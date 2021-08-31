Мадрид, 31 августа, 2021, 19:56 — ИА Регнум. 18-летний опорный полузащитник «Ренна» и молодежной сборной Франции U21 Эдуардо Камавинга, ставший в последние два сезона одним из лучших игроков Лиги 1, 31 августа перешел в мадридский «Реал». «Сливочные» заплатили «Ренну» 31 миллион евро за контракт футболиста.

RonnyK «Реал Мадрид»

Соглашение Эдуардо Камавинги с «Реалом» рассчитано на шесть лет до конца сезона 2026/27.

В текущем сезоне Камавинга принял участие в четырех матчах французской Лиги 1. В среднем за матч полузащитник совершает по 1,2 отбора и 0,3 перехвата. Портал WhoScored оценивает игру футболиста на 6,34 балла.

В текущее летнее трансферное окно мадридский «Реал», помимо Камавинги, пополнил и 29-летний универсальный опорный полузащитник сборной Австрии Давид Алаба, перешедший из мюнхенской «Баварии» на правах свободного агента.