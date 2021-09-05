Президент России Владимир Путин с 1 по 4 сентября совершил рабочую поездку на Дальний Восток. Глава государства принял участие в работе VI Восточного экономического форума. Его темой в этом году объявлены «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». 1 сентября Путин посетил Всероссийский детский центр «Океан», где провёл приуроченную ко Дню знаний встречу со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Президент в режиме видеоконференции принял участие в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями — учредителями российского «Альянса по защите детей в цифровой среде», а также церемонии открытия социальных объектов образования в Республике Дагестан. Помимо этого, состоялась встреча Владимира Путина с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. 2 сентября Путин посетил введённый в эксплуатацию в июле 2021 года Дальневосточный морской тренажёрный центр Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов. На площадке форума главе государства представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока. Также Путин провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Сегодня, 3 сентября, президент России выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума. 4 сентября российский лидер посетил космодром «Восточный». Все новости о поездке Путина на Дальний Восток читайте в трансляции ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

22:58 31.08.2021 Во Владивостоке с 1 по 4 сентября будет ограничена навигация для всех типов судов в акваториях Амурского и Уссурийского заливов, в акваториях бухт Аякс и Парис острова Русский — ограничена с северо-востока линией от мыса Новосильского до мыса Житкова, и бухты Новик — ограничена с северо-запада линией от мыса Доронина до мыса Шигина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью.

22:59 31.08.2021 Приморский край готовится подписывать соглашения с инвесторами в рамках VI Восточного экономического форума. Как ожидается, на мероприятии будет достигнуто не менее 20 договорённостей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

22:59 31.08.2021 В преддверии Восточного экономического форума Владивостоку для подготовки городской инфраструктуры выделили дополнительные федеральные средства — 647 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

23:00 31.08.2021 Во Владивостоке 30 августа начался ремонт дороги к бухте Лазурной (известной как Шамора). Предполагается, что по этой трассе в бухту Емар, во Всероссийский детский лагерь «Океан» 1 сентября поедет президент РФ Владимир Путин.

23:02 31.08.2021 На VI Восточном экономическом форуме регионы представят на выставках свои инвестиционные возможности. Главной выставкой станет «Улица Дальнего Востока», которая будет открыта в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке со 2 по 7 сентября и дальше продолжит работать на постоянной основе.

23:03 31.08.2021 Российское общество «Знание» покажет встречу президента России Владимира Путина со школьниками во всероссийском детском центре «Океан». Мероприятие будет транслироваться в эфире II Просветительского марафона «Новое Знание» 1 сентября. Среди приглашенных школьников — победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

23:04 31.08.2021 В дни проведения Восточного экономического форума, с 30 августа по 6 сентября, во Владивостоке будет действовать ряд органичней, в частности, режим «технологической тишины». В этот период в городе будут приостановлены все земляные работы.

23:05 31.08.2021 Более 70% людей, задействованных в организации Восточного экономического форума, прошли вакцинацию от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

03:02 01.09.2021 Делегация от Чукотки во главе с губернатором Романом Копиным готовится к участию в Восточном экономическом форуме — регион будет представлен в деловой и культурной части. Об этом: Чукотка планирует на ВЭФ подписать не менее 15 соглашений с инвесторами

03:46 01.09.2021 Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума состоится яркое тематическое событие — высадка большого сквера реликтовых растений Дальнего Востока. Акция проходит при поддержке полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Подробности в материале: Участники VI ВЭФ во Владивостоке высадят реликтовый сквер

04:25 01.09.2021 Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 1 сентября с рабочей поездкой прибыл во Владивосток. Читайте также: Генпрокурор Краснов будет три дня работать во Владивостоке

04:26 01.09.2021 Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. kremlin.ru

05:34 01.09.2021 По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, президент проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в режиме видеоконференции 2 сентября. Об этом: Про город-миллионник на Дальнем Востоке Путину расскажут на ВЭФ-2021

06:15 01.09.2021 Амурская область готова к VI Восточному экономическому форуму. Ожидается, что на ВЭФ регион заключит соглашение о создании комплекса по сжижению газа. Читайте также: От ВЭФ Приамурье ожидает 137 млрд рублей и более двух тысяч рабочих мест

07:52 01.09.2021 Накануне приезда во Владивосток президента РФ Владимира Путина в центре столицы Дальнего Востока в нескольких местах на автодорогах образовались огромные провалы. Об этом: К приезду Путина во Владивосток провалились дороги гостевого маршрута

09:19 01.09.2021 Правительство РФ обосновывает необходимость строительства моста с материка на Сахалин. Президент РФ Владимир Путин окончательного решения пока не принял. Об этом 31 августа в эфире радио «Комсомольская правда» заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Читайте также: Решение о строительстве моста на Сахалин пока не принято — Трутнев

09:20 01.09.2021 Города Дальнего Востока ждет реновация, которая нацелена сделать жизнь дальневосточников более комфортной, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в интервью радио «Комсомольская правда». Читайте также: В дальневосточный округ за пять лет вложат более 100 млрд рублей — Трутнев

09:24 01.09.2021 Владивосток. Андрей Грук © ИА Красная Весна

09:28 01.09.2021 Амурская область на VI Восточном экономическом форуме намерена углублять сотрудничество с Китаем, Индией, Японией, Германией. Ставки делают на сельское хозяйство и туризм, в том числе промышленный. Читайте подробнее: Приамурье на VI ВЭФ делает ставку на туризм и сельское хозяйство

09:40 01.09.2021 Президент РФ Владимир Путин, как и ожидалось, 1 сентября прибыл во Владивосток. Читайте подробнее: В аэропорту Владивостока приземлился борт №1 президента РФ Путина

09:55 01.09.2021 В 17:00 по местному времени Владимир Путин проведёт во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке встречу со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

10:10 01.09.2021 «С новым годом! С новым учебным годом!» — сказал Путин открывая встречу со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.

10:12 01.09.2021 «С новым годом, с новым учебным годом», — поздравил Путин школьников, добавив, что также поздравляет особенно первоклассников. Подробности в материале: Путин поздравил школьников с новым годом

10:12 01.09.2021 Среди школьников, с которыми во Всероссийском детском центре «Океан» встречается Владимир Путин, победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

10:19 01.09.2021 Президент России Владимир Путин поздравил школьников с 1 сентября на встрече с победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан». Об этом: Путин поздравил школьников с новым учебным годом

10:20 01.09.2021 Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском лагере «Океан» 1 сентября заявил, что история является стержнем, фундаментом всех знаний. Подробности в материале: Путин призвал школьников изучать историю

10:24 01.09.2021 Интернет открыл доступ к множеству информационных ресурсов, но их качество оставляет желать лучшего. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан». Об этом: Путин пожаловался на обилие информационного мусора в интернете

10:26 01.09.2021 В XX веке дважды произошло крушение российской государственности, напомнил Владимир Путин на встрече со школьниками и предложил задуматься над тем, что стало причиной этого, чтобы ни в коем случае не допустить подобных трагедий в будущем.

10:32 01.09.2021 История является фундаментом всех гуманитарных знаний — литературы, музыки, философии, естествознания и так далее. Об этом заявил на встрече со школьниками Приморского края президент РФ Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин назвал историю чрезвычайно важной наукой

10:32 01.09.2021 Всероссийский детский центр «Океан. okean.org

10:32 01.09.2021 История является важнейшей дисциплиной, которая так или иначе затрагивает все сферы знания. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан». Читайте также: Путин: историческая наука является фундаментом гуманитарных знаний

10:36 01.09.2021 Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» 1 сентября рассказал о 20-летней войне в Афганистане. Читайте также: Результат нулевой — Путин о войне в Афганистане

10:40 01.09.2021 Важно не просто передавать знания, а важно, как это делать. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин 1 сентября на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан». "Есть учитель, а есть педагог. Важно не просто передавать знания, важно, как это сделать. Скальпелем можно спасти жизнь или принести горе. Так же и знание: есть атомные бомбы и есть атомные электростанции. Большая разница, правда?» — сказал детям президент. Читайте также: Путин рассказал о разнице между учителем и педагогом

10:46 01.09.2021 1917 год и распад Советского Союза кардинально изменили Россию. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан». Об этом: Путин: без политический потрясений в России могли бы жить 500 млн человек

10:47 01.09.2021 Владимир Путин. Цитата из видео «Открытый урок. Встреча Владимира Путина со школьниками» от 01.09.21. vesti.ru

10:50 01.09.2021 США не смогли достичь никаких результатов в Афганистане по той причине, что не учитывали культурную самобытность этой страны. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан». Об этом: «Результат нулевой» — Путин объяснил провал США в Афганистане

10:57 01.09.2021 Традиционные формы организации образовательного процесса должны дополняться современными инструментами, но не должны ими вытесняться. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан». Читайте также: Путин объяснил недостаток дистанционной формы образования

11:01 01.09.2021 Президент РФ Владимир Путин рассказал школьникам о своих мечтах в детстве — вопрос об этом задал один из участников «урока истории» во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. Читайте также: Путин рассказал о своих детских мечтах

11:07 01.09.2021 Нацистская Германия относилась к народам России совершенно иначе, чем к западноевропейским нациям, и об этом никогда нельзя забывать. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан». Читайте подробнее: Путин напомнил о судьбе России в случае победы фашистской Германии

11:10 01.09.2021 Цитата из видео «Открытый урок. Встреча Владимира Путина со школьниками» от 01.09.21. vesti.ru

11:22 01.09.2021 Президент России Владимир Путин смог реализовать свои детские мечты. Об этом он заявил 1 сентября на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан». Об этом: «Мне удалось добиться того, о чём я мечтал» — Путин

11:23 01.09.2021 Самый юный ученик Егор из Бурятии на открытом уроке во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке 1 сентября спросил президента РФ Владимира Путина о судьбе озера Байкал Читайте также: Путина попросили помочь очистить «великую жемчужину планеты»

11:27 01.09.2021 Изменение климата вызывает в России много проблем, одна из которых — таяние вечной мерзлоты. Об этом 1 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в беседе со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан». Читайте также: Путин назвал изменение климата большим вызовом для России

11:30 01.09.2021 Школьники. Цитата из видео «Открытый урок. Встреча Владимира Путина со школьниками» от 01.09.21. vesti.ru

11:33 01.09.2021 Запрет на поступление ГМО на продовольственные рынки России является оправданным. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан». Об этом: Путин: отдалённые последствия потребления ГМО человеком не изучены

11:37 01.09.2021 Президент РФ Владимир Путинрассказал школьникам во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке на примере своей семьи, какими качествами должен обладать настоящий друг. Читайте подробнее: Путин рассказал о настоящей дружбе на примере истории своей семьи

11:43 01.09.2021 Умение работать в коллективе невозможно развивать при обучении исключительно в онлайн-формате, заявил 1 сентября президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан», которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». Читайте подробнее: Путин заявил о важности сохранения очного формата обучения

11:45 01.09.2021 Девочка из Нижегородской области на открытом уроке во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке 1 сентября спросила президента РФ Владимира Путина о судьбе бездомных животных и предложила создать всероссийскую карту приютов для них. Читайте также: Путин исполнил мечту школьницы из Нижегородской области

11:46 01.09.2021 Межгосударственные отношения строятся на совершенно иных принципах, чем межличностные связи. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан» в рамках II просветительского марафона «Новое Знание». Об этом: Путин: дружба глав государств не определяет отношения между странами

11:46 01.09.2021 Школьница. В ходе встречи со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. kremlin.ru

11:52 01.09.2021 Президент РФ Владимир Путин обещал увеличить роль и ответственность федеральных органов власти за тушение лесных пожаров. Об этом он заявил 1 сентября во время встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке Читайте также: Путин поблагодарил добровольцев Якутии за борьбу с лесными пожарами

11:53 01.09.2021 Идею о введении в школах дополнительного курса истории и поощрении наиболее активных учеников поездками в археологические лагеря одобрил президент России Владимир Путин. Он заявил об этом 1 сентября в ходе встречи с учащимися школы всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке, которая проходит в рамках II просветительского марафона «Новое Знание». Подробности в материале: Путин поддержал идею введения дополнительного курса истории в школах

11:55 01.09.2021 «Каждый человек ищет, выбирает, стоит планы, самое главное — определить цель. Если цель ясна, понятна, то тогда есть все шансы её достичь. Самое главное — найти себя, цель и не бояться мечтать, верить в себя, и успех обеспечен», — напутствовал президент школьников. Читайте подробнее: Самое главное — определить цель — Путин напутствовал школьников 1 сентября

11:56 01.09.2021 Президент России Владимир Путин 1 сентября на встрече со школьниками во Владивостоке, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание», заявил, что мог бы быть экспертом в области юриспруденции, экономики и политики. Подробности в материале: Путин рассказал, в каких областях является экспертом

11:57 01.09.2021 В ходе встречи со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. kremlin.ru

11:58 01.09.2021 В России начнут уделять особое внимание развитию региональных вузов. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан» в рамках II просветительского марафона «Новое Знание». Читайте также: Путин: большинство бюджетных мест будет отдаваться в регионы

12:47 01.09.2021 В режиме видеоконференции из Владивостока президент Владимир Путин участвует в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями — учредителями российского «Альянса по защите детей в цифровой среде».

12:58 01.09.2021 Среди участников «Альянса по защите детей в цифровой среде» — «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа» и Национальная медиа группа. «Соглашение включает в себя 10 пунктов. В частности, подписанты обязуются сами находить и удалять нежелательный для детей контент и совершенствовать инструменты по их защите, создавать и продвигать развивающий и созидательный контент, повышать цифровую грамотность детей, развивать международное сотрудничество в этой сфере и т. д.», — отмечает издание «Ведомости».

13:24 01.09.2021 Своей главной задачей на открытом уроке глава российского государства назвал попытку пробудить в молодых людях интерес к истории, желание её изучать. По словам президента Владимира Путина, историческая наука служит «стержнем, фундаментом всех гуманитарных знаний». Читайте также: Семь главных идей: что сказал Путин школьникам в лекции Общества «Знание»

13:24 01.09.2021 Владимир Путин. В ходе встречи со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. kremlin.ru

13:27 01.09.2021 Президент России Владимир Путин из Владивостока по видеотрансляции участвует в церемонии открытия социальных объектов образования в Республике Дагестан. Значительная часть этих объектов построена военными строителями в сложных природных условиях.

13:40 01.09.2021 Готовность российского бизнеса в сфере цифровых технологий говорить об этических принципах показывает уровень зрелости этой отрасли. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями-учредителями «Альянса по защите детей в цифровой среде». Читайте подробнее: Путин назвал признак зрелости российских цифровых компаний

13:48 01.09.2021 Создание новой социальной инфраструктуры в регионах России является проектом государственного масштаба. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия социальных объектов образования в Дагестане. Читайте подробнее: Путин: социальные объекты в регионах — вопрос государственного масштаба

13:55 01.09.2021 Школьник из Воркуты Никанор Толстых, посетивший открытый урок Владимира Путина во Владивостоке, поправил главу государства после его оговорки. В ходе урока президент назвал Северную войну семилетней. «Не сочтите за мою как бы… в общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — сказал школьник. Читайте подробнее: Президент поблагодарил школьника «за поправочку»

14:07 01.09.2021 В ходе встречи со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. kremlin.ru

14:09 01.09.2021 Хартию по обеспечению безопасности детей в интернете, которая предполагает ограничение доступа их доступа к вредному и противоправному контенту, подписали наиболее крупные интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы в России. За церемонией подписания хартии 1 сентября по видеосвязи из Владивостока наблюдал президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Интернет-компании и медиа подписали хартию по безопасности детей в Сети

14:11 01.09.2021 Владимир Путин во Владивостоке во время церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями — учредителями российского «Альянса по защите детей в цифровой среде». kremlin.ru

14:34 01.09.2021 Активную позицию в вопросах обеспечения безопасности детей в интернете должны занимать российские общество и бизнес. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания добровольных обязательств компаниями — учредителями российского «Альянса по защите детей в цифровой среде». Читайте также: Путин: ответственность за безопасность детей в Сети должно нести и общество

14:57 01.09.2021 До конца 2023 года в России будет создано 256 тыс. новых мест в детских яслях. Об этом 1 сентября заявил находящийся во Владивостоке президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в формате видеосвязи на открытии социальных объектов в Дагестане. Читайте также: Путин: до конца 2023 года в России создадут 256 тыс. новых мест в яслях

17:17 01.09.2021 Школьники. Цитата из видео Открытый урок. Встреча Владимира Путина со школьниками от 01.09.21. vesti.ru

18:31 01.09.2021 Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов. Источник: kremlin.ru

19:44 01.09.2021 Владимир Путин во Владивостоке. С губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Источник: kremlin.ru

20:22 01.09.2021 Школьники задают вопросы Владимиру Путину. Источник: kremlin.ru

21:05 01.09.2021 Владивосток из космоса. Источник: eol.jsc.nasa.gov

21:56 01.09.2021 День знаний. Владивосток. Источник: vlc.ru

21:59 01.09.2021 В первый день трансляция второго федерального просветительского марафона «Новое Знание» собрала 22 млн просмотров, сообщили 1 сентября в пресс-службе мероприятия. Читайте подробнее: В первый день трансляция марафона «Новое Знание» собрала 22 млн просмотров

22:22 01.09.2021 Владимир Путин с школьниками. Источник: kremlin.ru

00:36 02.09.2021 Заявление президента России Владимира Путина о том, что двадцатилетняя миссия США в Афганистане, в ходе которой Вашингтон внедрял свои стандарты организации общества, привели к нулевому, а то и к отрицательному результату, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 1 сентября в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: «Это вообще не ноль» — сети с Путиным подвели итоги дел США в Афганистане

03:26 02.09.2021 Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 2 сентября по видео-конференц-связи принял участие в сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая состоялась в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке. Темой заседания стало «Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики». «Развитие Дальнего Востока мы рассматриваем как окупаемый, высокорентабельный проект», — сказал полномочный представитель президента РФ в ДФО. Читайте подробнее: Дальневосточные преференции уже окупили себя — Трутнев на VI ВЭФ

03:36 02.09.2021 Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая состоялась 2 сентября в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке, назвал три главных вызова для Дальнего Востока. Читайте также: Глава Минвостокразвития назвал три глобальных вызова для Дальнего Востока

03:50 02.09.2021 Во Владивостоке на VI Восточном экономическом форуме 2 сентября будет дан старт всероссийской прививочной кампании против гриппа. Читайте также: На VI ВЭФ стартует всероссийская прививочная кампания против гриппа

03:53 02.09.2021 Президент РФ Владимир Путин провёл многочасовую рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Читайте подробнее: Кожемяко попросил Путина газифицировать север Приморья

04:08 02.09.2021 Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 2 сентября. Автор фото: Андрей Лавренчук ИА REGNUM

04:29 02.09.2021 Восточный экономический форум во Владивостоке. Автор фото: Андрей Лавренчук ИА REGNUM

04:43 02.09.2021 Дальний Восток в современных условиях может стать мировой климатической столицей, об этом 2 сентября в ходе сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая состоялась в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Читайте также: Дальний Восток претендует на статус мировой климатической столицы

04:46 02.09.2021 В Амурской области появятся комплексы по переработке отходов. Их установят в городах Свободный и Благовещенск, а также в посёлке Прогресс. Читайте также: В столице Приамурья появятся 200 фандоматов

04:59 02.09.2021 Восточный экономический форум во Владивостоке. Автор фото: Андрей Лавренчук ИА REGNUM

05:06 02.09.2021 Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморья, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Приморского края подписали накануне Восточного экономического форума 1 сентября во Владивостоке соглашение о совместной реализации проектов комплексной жилой застройки «Дальневосточный квартал» в рамках ТОР. Читайте подробнее: В Приморье построят жилой «Дальневосточный квартал»

05:14 02.09.2021 На продолжительности жизни населения Дальнего Востока отразилась пандемия коронавируса, об этом 2 сентября в ходе сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая состоялась в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Читайте подробнее: ДФО потерял год продолжительности жизни из-за пандемии коронавируса

05:17 02.09.2021 Восточный экономический форум во Владивостоке. Автор фото: Андрей Лавренчук, ИА REGNUM

05:29 02.09.2021 Договор с Нижне-Бурейской гидроэлектростанцией подписало руководство Амурского газохимического комплекса на VI Восточном экономическом форуме. Соглашение предполагает поставки электрической энергии и мощностей в течение 20 лет. Читайте также: Амурский газохимический комплекс договорился о поставках «зелёной» энергии

05:30 02.09.2021 Восточный экономический форум во Владивостоке. Автор фото: Андрей Лавренчук, ИА REGNUM

05:34 02.09.2021 Восточный экономический форум во Владивостоке. Автор фото: Андрей Лавренчук, ИА REGNUM

05:37 02.09.2021 Первые соглашения по механизму «дальневосточной концессии» планируется подписать в ходе Восточного экономического форума. Об этом в ходе сессии «Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики» 2 сентября заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Подробности в материале: На ВЭФ-2021 подпишут первые сделки по «дальневосточной концессии»

05:50 02.09.2021 Японские технологии намерены использовать при установке модульных дата-центров и камер видеонаблюдения в проекте «Умный город» в Якутии. С таким предложением выступила японская делегация на VI Восточном экономическом форуме. Об этом: Япония поделилась с Якутией идеей для строительства моста через Лену

06:18 02.09.2021 VI Восточный экономический форум во Владивостоке 2 сентября открылся с сессии «Генеральная уборка планеты. Экономика замкнутого цикла», в которой принял участие губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Читайте подробнее: На VI ВЭФ обсудили генеральную уборку планеты

06:37 02.09.2021 Продление Транссибирской магистрали на территорию Южной Кореи может стать «артерией дружбы» на Корейском полуострове, заявил 2 сентября на сессии «Туризм: новая эра гостеприимства» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке южнокорейский активист и политик, министр по делам объединения Ли Ин Ен. Читайте также: Южную Корею и Владивосток может связать железнодорожное сообщение

06:46 02.09.2021 За пять лет в газификацию населенных пунктов Приморья с привлечением концессионных моделей планируется инвестировать 5,5 млрд рублей — соглашение о сотрудничестве в этом направлении подписали власти региона и руководители АО «Газпромбанка», ООО «Газпром межрегионгаза» и ООО «Востокарктикнефтегаза» на полях шестого Восточного экономического форума 2 сентября. Об этом: В газификацию Приморья вложат более 5 млрд рублей

06:49 02.09.2021 Пост главы дипломатической миссии Италии в Москве займет посол Италии в Японии Джорджио Стараче. Об этом он сообщил 2 сентября в ходе бизнес-диалога «Россия — Италия» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом: Посол Италии в Японии заявил о переводе в Россию

06:59 02.09.2021 До конца 2022 года будет оформлен мастер-план развития туризма на Дальнем Востоке, заявила 2 сентября глава Ростуризма Зарина Догузова на сессии «Туризм: новая эра гостеприимства» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Читайте также: Ростуризм готовит мастер-план для развития отрасли на Дальнем Востоке

07:09 02.09.2021 Центр Владивостока [(сс)Владимир КОБЗАРЬ]

07:36 02.09.2021 На полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке 2 сентября был представлен российский автомобиль премиум-класса Aurus, работающий на водородном топливе. Читайте подробнее: На ВЭФ-2021 представили российский автомобиль за 22 млн рублей

07:41 02.09.2021 Запрет экспорта леса из России в Китай может вывести эти страны на новый уровень сотрудничества. Надежду на это выразил генеральный директор ООО УК «РФП Групп» Константин Лашкевич, участник бизнес-диалога «Россия — Китай» на VI Восточном экономическом форуме. Об этом: Китаю предложили покупать у России пеллеты и лес для строительства домов

08:23 02.09.2021 Напомним, 2 сентября Владимир Путин посетит введённый в эксплуатацию в июле 2021 года Дальневосточный морской тренажёрный центр Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов. Глава государства ознакомится с тренировочным процессом, передовыми научно-техническими разработками МГУ им. Невельского, а также пообщается с курсантами.

09:02 02.09.2021 Также 2 сентября на площадке ВЭФ главе государства будет представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока с подключением по видео-конференц-связи резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производств. Далее в формате ВКС состоится совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

09:47 02.09.2021 Президент России Владимир Путин на церемонии открытия социальных объектов образования в Дагестане (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

10:48 02.09.2021 Слова учащегося школы, который в ходе онлайн-урока 1 сентября поправил президента РФ Владимира Путина во время его рассказа о Северной войне, не являются наглостью. Об этом 2 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 1 сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых, посетивший открытый урок Владимира Путина во Владивостоке, поправил главу государства после его оговорки про Северную войну. Читайте также: Песков заявил, что не считает наглостью слова поправившего Путина школьника

11:30 02.09.2021 «Мы убеждены, что никто ребёнка не отчислит, тем более такого ребёнка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость», — сказал Дмитрий Песков. Также он указал, что в Кремле не разделяют позиции директора школы, в которой учится этот ребёнок, назвавшей такое поведение ученика, как сообщили СМИ,»наглостью, присущей молодым».

11:38 02.09.2021 Владимир Путин посетил Дальневосточный морской тренажёрный центр Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского. Как сообщает сайт Кремля, президент ознакомился с тренировочным процессом, передовыми научно-техническими разработками МГУ имени адмирала Г. И. Невельского, а также пообщался с курсантами.

11:48 02.09.2021 Тренажёрный центр — уникальный комплекс по подготовке членов экипажей многофункциональных судов, повышению квалификации морских специалистов. Он введён в эксплуатацию в июле 2021 года.

11:51 02.09.2021 Президент РФ Владимир Путин прибыл на площадку Восточного экономического форума.

11:56 02.09.2021 Путин осматривает интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока.

12:10 02.09.2021 Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков доложил президенту РФ Владимиру Путину о новых инструментах социально-экономического развития Дальнего Востока в ходе осмотра интерактивной карты инвестиционных проектов. Об этом: Путину рассказали подробности создания нового города Спутник в Приморье

12:16 02.09.2021 Менее чем за десять лет на Дальнем Востоке планируется создать порядка 360 тыс. рабочих мест. Об этом 2 сентября президенту России Владимиру Путину доложил зампред правительства — полпред главы государства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. «К 2030 году мы планируем привлечь в экономику Дальнего Востока 11 трлн рублей и создать 360 тыс. рабочих мест», — сказал он, докладывая российскому лидеру о результатах развития региона. Об этом: К 2030 году на Дальний Восток планируют привлечь 11 трлн рублей инвестиций

12:25 02.09.2021 Президент России Владимир Путин прибыл в Дальневосточный федеральный университет, который находится на острове Русском во Владивостоке, где ранее открылся VI Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом 2 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Путин прибыл на площадку Восточного экономического форума

12:32 02.09.2021 Президент России Владимир Путин запустил работу четырех новых предприятий во время своего визита на Дальний Восток, передает корреспондент ИА REGNUM. «Хочу поздравить инвесторов с правильным выбором места приложения своих усилий и капиталов, специалистов, административных работников этих предприятия, безусловно, рабочих, инженеров, всех, кто вложил свой труд и талант в реализацию этих проектов», — сказал Путин. Читайте также: Путин пообещал продолжить поддержку инвесторов на Дальнем Востоке

12:33 02.09.2021 Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями — учредителями российского «Альянса по защите детей в цифровой среде». kremlin.ru

12:34 02.09.2021 Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по социально-экономическому развитию ДФО.

12:35 02.09.2021 Во время визита на Дальний Восток в рамках VI Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин дал старт четырём производствам. Он запустил проекты компаний, которые работают в рамках территории опережающего развития «Михайловское». Читайте также: Путин на VI ВЭФ запустил на Дальнем Востоке четыре крупных проекта

12:35 02.09.2021 Путин: «Необходимо ставить амбициозные цели, решать самые смелые задачи».

12:38 02.09.2021 Владимир Путин напомнил о том, что действует программа субсидированных билетов на перелёты с Дальнего Востока в европейскую часть России. Однако такие билеты смогли купить не все желающие. «Такая ситуация недопустима», — сказал президент, добавив, что эту ситуацию нужно держать на постоянном контроле.

12:41 02.09.2021 Путин: важно, чтобы цена авиабилетов была «подъёмной» для людей.

12:41 02.09.2021 Президент РФ Владимир Путин на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке 2 сентября в режиме видеоконференции провёл с губернаторами, представителями правительства и федеральных ведомств совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Подробности в материале: Нужно вкладывать сейчас, чтобы завтра был ощутимый результат — Путин о ДФО

12:43 02.09.2021 Необходимо продолжать развитие сети малых аэродромов на Дальнем Востоке, отметил Владимир Путин.

12:47 02.09.2021 Юрий Трутнев: «По поручению президента продолжаем работу по развитию Дальнего Востока».

12:47 02.09.2021 Президент Владимир Путин отметил, что малые аэропорты необходимо избавить от избыточных требований в работе, но делать это нужно не в ущерб безопасности.

12:48 02.09.2021 Трутнев: «Экономика Дальнего Востока растёт опережающими темпами».

12:53 02.09.2021 Жители Дальнего Востока считают проблемой высокую стоимость потребительской корзины, подчеркнул Юрий Трутнев.

12:54 02.09.2021 Важнейшей задачей для Дальнего Востока является улучшение демографической ситуации — Трутнев.

12:55 02.09.2021 Президент РФ Владимир Путин на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке 2 сентября в ходе видеоконференции с губернаторами по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока обратил внимание на реабилитацию переболевших коронавирусом. Подробности в материале: На Дальнем Востоке не хватает мощностей для реабилитации ковидных пациентов

12:55 02.09.2021 Города Дальнего Востока нуждаются в масштабной реновации — Трутнев.

13:01 02.09.2021 В Дальний Восток вложено уже 2 трлн инвестиций и создано более 81 тыс. новых рабочих мест, об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил полпред Юрий Трутнев на совещании по социальному развитию ДФО, которое состоялось 2 сентября во Владивостоке в рамках VI Восточного экономического форума. Об этом: В Дальний Восток вложено уже 2 трлн рублей инвестиций

13:06 02.09.2021 В ходе встречи со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. kremlin.ru.

13:06 02.09.2021 Президент России Владимир Путин дал распоряжение профильным ведомствам обеспечить непрерывное и достаточное субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока. Об этом он заявил 2 сентября на совещании в рамках VI Восточного экономического форума. Читайте подробнее: Путин поручил автоматически субсидировать авиабилеты для всех жителей ДФО

13:22 02.09.2021 Президент РФ Владимир Путин считает необходимым увеличить количество авиарейсов на Дальнем Востоке и повысить транспортную связь регионов между собой. Такое распоряжение он дал 2 сентября, выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО в рамках VI Восточного экономического форума. Читайте подробнее: К 2025 году авикомпания ДФО должна летать по 530 маршрутам — Путин

13:53 02.09.2021 При развитии системы здравоохранения на Дальнем Востоке необходимо учитывать специфику региона. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. Российский лидер подчеркнул, что на Дальнем Востоке нельзя руководствоваться усредненными для всех регионов формулами и принципами развития медицины. Действовать «по шаблону» в этом случае недопустимо, иначе добиться позитивных изменений не получится, подчеркнул глава государства. Об этом: Путин указал на проблемы с медициной на Дальнем Востоке

13:55 02.09.2021 Антон Силуанов поддержал необходимость реновации дальневосточных городов.

14:01 02.09.2021 Владимир Путин: «Ресурсы выделяются немалые, нужно их эффективно использовать».

14:08 02.09.2021 Россия готова к сотрудничеству для развития судоходства по Северному морскому пути со всеми заинтересованными сторонами. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. «Мы будем работать со всеми нашими коллегами в рамках международного права, а это Конвенция 1982 года», — отметил российский лидер. Читайте также: Путин: Россия никому не станет ограничивать доступ к Севморпути

14:26 02.09.2021 На Дальнем Востоке необходимо вкладывать средства для развития инфраструктуры системы здравоохранения. Об этом 2 сентября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. Глава Минздрава отметил, что в ДФО активно вводят объекты здравоохранения. Так в период с 2019 по 2020 год было введено в эксплуатацию 197 медицинских учреждений. Также планируется ввести еще 321 объект здравоохранения и отремонтировать 421. Подробности в материале: Мурашко сообщил о планах развития здравоохранения на Дальнем Востоке

14:33 02.09.2021 В России сократились объемы перевозок жителей Дальнего Востока. Об этом 2 сентября заявил первый зампредседателя правительства России Андрей Белоусов на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. По оценке первого зампреда правительства РФ, в 2021 году объём авиаперевозок удастся частично восстановить. Читайте подробнее: В правительстве указали на падение объемов пассажирских авиаперевозок в ДФО

15:01 02.09.2021 Президент России Владимир Путин на совещании о социально-экономическом развитии Дальневосточного округа. Цитата из видео. Источник: kremlin.ru

15:03 02.09.2021 Внутренний авиационный пассажиропоток в России достиг рекордных показателей. Об этом 2 сентября заявил министр транспорта России Виталий Савельев на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. «Мы должны довести мобильность населения до единицы. Она у нас сегодня хуже, чем в Европе в два раза и хуже, чем в США в четыре раза. И для этого просто нужны реальные деньги», — сказал Савельев. Читайте подробнее: В России растёт число внутренних перелетов — министр транспорта

15:30 02.09.2021 Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал заявление президента Владимира Путина о Северном морском пути. Читайте также: Мурманский губернатор ответил на заявление президента о Севморпути

15:32 02.09.2021 Исторической задачей современной власти является преумножение числа жителей Дальнего Востока. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам российского лидера, власти страны делают для развития ДФО многое, но этого все равно недостаточно, поскольку местное население продолжает переезжать в другие регионы России. Читайте подробнее: Путин назвал историческую задачу на Дальнем Востоке

15:33 02.09.2021 Количество мер поддержки для семей с детьми в России недостаточное, заявил 2 сентября президент РФ Владимир Путин. Подробности в материале: Путин заявил о недостаточности мер поддержки детей в России

15:43 02.09.2021 Разработка проекта моста на Сахалин продолжает вестись. Об этом 2 сентября сообщил министр транспорта России Виталий Савельев на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам главы Минтранса этим вопросом на данный момент занимается РЖД. При этом он положительно охарактеризовал этот проект, но назвал его затратным. Подробности в материале: В Минтрансе мост на Сахалин назвали «достаточно дорогим»

15:47 02.09.2021 С 2022 года на Дальнем Востоке начнет действовать специальная программа поддержки высшего образования. Об этом 2 сентября заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. «Разработали специальную программу поддержки дальневосточных университетов. Мы уже ее обсудили с ректорским сообществом, с коллегами из Государственной думы и Совета Федерации, она такая достаточно хорошая, с учетом специфики Дальнего Востока», — сказал Фальков. Читайте также: Для Дальнего Востока подготовили программу поддержки вузов

15:57 02.09.2021 Многие города Дальнего Востока нуждаются в реновации. Об этом 2 сентября заявил зампред правительства — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. Выступая на совещании по социально-экономическому развитию ДФО, полпред попросил президента России Владимира Путина рассмотреть возможность запуска в округе программы реновации населенных пунктов. Об этом: На Дальнем Востоке могут запустить программу реновации городов

16:04 02.09.2021 России должна продолжать развитие Дальнего Востока, преумножая успехи прошлых лет. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. «Россия осваивает эти территории давно. Делает это силами наших выдающихся предшественников, усилиями миллионов наших предков. Делает это осмысленно», — сказал глава государства. Подробности в материале: Путин поручил преумножить исторические успехи России на Дальнем Востоке

16:13 02.09.2021 У России есть возможность стать частью бурно развивающегося в экономике, науке и других отраслях мира. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. Ключом к такой возможности является Дальний Восток. Этот регион России находится по соседству с наиболее динамично развивающимися странами мира, что несет в себе существенные перспективы для всей РФ. Читайте подробнее: Путин заявил о возможности России стать частью «бурно развивающегося мира»

17:07 02.09.2021 Во время осмотра интерактивной презентации результатов развития Дальнего Востока. Фото: kremlin.ru.

17:08 02.09.2021 Приумножение населения Дальнего Востока является для России исторической задачей, заявил 2 сентября президент страны Владимир Путин на полях Восточного экономического форума. Об этом: Путин: рост числа жителей Дальнего Востока — историческая задача России

18:42 02.09.2021 Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа. Фото: kremlin.ru

04:09 03.09.2021 Губернатор Магаданской области Сергей Носов в ходе совещания по социально-экономическому развитию Дальнего Востока на площадке Восточного экономического форума 2 сентября во Владивостоке рассказал президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в здравоохранении Колымы и в целом ДФО. Читайте также: Глава Колымы рассказал Путину о бедственной ситуации здравоохранения в ДФО

04:24 03.09.2021 Сельхозпроизводители Амурской области столкнулись с тем, что не могут получить страховые выплаты за гибель урожая на затопленных паводковыми водами полях. Страховые компании делают всё возможное для того, чтобы в случае наступления страхового случая не выплачивать положенные средства. Об этом: Сельхозкомпаниям Приамурья отказывают в выплате страховок после наводнения

04:38 03.09.2021 Вышедшие из берегов реки Амурской области затопили более 50 тыс. га земель. На большей части этой территории погиб весь урожай, сообщил глава региона Василий Орлов президенту РФ Владимиру Путину на совещании в рамках VI Восточного экономического форума. Подробности в материале: Паводок в Приамурье погубил посевы на 50 тыс. га сельхозземель

04:56 03.09.2021 Население Дальнего Востока уже успело оценить положительные моменты от появления в регионе единой авиакомпании. На субсидированные билеты выделено уже 1,85 млрд рублей. Стоимость билетов на перелёты между дальневосточными регионами колеблется от 2,2 тыс. рублей до 10 950 рублей, об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО при президенте РФ Владимире Путине в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке 2 сентября рассказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. Читайте подробнее: Губернатор Сахалина Лимаренко рассказал Путину о дальневосточной авиации

05:04 03.09.2021 Необходимо продолжить развивать сеть малых аэродоромов и посадочных полос на Дальнем Востоке. Об этом на совещании в рамках VI Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин. Он выразил уверенность, что в правилах, составленных для малых аэропортов, можно найти требования, которые являются для малых аэропортов явно избыточными и обременяют их работу. Читайте также: Путин поручил избавить малые аэропорты ДФО от избыточных требований

05:05 03.09.2021 Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением распространить действие дальневосточной ипотеки на врачей и учителей без ограничений по возрасту. Об этом: Путина попросили снять ограничения по ипотеке для бюджетников

05:37 03.09.2021 Стоимость авиационного керосина существенно сказывается на ценах на билеты региональных авиаперевозок. На Сахалине планируют производить керосин из газового концентрата, об этом 2 сентября на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО при президенте РФ Владимире Путине в рамках VI Восточного экономического форума заявил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. Подробности в материале: Власти Сахалина придумали, как удешевить керосин для авиаперевозок

06:00 03.09.2021 Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО при президенте РФ Владимире Путине в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке 2 сентября представил проект модернизации морского порта Корсакова. На его базе планируется строительство крупного современного рыбного порта, что позволит вернуть российский бизнес на отечественный рынок. Об этом: Путин поддержал идею строительства крупнейшего в мире рыбного порта

06:55 03.09.2021 Президент РФ Владимир Путин 3 сентября провёл встречу в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума. Об этом: Участники ВЭФ рассказали Путину о необходимых инструментах развития ДФО

07:04 03.09.2021 Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. kremlin.ru.

07:10 03.09.2021 Президент РФ Владимир Путин не поддержал предложение участников сессии «Конкуренция за инвестиции: как победить» VI Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом глава государства заявил на встрече в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий форума 3 сентября. Читайте также: Путин отказался вводить мораторий на проверки бизнеса на пять лет

07:13 03.09.2021 На что хотел бы обратить сегодня в ходе нашей встречи особое внимание. История освоения Дальнего Востока, реализация здесь крупных, значимых проектов — таких как строительство Транссиба и БАМа, а уже в наше время и космодрома Восточный, целого комплекса крупных объектов во Владивостоке к саммиту АТЭС — показали, насколько важно постоянно идти вперёд — Путин.

07:16 03.09.2021 На полях шестого Восточного экономического форума во Владивостоке 3 сентября на встрече с модераторами и спикерами сессий президенту РФ Владимиру Путину предложили увеличить туристический кешбэк. Читайте подробнее: Путину предложили увеличить для Дальнего Востока туристический кешбэк

07:22 03.09.2021 Президент РФ Владимир Путин и министр финансов Антон Силуанов не поддержали предложение участников сессии «Конкуренция за инвестиции: как победить» VI Восточного экономического форума во Владивостоке о введении инвестиционного кешбэка. Об этом глава государства заявил на встрече в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий форума 3 сентября. Подробности в материале: Путин и Силуанов отказались раздавать инвестиционные кешбэки

07:25 03.09.2021 В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке 2 сентября работала дискуссионная площадка «Развитие особо охраняемых природных территорий и роль КСО в устойчивом развитии и сохранении уникальной природы Дальнего Востока». В ней принял участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Он отметил, что в регионе идёт активная работа по сохранению уникальных природных территорий. «Забайкальский край — это территория уникальных природных парков и явлений. Более 10% территории — это ООПТ. Из них 4% имеют федеральный статус, остальное — региональные территории. У нас острая нехватка ресурсов, чтобы такие места хорошо обустраивать. Поэтому сотрудничество с крупнейшими компаниями для нас имеет принципиальное значение. Мы реализуем большое количество проектов, несколько заказников создано с помощью крупных компаний. Мы стараемся сделать как можно более доступными для забайкальцев и жителей страны эти уникальные виды, сокровища природы. Поэтому планируем и дальше развивать, увеличивать количество особо охраняемых природных территорий», — сказал Александр Осипов.

07:28 03.09.2021 Путин: «Восточный экономический форум твердо занял свое достойное место в международном календаре мероприятий. Это полезная площадка и для наших партнеров, и для российского бизнеса, и для различных уровней власти, поскольку позволяет проанализировать, что сделано в огромном регионе, и наметить совместные шаги по его развитию».

07:28 03.09.2021 Соглашение о создании нового города Спутник в 30 км от Владивостока подписано на ВЭФ: «Создание города Спутник планируется на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская». Город будет рассчитан на проживание 300 тысяч жителей, а площадь застройки составит 925 гектаров. В рамках проекта планируется построить 2,8 млн квадратных метров жилья. Вместе с населением городов Владивостока и Артема население агломерации совокупно может составить миллион человек». Цитата Первого канала.

07:29 03.09.2021 Совещание о социально-экономическом развитии Дальневосточного округа. Цитата из видео. kremlin.ru.

07:30 03.09.2021 Михаил Дегтярев, назначенный президентом временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, рассказал планах сделать Хабаровск городом-миллионником к 2034 году: «По тем проектам, которые мы видим, занятость в Хабаровске, как в городе-миллионнике. Второе — это где люди будут жить, для этого нужны земля и новые микрорайоны. Как мы предполагаем, мы будем вводить 1 млн кв. метров в год уже в 2024 году, а это от 30 до 50 тыс. человек. Поэтому это очень легко считается: если мы с 2024 года вводим миллион кв. метров — это условно 50 тыс., умножаем на 5 лет — это 250 тыс. — это 2029 год, еще на пять — это 500 тысяч».

07:37 03.09.2021 Для дальневосточных авиаперевозчиков могут увеличить сумму налогового возврата за покупку топлива. Такое предложение, внесенное инвесторами на сессиях VI Восточного экономического форума, высказал 3 сентября советник президента государственной компании «Роснефть» Роман Троценко на встрече Владимира Путина в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий форума. Читайте подробнее: Путин поддержал ещё одну меру поддержки для авиаперевозчиков ДФО

07:41 03.09.2021 Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн на полях ВЭФ-21 представил перспективные и уже реализуемые на территории области проекты в сфере промышленности и транспортной логистики. Глава автономии назвал новые направления развития флагмана горнодобывающей отрасли ЕАО — Кимкано-Сутарского ГОКа. На новый уровень выходит единственное в России предприятие подобного типа Кульдурский бруситовый рудник, планирующий разработку Савкинского месторождения. По словам Ростислава Гольдштейна, виден интерес инвесторов к Хинганскому месторождению олова. Компания «Полиметалл» совместно с голландскими партнерами, компанией «Праксис», планируют задействовать новые технологии для более полного извлечения редкого металла. Активно будет развиваться в автономии биомедицинский кластер. Особое место занимает первый трансграничный железнодорожный переход через Амур. Его запуск открывает новые возможности в логистике, а сопутствующая инфраструктура уже сейчас привлекает внимание инвесторов. Цитата novostiEAO.

07:41 03.09.2021 На площадке VI Восточного экономического форума во Владивостоке подписано соглашение между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморья, ВЭБ. РФ и ООО «ПроГород» о создании нового города Спутник в ТОР Надеждинская, которая находится менее чем в 30 км от Владивостока. Читайте подробнее: ВЭФ-2021: между двумя крупными городами Приморья построят город Спутник

07:41 03.09.2021 Восточный экономический форум (ВЭФ) занял достойное место в международном календаре мероприятий подобного характера, заявил президент РФ Владимир Путин 3 сентября на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Читайте также: Путин заявил о важности ВЭФ для России и других стран

07:44 03.09.2021 Необходимо ставить амбициозные цели, решать самые смелые задачи, исходя не из текущей, а уже из более отдалённой, стратегической перспективы — сказал Путин 2 сентября на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа. «Несколько примеров. В своё время мы, что греха таить, затянули, можно сказать, с расширением пропускных возможностей железных дорог. Понятно, соображений было много, и они в целом вроде как носили объективный характер, были основаны на расчётах рынка. Но, к сожалению, эти расчёты и просчёты — а может, к счастью для наших угольщиков, горняков — не оправдались. Конъюнктура сложилась иначе — а мы инфраструктуру для этого не подготовили и не можем сегодня в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой на глобальном угольном рынке, не можем нарастить экспорт так, как могли бы это сейчас сделать. Это, безусловно, упущенная выгода и для компаний, и для бюджета регионов, да и всей страны, недополученные ресурсы, которые можно было бы направить на поддержку граждан, на развитие территорий», — отметил глава государства. Цитата с сайта Кремля.

07:53 03.09.2021 На ВЭФ снова представили проект театрально-музейного комплекса на Орлиной сопке. Уже в четвёртый раз. Концепция развития снова изменилась, проект обрел новое архитектурное бюро и визуальное решение. Как пишет PrimaMedia, новый проект был разработан известным в мире норвежским архитектурным и дизайнерским бюро Snøhetta. Комплекс на сопке Орлиное гнездо, высочайшей точке исторического центра Владивостока, будет представлять собой сложный архитектурный объект из трех блоков: музейного (площадь — 19 525 м2), концертного (площадь — 48 362 м2) и образовательного (площадь — 16 390 м2). Здесь разместятся филиалы крупнейших музеев страны — Государственного Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Музея Востока, а также филиал Мариинского театра.

07:54 03.09.2021 Совещание о социально-экономическом развитии Дальневосточного округа. Цитата из видео. kremlin.ru.

07:55 03.09.2021 За статус первого на Дальнем Востоке города-миллионника вступят в соревнования Хабаровск и Владивосток. Кто раньше сможет насчитать в своей агломерации миллион жителей? В телеграм-каналах уже делают ставки. Читайте также: Хабаровск и Владивосток посоревнуются за статус города-миллионника

07:55 03.09.2021 Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предложил провести масштабную реновацию городов Дальнего Востока. С такой инициативой 2 сентября он обратился к российскому лидеру Владимиру Путину на совещании в рамках Восточного экономического форума. «Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас рассмотреть возможность принять решение о масштабной реновации городов Дальнего Востока», — обратился Трутнев к президенту.

07:57 03.09.2021 Решение вопроса об отсрочке проверок бизнеса в России согласился отложить на один год президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил 3 сентября в ходе встречи с модераторами ключевых сессий и спикерами Восточного экономического форума (ВЭФ). Подробности в материале: Путин согласился отложить вопрос об отсрочке проверок бизнеса

07:57 03.09.2021 До официального начала пленарного заседания 5 минут. Путин до сих пор проводит встречу с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Зрители пленарки тоже не торопятся собираться.

08:00 03.09.2021 Глава Якутии назвал «диким» предложение Минфина РФ по финансированию строительства автомобильного моста через реку Лену в регионе. «Вроде бы сейчас при поддержке Марата Шакирзяновича (Хуснуллина) мы прошли правкомиссию, договорились 50 на 50% финансирования. Хотя для меня, конечно, непонятно, почему 50% для такого важного стратегически для страны объекта должен регион сам финансировать. Мы согласились на это. Но сейчас наше Министерство финансов (России) проснулось и говорит: а давайте 33% — регион, 33% — федеральный бюджет и 33% — частные партнеры. Понятно, что частным партнерам надо будет деньги возвращать, а кто будет возвращать? Конечно же, Якутия. Мы понимаем, что не самый бедный регион страны, но делать наши проекты, рассматривать их с точки зрения софинансирования из федерального бюджета с более высокими коэффициентами софинансирования <…> я считаю, это дико» — Айсен Николаев.

08:04 03.09.2021 Силуанов ради встречи с Путиным перед пленаркой в 6 утра по Москве уже был в рабочем кабинете. И Путин ему дал возможность выступить.

08:06 03.09.2021 Путин — о международной конкуренции: «Понятно, что никто нас с нашим товаром вообще нигде не ждет, кроме как с чисто сырьевым. Но нам-то нужно думать о другом, переработкой заниматься, и чем глубже, тем лучше. Возможны меры давления вплоть до шантажа от ваших конкурентов, попытки заменить вашу продукцию. Все для них не так просто! Да, у них есть жирок, они накопили и могут себе позволить что-то покупать подороже на какое-то время. Потом сдуются. Если поймут наши серьезные намерения». Цитата канала dimsmirnov175.

08:06 03.09.2021 В России к 2035 году уровень доходов граждан может снизиться на 14% в случае отсутствия ESG-трансформации, заявил 3 сентября глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме. Подробности в материале: Греф предупредил о возможном снижении доходов жителей России к 2035 году

08:07 03.09.2021 На встрече президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий VI Восточного экономического форума во Владивостоке 3 сентября обсудили ограничения по экспорту необработанной древесины с Дальнего Востока. Глава государства подчеркнул, что как такового запрета на эту деятельность нет, и предложил поддерживать компании, которые готовы вкладываться в создание деревообрабатывающего производства. Об этом: Путин поручил поддержать перерабатывающие лес предприятия

08:18 03.09.2021 Президент России Владимир Путин согласился с необходимостью внесения корректив в механизм обратного акциза на авиационный керосин, чтобы поддержать авиаперевозки на Дальнем Востоке. Об этом он сказал на совещании, которое прошло 3 сентября в рамках Восточного экономического форума — 2021. Подробности в материале: Путин оценил предложение об акцизе на авиатопливо для Дальнего Востока

08:18 03.09.2021 Компании, которые готовы вкладывать деньги в создание проектов на Дальнем Востоке, просят усовершенствовать логистику и транспортное сообщение в макрорегионе. В частности, есть необходимость модернизировать федеральную трассу «Колыма», доложил 3 сентября президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий VI Восточного экономического форума во Владивостоке советник президента государственной компании «Роснефть» Роман Троценко. Подробности в материале: Инвесторы на VI ВЭФ попросили модернизировать трассу «Колыма»

08:21 03.09.2021 Журналистам перед пленарным заседанием с Путиным на ВЭФ температуру меряет робот.

08:22 03.09.2021 Президент России Владимир Путин не исключил возможности увеличения туристического кешбэка для путешествий по дальневосточным регионам. Об этом глава государства сообщил 3 сентября на встрече с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума. Подробности в материале: Путин согласился подумать над увеличением туристического кешбэка для ДФО

08:23 03.09.2021 Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Мероприятие состоялось в рамках Восточного экономического форума.Главное. Авиабилеты Президент назвал недопустимой ситуацию, при которой в ряде регионов Дальнего Востока граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты— либо исчерпан лимит этих билетов, хотя до конца года еще много времени, либо регион вовсе не получил субсидию. «Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования». Президент поручил Минфину и Минтрансу «подумать над этим и предложить решение». Он подчеркнул, что льготные авиабилеты должны быть доступны для жителей всех дальневосточных регионов в течение всего календарного года. «Для этого, конечно, необходимо увеличить количество рейсов, особенно в период высокой нагрузки». Здравоохранение Путин считает необходимым обновить систему первичного звена и обеспечить программу медицинской реабилитации переболевших коронавирусом. Президент также указал на то, что на Дальнем Востоке много небольших населенных пунктов, расстояние между которыми достигает сотни километров, и «действующая модель финансирования здравоохранения здесь хромает, людям не всегда доступна качественная медицинская помощь». По словам президента, оснащение поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов оставляет желать лучшего: «Человеку, который столкнулся с какой-то проблемой, с болезнью, не важны какие-то нормативы и бюрократические документы, хотя и правильно сформулированные, и написанные. Ему нужны поликлиника, больница, ему нужен медицинский центр, какой-то даже скромный ФАП, где ему могут реально помочь, где есть врачи и оборудование». Правительство должно представить по этому поводу свои предложения. Президент также обратил внимание на необходимость проработки программы медицинской реабилитации переболевших коронавирусом. Поддержка семей с детьми Путин заявил, что, помимо существующего пакета мер поддержки семей с детьми во всей стране, необходимо подумать о специфических мерах поддержки семей с детьми именно на Дальнем Востоке. «Так же, как мы создаем в экономике наиболее привлекательные условия, чтобы здесь капиталы вкладывали, так же и нужно создавать условия для семей, чтобы привлекательно было заводить детей именно здесь, а не на других каких-то территориях, не как везде, а здесь должно быть привлекательнее. Поэтому надо над этим тоже подумать». Компенсация ущерба сельскому хозяйству Путин поручил губернаторам регионов ДФО, где из-за погодных условий нанесен ущерб сельхозпроизводителям, оперативно представить все расчеты в правительство. Он также предупредил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о том, что «в некоторых регионах, как в Амурской области, пока не готовы коллеги к тому, чтобы представить необходимый объем документов для реализации мер поддержки и получения поддержки. Прошу вас иметь это в виду и оперативно отреагировать в тот момент, когда эти документы будут подготовлены». Отток населения Владимир Путин отметил, что отток населения с Дальнего Востока говорит о том, что мер поддержки региона пока недостаточно. «Делается много, согласен полностью, но пока все-таки недостаточно, если мы наблюдаем отток населения». Путин констатировал, что темпы оттока людей сократились, но отток не прекратился. «Если бы там было так хорошо, как бы нам хотелось, чтобы люди ощущали, что им хорошо, — приезжали бы сюда, а не уезжали». Он назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке России. «Наша историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на тех территориях, которые осваивались нашими предками на протяжении столетий, а приумножить». Для этого нужно развивать производственные мощности, создавать рабочие места, обеспечить доходы людей. Путин призвал также пользоваться и тем, что уже есть. «Действительно, ресурсы выделяются немалые, и нужно их эффективно использовать». Цитата канала amursovet.

08:26 03.09.2021 На Восточном экономическом форуме успешный туринвестор, модератор сессии «Туризм» Сергей Бачин на встрече в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий 3 сентября рассказал президенту РФ Владимиру Путину о проблемах в туристической отрасли Дальнего Востока. Читайте также: Путину предложили рассмотреть дополнительные льготы для турбизнеса ДФО