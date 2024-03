Флорида, США, 31 августа, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Американский рэпер Lil Nas X в своих социальных сетях представил обложку своего грядущего альбома «Montero», который выйдет на стриминговых площадках 17 сентября и станет дебютным студийником артиста.

Cosmopolitan UK Lil Nas X

Музыкант сказал, что обложка была вдохновлена Губкой Бобом и «Генезисом II» Джона Стивенса. Еще в 2019 году Lil Nas X использовал обложку мини-альбома «7 EP», чтобы заявить о своем каминг-ауте. Этому послужили радужные цвета, которые артисты использовал для арта. На обложке «Montero» используется та же палитра.

https://www.instagram.com/p/CTPjauZlZfY/

«Montero» выйдет 17 сентября на лейбле Columbia. Пластинка откроется песней «Montero (Call Me By Your Name)», а также включит синглы «Industry Baby» и «Sun Goes Down».