Москва, 31 августа 2021, 19:57 — REGNUM Во вторник, 31 августа ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Дебаты 2021: апофеоз избирательной кампании». Эксперты обсудили, каким образом проходят дебаты. Модератором встречи выступил управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев.
Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ, представил доклад «Предвыборные дебаты. Отношение"*, в котором анализируется насколько дебаты являются резонансным событием для россиян. На вопрос об отношении россиян к дебатам, 35% респондентов ответили, что дебаты — это важный этап подготовки к выборам, так как они помогают больше узнать о кандидатах и их программе. Однако большинство респондентов (58%) разделяют точку зрения, что дебаты — это шоу, которое не дает достаточной информации о кандидатах. Показатели по возрастным группам были относительно близки, чаще о важности дебатов говорили представители молодежи.
Также был зафиксирован достаточно низкий уровень информированности граждан и резонансности дебатов. Только 17% видели дебаты по телевидению и сети Интернет с участием представителей политических партий.
Мнение эксперта подтверждают результаты исследования в области содержательного отношения россиян к дебатам. Среди всех опрошенных на вопрос «вам понравились или не понравились дебаты, которые вы видели?» 83% ответили, что не видели дебатов, 9% отметили негативное отношение к дебатам, и только 5% респондентов — «скорее понравились». По словам выступающего, на негативное отношение россиян к дебатам влияют следующие факторы: доминирование ведущего над дебатирующими, игнорирование актуальных для целевой аудитории кандидатов тем, отсутствие точных и ясных заявлений.
* Всероссийский репрезентативный опрос ВЦИОМ проводился 28 августа 2021 г. методом телефонного опроса, в нем приняли участие 1600 респондентов (граждане РФ в возрасте 18 лет и старше). Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
Погружая участников и слушателей круглого стола в историю развития политических дебатов, Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ, отметил, что дебаты — это неотъемлемая часть избирательного процесса, связанная напрямую с историей возникновения телевидения. Дебаты развивались по принципу телевизионного шоу американского формата, где более харизматичный кандидат всегда одерживает верх над профессиональным политиком.
Для успешных дебатов важно личное противостояние и программное противоречие. В России нет антологического противоречия между политиками, в вопросах внутренней политики действует принцип «всего больше», когда оппоненты отстаивают увеличение льгот в одних и тех же направлениях, а в вопросах вешней политики партии придерживаются «патриотического консенсуса». В связи с отсутствием противоречий и низким уровнем политической культуры и подготовки к публичным выступлениям политиков, жанр дебатов становится неинтересным для граждан. Эксперт также добавил, что при этом более выгодно на дебатах выглядит партия «Единая Россия», которая говорит про реальные проблемы и представляет дорожную карту по их решению, а не обсуждает туманные радикальные изменения.
Владимир Табак, заместитель генерального директора АНО «Диалог», отметил, что современное время, информационная повестка и технологии диктуют моду на новые форматы. Сегодня в интернете популярен формат «сторителлинга», который завязан на драматургии или спонтанных конфликтах. Споры, возникающие на основе естественной ситуации, более интересны зрителям, так как интернет приучает людей воспринимать информацию более нативно.
Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов, обратил внимание на низкий уровень подготовленности к дебатам, слабое владение материалами. Эксперт подчеркнул, что к дебатам нужно готовиться: как самим кандидатам, так и следует готовить саму аудиторию, например, делать хороший анонс с объяснением избирателям того, что они смогут получить от них. С его точки зрения подача этой формы агитации могла бы быть интереснее, если бы выбирались более узкие темы и дебатировать на них могли бы кандидаты попарно. Отвечая на вопрос модератора о возможном пересмотре правовой нормы, регламентирующей проведение дебатов на телевидении, эксперт выступил с предложением обратиться к лучшим специалистам по шоу в стране, чтобы они озвучили тот формат, который будет интересен зрителям.
Политолог, сотрудник Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов в свою очередьобъяснил низкий интерес к дебатам еще продолжающимся сезоном отпусков, предположив, что ближе к выборам интерес к этой агитационной форме у избирателей будет только возрастать. Отдельно в своем выступлении спикер выделил хорошую подготовку членов партии «Единая Россия».
Политтехнолог Алексей Швайгерт представил региональный взгляд на то, как проходят дебаты. По мнению спикера, культура дебатов в регионах намного ниже, чем на федеральном уровне. Это связано с многочисленными переходами дебатирующих в эмоции и нерациональные высказывания. Как пояснил политтехнолог, дебаты убивают явку неопределившихся: «Это расстраивает людей. К сожалению, культура дебатов невысока. Особенно в регионах, это чистая негативная эмоция».