Москва, 31 августа, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Во вторник, 31 августа ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Дебаты 2021: апофеоз избирательной кампании». Эксперты обсудили, каким образом проходят дебаты. Модератором встречи выступил управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев.

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Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ, представил доклад «Предвыборные дебаты. Отношение"*, в котором анализируется насколько дебаты являются резонансным событием для россиян. На вопрос об отношении россиян к дебатам, 35% респондентов ответили, что дебаты — это важный этап подготовки к выборам, так как они помогают больше узнать о кандидатах и их программе. Однако большинство респондентов (58%) разделяют точку зрения, что дебаты — это шоу, которое не дает достаточной информации о кандидатах. Показатели по возрастным группам были относительно близки, чаще о важности дебатов говорили представители молодежи.

Также был зафиксирован достаточно низкий уровень информированности граждан и резонансности дебатов. Только 17% видели дебаты по телевидению и сети Интернет с участием представителей политических партий.

«На наш взгляд, 17% — это завышенный показатель. Так как респондентам часто сложно разделить обыкновенное телешоу и дебаты политических партий. Потому что и там, и там принимают участие представители политических партий, часто линейка спикеров близка или идентична, поэтому мы фиксируем факт смешения различных форматов», — сказал Михаил Мамонов.

Мнение эксперта подтверждают результаты исследования в области содержательного отношения россиян к дебатам. Среди всех опрошенных на вопрос «вам понравились или не понравились дебаты, которые вы видели?» 83% ответили, что не видели дебатов, 9% отметили негативное отношение к дебатам, и только 5% респондентов — «скорее понравились». По словам выступающего, на негативное отношение россиян к дебатам влияют следующие факторы: доминирование ведущего над дебатирующими, игнорирование актуальных для целевой аудитории кандидатов тем, отсутствие точных и ясных заявлений.

* Всероссийский репрезентативный опрос ВЦИОМ проводился 28 августа 2021 г. методом телефонного опроса, в нем приняли участие 1600 респондентов (граждане РФ в возрасте 18 лет и старше). Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Погружая участников и слушателей круглого стола в историю развития политических дебатов, Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ, отметил, что дебаты — это неотъемлемая часть избирательного процесса, связанная напрямую с историей возникновения телевидения. Дебаты развивались по принципу телевизионного шоу американского формата, где более харизматичный кандидат всегда одерживает верх над профессиональным политиком.

«Содержание в данном случае неважно, важно кто как держится, как выглядит, кто на чем ловит оппонента, кто оказывается на высоте положения. Именно в этом смысл дебатов. Это прежде всего телепродукт, а не обсуждение программ избирательных кампаний. В этом смысле дебаты в США — это профессиональный боксёрский поединок, а у нас «массовый забег лыжников любителей» — пояснил он.

Для успешных дебатов важно личное противостояние и программное противоречие. В России нет антологического противоречия между политиками, в вопросах внутренней политики действует принцип «всего больше», когда оппоненты отстаивают увеличение льгот в одних и тех же направлениях, а в вопросах вешней политики партии придерживаются «патриотического консенсуса». В связи с отсутствием противоречий и низким уровнем политической культуры и подготовки к публичным выступлениям политиков, жанр дебатов становится неинтересным для граждан. Эксперт также добавил, что при этом более выгодно на дебатах выглядит партия «Единая Россия», которая говорит про реальные проблемы и представляет дорожную карту по их решению, а не обсуждает туманные радикальные изменения.

Владимир Табак, заместитель генерального директора АНО «Диалог», отметил, что современное время, информационная повестка и технологии диктуют моду на новые форматы. Сегодня в интернете популярен формат «сторителлинга», который завязан на драматургии или спонтанных конфликтах. Споры, возникающие на основе естественной ситуации, более интересны зрителям, так как интернет приучает людей воспринимать информацию более нативно.

«Дебаты в классическом виде для большого пласта аудитории выглядят достаточно странно с точки зрения драматургии. То есть это искусственно созданный конфликт, заранее обговоренный. Есть студия, в которую приходят люди, и они довольно долго разговаривают. Не факт, что это сильный конфликт будет», — сказал он. При этом спикер также согласился, что при всей архаике очень большое значение имеют кандидаты, принимающие участие в дебатах.

Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов, обратил внимание на низкий уровень подготовленности к дебатам, слабое владение материалами. Эксперт подчеркнул, что к дебатам нужно готовиться: как самим кандидатам, так и следует готовить саму аудиторию, например, делать хороший анонс с объяснением избирателям того, что они смогут получить от них. С его точки зрения подача этой формы агитации могла бы быть интереснее, если бы выбирались более узкие темы и дебатировать на них могли бы кандидаты попарно. Отвечая на вопрос модератора о возможном пересмотре правовой нормы, регламентирующей проведение дебатов на телевидении, эксперт выступил с предложением обратиться к лучшим специалистам по шоу в стране, чтобы они озвучили тот формат, который будет интересен зрителям.

«Они предложат, а мы этот формат причешем до нужного правового соответствия. А то мы телевизионщиков загоняем в какие-то жесткие рамки, и не даем им сделать что-то интересное. А на мой взгляд, теледебаты — это важная часть политической культуры, ее важно развивать», — продолжил он.

Политолог, сотрудник Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов в свою очередьобъяснил низкий интерес к дебатам еще продолжающимся сезоном отпусков, предположив, что ближе к выборам интерес к этой агитационной форме у избирателей будет только возрастать. Отдельно в своем выступлении спикер выделил хорошую подготовку членов партии «Единая Россия».

«Единая Россия» достаточно осмысленно выбирает спикеров: у них хорошая речь, у них хорошая дикция, они не теряются, они быстро реагируют, то есть видно, что людей специально тренировали, то есть нельзя неподготовленного человека садить под софиты, когда на него смотрит камера — это известный эффект и нужно было тренироваться», — заметил он.

Политтехнолог Алексей Швайгерт представил региональный взгляд на то, как проходят дебаты. По мнению спикера, культура дебатов в регионах намного ниже, чем на федеральном уровне. Это связано с многочисленными переходами дебатирующих в эмоции и нерациональные высказывания. Как пояснил политтехнолог, дебаты убивают явку неопределившихся: «Это расстраивает людей. К сожалению, культура дебатов невысока. Особенно в регионах, это чистая негативная эмоция».