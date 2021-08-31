Посёлок городского типа Старомихайловка, ДНР, 31 августа, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Район посёлка Старомихайловка (ДНР) подвергся обстрелу со стороны ВСУ 31 августа, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Татьяна Полоскова ИА REGNUM Донецк Жилое здание с подвалами для укрытий

Украинские боевики выпустили по району населённого пункта девять мин калибра 120 мм. Атаку они осуществили со стороны Красногоровки в 14:25 мск.

Ранее 31 августа ВСУ атаковали район посёлка Александровка (ДНР), повредив остекление и входную дверь жилого дома номер 297 на улице Шевченко.