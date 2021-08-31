Нью-Йорк, США, 31 августа, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Представитель новой волны нью-йоркского хип-хора исполнитель Wiki анонсировал свой новый студийный альбом «Half God», который станет его вторым полнформатником в текущем году. Согласно информации портала Pitchfork, продюсированием пластинки занялся бруклинский рэпер Navy Blue, который в середине августа представил свой третий альбом «Navy's Reprise».

Robert Aakerman Нью-Йорк

Анонс альбома состоялся с выходом первого сингла «Roof», который сразу обзавелся экранизацией режиссера Николаса Стаффорд Бриггса. Отметим, что среди гостей на «Half God» появится небезызвестный рэпер Earl Sweatshirt, обожаемый критиками и известный по сотрудничеству с Tyler, The Creator в объединении Odd Future.

Ранее в этом году Wiki выпустил «Telephonebooth», совместный релиз с барабанщиком и продюсером Nah. Его последним сольным альбомом был «Oofie» 2019 года.