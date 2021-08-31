Архангельск, 31 августа, 2021, 20:18 — ИА Регнум. В Архангельске в честь 80-летия прихода в порт первого союзного конвоя «Дервиш» прошел военно-морской парад, завершившийся выступлением авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dvinanews.ru Военно-морской парад в Архангельске

В акватории Северной Двины выстроились 14 кораблей и судов Северного флота, а также пограничный сторожевой корабль «Бдительный». В параде приняли участие и малые противолодочные корабли «Нарьян-Мар» и «Онега», ледокол «Руслан», судно физических полей «Михаил Ломоносов», гидрографические суда ГС-297 и ГС-260 и большой гидрографический катер «Всеволод Воробьев».

Dvinanews.ru Военно-морской парад в Архангельске

Во время военно-морского шоу на Северной Двине корабли ВМФ продемонстрировали тактику боевого обеспечения конвоя с использованием противовоздушного и противолодочного вооружения, противоминного охранения, а также с «тушением пожара» на борту.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на катере «Беломорец» совершили обход кораблей и судов, участвовавших в параде, и поздравили экипажи с юбилеем важного исторического события.

«С прибытия «Дервиша» началось военно-стратегическое сотрудничество с государствами, помогавшими Советскому Союзу разгромить фашизм. Конвои поставляли боевую технику и вооружение, которые были так необходимы нашей армии на фронте. За военные годы арктические конвои перевезли более четверти грузов, полученных нашей страной от союзников, а половина из них прошла через порты Архангельской области», — напомнил губернатор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, посол Великобритании заявила в ходе своего визита в Архангельск о намерении укрепить связи в регионом.