Вашингтон, 31 августа, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Стример Illogicoma предложил зрителям посмотреть, как реализованы трассы аркадных гонок Mario Kart в Microsoft Flight Simulator. Об этом 31 августа сообщает портал Screen Rant.

Самолёт

Локации были перенесены в авиасимулятор при помощи специального мода (модификации игры), который создал Illogicoma, и программы Blender. На своём YouTube канале стример показал, как в игре реализованы трассы Mount Wario, Moo Moo Meadows, Bowser's Castle, Shy Guy Falls, Cloudtop Cruise и другие.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонники Microsoft Flight Simulator решили исследовать в игре ураган «Ида». Они выложили в сеть различные ролики, в которых показали, как ведут себя самолёты в погодных условиях, воссозданных в симуляторе.