года.