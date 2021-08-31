Тюмень, 31 августа, 2021, 20:16 — ИА Регнум. В Тюмени кондуктор высадила пожилую женщину из автобуса, за то, что от неё плохо пахло. Об этом порталу 72.ru сообщили очевидцы, которые вступились за старушку.

Павел Редин ИА Красная весна Автобус

Причём пожилая женщина оплатила за проезд. За пенсионерку заступались молодые пассажиры с возгласом: «Вы не имеете право её прогонять!» Однако кондуктора это не остановило.

Отмечается, что видео инцидента уде посмотрели в горадминистрации Тюмени.

«Информация по данному инциденту для проведения проверки и принятия мер по существу передана в адрес пассажирского предприятия», — сообщила изданию руководитель пресс-службы администрации города Тюмени Гульнара Сидоркина.