Мурманск, 31 августа, 2021, 20:27 — ИА Регнум. В Мурманской области ослабили ограничения на работу учреждений культуры. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Андрей Чибис.С 3 сентября дома и дворцы культуры, театры и филармония возобновят концертную деятельность при условии 50% заполняемости зала. «Смягчения становятся возможными, в том числе, благодаря тому, что вакцинировано 64,5% от плана — это более 225 тысяч человек. И прошу соблюдать минимальные ограничения, особенно на завтрашних линейках, чтобы не подвергать опасности здоровье наших детей», — написал Чибис.

Цитата из м/ф «Симпсоны». реж Марк Керклэнд. 1989-2016. США В кинотеатре

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки коронавирус был выявлен у 157 жителей Мурманской области. На лечении находятся более 13 тысяч северян.