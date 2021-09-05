ВЭФ-21 и большая поездка Путина на Дальний Восток — трансляция
Президент России Владимир Путин с 1 по 4 сентября совершил рабочую поездку на Дальний Восток.
Глава государства принял участие в работе VI Восточного экономического форума. Его темой в этом году объявлены «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».
1 сентября Путин посетил Всероссийский детский центр «Океан», где провёл приуроченную ко Дню знаний встречу со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
Президент в режиме видеоконференции принял участие в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями — учредителями российского «Альянса по защите детей в цифровой среде», а также церемонии открытия социальных объектов образования в Республике Дагестан.
Помимо этого, состоялась встреча Владимира Путина с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
2 сентября Путин посетил введённый в эксплуатацию в июле 2021 года Дальневосточный морской тренажёрный центр Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов.
На площадке форума главе государства представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока. Также Путин провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
Сегодня, 3 сентября, президент России выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума.
4 сентября российский лидер посетил космодром «Восточный».
Все новости о поездке Путина на Дальний Восток читайте в трансляции ИА REGNUM.
Во Владивостоке с 1 по 4 сентября будет ограничена навигация для всех типов судов в акваториях Амурского и Уссурийского заливов, в акваториях бухт Аякс и Парис острова Русский — ограничена с северо-востока линией от мыса Новосильского до мыса Житкова, и бухты Новик — ограничена с северо-запада линией от мыса Доронина до мыса Шигина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью.
Приморский край готовится подписывать соглашения с инвесторами в рамках VI Восточного экономического форума. Как ожидается, на мероприятии будет достигнуто не менее 20 договорённостей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
В преддверии Восточного экономического форума Владивостоку для подготовки городской инфраструктуры выделили дополнительные федеральные средства — 647 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
Во Владивостоке 30 августа начался ремонт дороги к бухте Лазурной (известной как Шамора). Предполагается, что по этой трассе в бухту Емар, во Всероссийский детский лагерь «Океан» 1 сентября поедет президент РФ Владимир Путин.
На VI Восточном экономическом форуме регионы представят на выставках свои инвестиционные возможности. Главной выставкой станет «Улица Дальнего Востока», которая будет открыта в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке со 2 по 7 сентября и дальше продолжит работать на постоянной основе.
Российское общество «Знание» покажет встречу президента России Владимира Путина со школьниками во всероссийском детском центре «Океан». Мероприятие будет транслироваться в эфире II Просветительского марафона «Новое Знание» 1 сентября. Среди приглашенных школьников — победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
В дни проведения Восточного экономического форума, с 30 августа по 6 сентября, во Владивостоке будет действовать ряд органичней, в частности, режим «технологической тишины». В этот период в городе будут приостановлены все земляные работы.
Более 70% людей, задействованных в организации Восточного экономического форума, прошли вакцинацию от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.
Делегация от Чукотки во главе с губернатором Романом Копиным готовится к участию в Восточном экономическом форуме — регион будет представлен в деловой и культурной части.
Об этом: Чукотка планирует на ВЭФ подписать не менее 15 соглашений с инвесторами
Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума состоится яркое тематическое событие — высадка большого сквера реликтовых растений Дальнего Востока. Акция проходит при поддержке полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Подробности в материале: Участники VI ВЭФ во Владивостоке высадят реликтовый сквер
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 1 сентября с рабочей поездкой прибыл во Владивосток.
Читайте также: Генпрокурор Краснов будет три дня работать во Владивостоке
По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, президент проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в режиме видеоконференции 2 сентября.
Об этом: Про город-миллионник на Дальнем Востоке Путину расскажут на ВЭФ-2021
Амурская область готова к VI Восточному экономическому форуму. Ожидается, что на ВЭФ регион заключит соглашение о создании комплекса по сжижению газа.
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Накануне приезда во Владивосток президента РФ Владимира Путина в центре столицы Дальнего Востока в нескольких местах на автодорогах образовались огромные провалы.
Об этом: К приезду Путина во Владивосток провалились дороги гостевого маршрута
Правительство РФ обосновывает необходимость строительства моста с материка на Сахалин. Президент РФ Владимир Путин окончательного решения пока не принял. Об этом 31 августа в эфире радио «Комсомольская правда» заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Читайте также: Решение о строительстве моста на Сахалин пока не принято — Трутнев
Города Дальнего Востока ждет реновация, которая нацелена сделать жизнь дальневосточников более комфортной, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в интервью радио «Комсомольская правда».
Читайте также: В дальневосточный округ за пять лет вложат более 100 млрд рублей — Трутнев
Амурская область на VI Восточном экономическом форуме намерена углублять сотрудничество с Китаем, Индией, Японией, Германией. Ставки делают на сельское хозяйство и туризм, в том числе промышленный.
Читайте подробнее: Приамурье на VI ВЭФ делает ставку на туризм и сельское хозяйство
Президент РФ Владимир Путин, как и ожидалось, 1 сентября прибыл во Владивосток.
Читайте подробнее: В аэропорту Владивостока приземлился борт №1 президента РФ Путина
В 17:00 по местному времени Владимир Путин проведёт во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке встречу со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
«С новым годом! С новым учебным годом!» — сказал Путин открывая встречу со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.
«С новым годом, с новым учебным годом», — поздравил Путин школьников, добавив, что также поздравляет особенно первоклассников.
Подробности в материале: Путин поздравил школьников с новым годом
Среди школьников, с которыми во Всероссийском детском центре «Океан» встречается Владимир Путин, победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
Президент России Владимир Путин поздравил школьников с 1 сентября на встрече с победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан».
Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском лагере «Океан» 1 сентября заявил, что история является стержнем, фундаментом всех знаний.
Подробности в материале: Путин призвал школьников изучать историю
Интернет открыл доступ к множеству информационных ресурсов, но их качество оставляет желать лучшего. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан».
Об этом: Путин пожаловался на обилие информационного мусора в интернете
В XX веке дважды произошло крушение российской государственности, напомнил Владимир Путин на встрече со школьниками и предложил задуматься над тем, что стало причиной этого, чтобы ни в коем случае не допустить подобных трагедий в будущем.
История является фундаментом всех гуманитарных знаний — литературы, музыки, философии, естествознания и так далее. Об этом заявил на встрече со школьниками Приморского края президент РФ Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин назвал историю чрезвычайно важной наукой
История является важнейшей дисциплиной, которая так или иначе затрагивает все сферы знания. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан».
Читайте также: Путин: историческая наука является фундаментом гуманитарных знаний
Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» 1 сентября рассказал о 20-летней войне в Афганистане.
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Важно не просто передавать знания, а важно, как это делать. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин 1 сентября на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан».
"Есть учитель, а есть педагог. Важно не просто передавать знания, важно, как это сделать. Скальпелем можно спасти жизнь или принести горе. Так же и знание: есть атомные бомбы и есть атомные электростанции. Большая разница, правда?» — сказал детям президент.
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1917 год и распад Советского Союза кардинально изменили Россию. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан».
Об этом: Путин: без политический потрясений в России могли бы жить 500 млн человек
США не смогли достичь никаких результатов в Афганистане по той причине, что не учитывали культурную самобытность этой страны. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан».
Об этом: «Результат нулевой» — Путин объяснил провал США в Афганистане
Традиционные формы организации образовательного процесса должны дополняться современными инструментами, но не должны ими вытесняться. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан».
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Президент РФ Владимир Путин рассказал школьникам о своих мечтах в детстве — вопрос об этом задал один из участников «урока истории» во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.
Читайте также: Путин рассказал о своих детских мечтах
Нацистская Германия относилась к народам России совершенно иначе, чем к западноевропейским нациям, и об этом никогда нельзя забывать. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан».
Читайте подробнее: Путин напомнил о судьбе России в случае победы фашистской Германии
Президент России Владимир Путин смог реализовать свои детские мечты. Об этом он заявил 1 сентября на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан».
Об этом: «Мне удалось добиться того, о чём я мечтал» — Путин
Самый юный ученик Егор из Бурятии на открытом уроке во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке 1 сентября спросил президента РФ Владимира Путина о судьбе озера Байкал
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Изменение климата вызывает в России много проблем, одна из которых — таяние вечной мерзлоты. Об этом 1 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в беседе со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан».
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Запрет на поступление ГМО на продовольственные рынки России является оправданным. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан».
Об этом: Путин: отдалённые последствия потребления ГМО человеком не изучены
Президент РФ Владимир Путинрассказал школьникам во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке на примере своей семьи, какими качествами должен обладать настоящий друг.
Читайте подробнее: Путин рассказал о настоящей дружбе на примере истории своей семьи
Умение работать в коллективе невозможно развивать при обучении исключительно в онлайн-формате, заявил 1 сентября президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан», которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание».
Читайте подробнее: Путин заявил о важности сохранения очного формата обучения
Девочка из Нижегородской области на открытом уроке во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке 1 сентября спросила президента РФ Владимира Путина о судьбе бездомных животных и предложила создать всероссийскую карту приютов для них.
Читайте также: Путин исполнил мечту школьницы из Нижегородской области
Межгосударственные отношения строятся на совершенно иных принципах, чем межличностные связи. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан» в рамках II просветительского марафона «Новое Знание».
Об этом: Путин: дружба глав государств не определяет отношения между странами
Президент РФ Владимир Путин обещал увеличить роль и ответственность федеральных органов власти за тушение лесных пожаров. Об этом он заявил 1 сентября во время встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке
Читайте также: Путин поблагодарил добровольцев Якутии за борьбу с лесными пожарами
Идею о введении в школах дополнительного курса истории и поощрении наиболее активных учеников поездками в археологические лагеря одобрил президент России Владимир Путин. Он заявил об этом 1 сентября в ходе встречи с учащимися школы всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке, которая проходит в рамках II просветительского марафона «Новое Знание».
Подробности в материале: Путин поддержал идею введения дополнительного курса истории в школах
«Каждый человек ищет, выбирает, стоит планы, самое главное — определить цель. Если цель ясна, понятна, то тогда есть все шансы её достичь. Самое главное — найти себя, цель и не бояться мечтать, верить в себя, и успех обеспечен», — напутствовал президент школьников.
Читайте подробнее: Самое главное — определить цель — Путин напутствовал школьников 1 сентября
Президент России Владимир Путин 1 сентября на встрече со школьниками во Владивостоке, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание», заявил, что мог бы быть экспертом в области юриспруденции, экономики и политики.
Подробности в материале: Путин рассказал, в каких областях является экспертом
В России начнут уделять особое внимание развитию региональных вузов. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан» в рамках II просветительского марафона «Новое Знание».
Читайте также: Путин: большинство бюджетных мест будет отдаваться в регионы
В режиме видеоконференции из Владивостока президент Владимир Путин участвует в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями — учредителями российского «Альянса по защите детей в цифровой среде».
Среди участников «Альянса по защите детей в цифровой среде» — «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа» и Национальная медиа группа.
«Соглашение включает в себя 10 пунктов. В частности, подписанты обязуются сами находить и удалять нежелательный для детей контент и совершенствовать инструменты по их защите, создавать и продвигать развивающий и созидательный контент, повышать цифровую грамотность детей, развивать международное сотрудничество в этой сфере и т. д.», — отмечает издание «Ведомости».
Своей главной задачей на открытом уроке глава российского государства назвал попытку пробудить в молодых людях интерес к истории, желание её изучать. По словам президента Владимира Путина, историческая наука служит «стержнем, фундаментом всех гуманитарных знаний».
Читайте также: Семь главных идей: что сказал Путин школьникам в лекции Общества «Знание»
Президент России Владимир Путин из Владивостока по видеотрансляции участвует в церемонии открытия социальных объектов образования в Республике Дагестан. Значительная часть этих объектов построена военными строителями в сложных природных условиях.
Готовность российского бизнеса в сфере цифровых технологий говорить об этических принципах показывает уровень зрелости этой отрасли. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями-учредителями «Альянса по защите детей в цифровой среде».
Читайте подробнее: Путин назвал признак зрелости российских цифровых компаний
Создание новой социальной инфраструктуры в регионах России является проектом государственного масштаба. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия социальных объектов образования в Дагестане.
Читайте подробнее: Путин: социальные объекты в регионах — вопрос государственного масштаба
Школьник из Воркуты Никанор Толстых, посетивший открытый урок Владимира Путина во Владивостоке, поправил главу государства после его оговорки.
В ходе урока президент назвал Северную войну семилетней.
«Не сочтите за мою как бы… в общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — сказал школьник.
Читайте подробнее: Президент поблагодарил школьника «за поправочку»
Хартию по обеспечению безопасности детей в интернете, которая предполагает ограничение доступа их доступа к вредному и противоправному контенту, подписали наиболее крупные интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы в России. За церемонией подписания хартии 1 сентября по видеосвязи из Владивостока наблюдал президент РФ Владимир Путин.
Читайте также: Интернет-компании и медиа подписали хартию по безопасности детей в Сети
Активную позицию в вопросах обеспечения безопасности детей в интернете должны занимать российские общество и бизнес. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания добровольных обязательств компаниями — учредителями российского «Альянса по защите детей в цифровой среде».
Читайте также: Путин: ответственность за безопасность детей в Сети должно нести и общество
До конца 2023 года в России будет создано 256 тыс. новых мест в детских яслях. Об этом 1 сентября заявил находящийся во Владивостоке президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в формате видеосвязи на открытии социальных объектов в Дагестане.
Читайте также: Путин: до конца 2023 года в России создадут 256 тыс. новых мест в яслях
В первый день трансляция второго федерального просветительского марафона «Новое Знание» собрала 22 млн просмотров, сообщили 1 сентября в пресс-службе мероприятия.
Читайте подробнее: В первый день трансляция марафона «Новое Знание» собрала 22 млн просмотров
Заявление президента России Владимира Путина о том, что двадцатилетняя миссия США в Афганистане, в ходе которой Вашингтон внедрял свои стандарты организации общества, привели к нулевому, а то и к отрицательному результату, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 1 сентября в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: «Это вообще не ноль» — сети с Путиным подвели итоги дел США в Афганистане
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 2 сентября по видео-конференц-связи принял участие в сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая состоялась в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке. Темой заседания стало «Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики».
«Развитие Дальнего Востока мы рассматриваем как окупаемый, высокорентабельный проект», — сказал полномочный представитель президента РФ в ДФО.
Читайте подробнее: Дальневосточные преференции уже окупили себя — Трутнев на VI ВЭФ
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая состоялась 2 сентября в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке, назвал три главных вызова для Дальнего Востока.
Читайте также: Глава Минвостокразвития назвал три глобальных вызова для Дальнего Востока
Во Владивостоке на VI Восточном экономическом форуме 2 сентября будет дан старт всероссийской прививочной кампании против гриппа.
Читайте также: На VI ВЭФ стартует всероссийская прививочная кампания против гриппа
Президент РФ Владимир Путин провёл многочасовую рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
Читайте подробнее: Кожемяко попросил Путина газифицировать север Приморья
Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 2 сентября. Автор фото: Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Восточный экономический форум во Владивостоке. Автор фото: Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Дальний Восток в современных условиях может стать мировой климатической столицей, об этом 2 сентября в ходе сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая состоялась в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Читайте также: Дальний Восток претендует на статус мировой климатической столицы
В Амурской области появятся комплексы по переработке отходов. Их установят в городах Свободный и Благовещенск, а также в посёлке Прогресс.
Читайте также: В столице Приамурья появятся 200 фандоматов
Восточный экономический форум во Владивостоке. Автор фото: Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморья, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Приморского края подписали накануне Восточного экономического форума 1 сентября во Владивостоке соглашение о совместной реализации проектов комплексной жилой застройки «Дальневосточный квартал» в рамках ТОР.
Читайте подробнее: В Приморье построят жилой «Дальневосточный квартал»
На продолжительности жизни населения Дальнего Востока отразилась пандемия коронавируса, об этом 2 сентября в ходе сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая состоялась в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Читайте подробнее: ДФО потерял год продолжительности жизни из-за пандемии коронавируса
Восточный экономический форум во Владивостоке. Автор фото: Андрей Лавренчук, ИА REGNUM
Договор с Нижне-Бурейской гидроэлектростанцией подписало руководство Амурского газохимического комплекса на VI Восточном экономическом форуме. Соглашение предполагает поставки электрической энергии и мощностей в течение 20 лет.
Читайте также: Амурский газохимический комплекс договорился о поставках «зелёной» энергии
Восточный экономический форум во Владивостоке. Автор фото: Андрей Лавренчук, ИА REGNUM
Восточный экономический форум во Владивостоке. Автор фото: Андрей Лавренчук, ИА REGNUM
Первые соглашения по механизму «дальневосточной концессии» планируется подписать в ходе Восточного экономического форума. Об этом в ходе сессии «Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики» 2 сентября заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Подробности в материале: На ВЭФ-2021 подпишут первые сделки по «дальневосточной концессии»
Японские технологии намерены использовать при установке модульных дата-центров и камер видеонаблюдения в проекте «Умный город» в Якутии. С таким предложением выступила японская делегация на VI Восточном экономическом форуме.
Об этом: Япония поделилась с Якутией идеей для строительства моста через Лену
VI Восточный экономический форум во Владивостоке 2 сентября открылся с сессии «Генеральная уборка планеты. Экономика замкнутого цикла», в которой принял участие губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Читайте подробнее: На VI ВЭФ обсудили генеральную уборку планеты
Продление Транссибирской магистрали на территорию Южной Кореи может стать «артерией дружбы» на Корейском полуострове, заявил 2 сентября на сессии «Туризм: новая эра гостеприимства» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке южнокорейский активист и политик, министр по делам объединения Ли Ин Ен.
Читайте также: Южную Корею и Владивосток может связать железнодорожное сообщение
За пять лет в газификацию населенных пунктов Приморья с привлечением концессионных моделей планируется инвестировать 5,5 млрд рублей — соглашение о сотрудничестве в этом направлении подписали власти региона и руководители АО «Газпромбанка», ООО «Газпром межрегионгаза» и ООО «Востокарктикнефтегаза» на полях шестого Восточного экономического форума 2 сентября.
Пост главы дипломатической миссии Италии в Москве займет посол Италии в Японии Джорджио Стараче. Об этом он сообщил 2 сентября в ходе бизнес-диалога «Россия — Италия» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
До конца 2022 года будет оформлен мастер-план развития туризма на Дальнем Востоке, заявила 2 сентября глава Ростуризма Зарина Догузова на сессии «Туризм: новая эра гостеприимства» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Читайте также: Ростуризм готовит мастер-план для развития отрасли на Дальнем Востоке
На полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке 2 сентября был представлен российский автомобиль премиум-класса Aurus, работающий на водородном топливе.
Читайте подробнее: На ВЭФ-2021 представили российский автомобиль за 22 млн рублей
Запрет экспорта леса из России в Китай может вывести эти страны на новый уровень сотрудничества. Надежду на это выразил генеральный директор ООО УК «РФП Групп» Константин Лашкевич, участник бизнес-диалога «Россия — Китай» на VI Восточном экономическом форуме.
Об этом: Китаю предложили покупать у России пеллеты и лес для строительства домов
Напомним, 2 сентября Владимир Путин посетит введённый в эксплуатацию в июле 2021 года Дальневосточный морской тренажёрный центр Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов. Глава государства ознакомится с тренировочным процессом, передовыми научно-техническими разработками МГУ им. Невельского, а также пообщается с курсантами.
Также 2 сентября на площадке ВЭФ главе государства будет представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока с подключением по видео-конференц-связи резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производств. Далее в формате ВКС состоится совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
Слова учащегося школы, который в ходе онлайн-урока 1 сентября поправил президента РФ Владимира Путина во время его рассказа о Северной войне, не являются наглостью. Об этом 2 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
1 сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых, посетивший открытый урок Владимира Путина во Владивостоке, поправил главу государства после его оговорки про Северную войну.
Читайте также: Песков заявил, что не считает наглостью слова поправившего Путина школьника
«Мы убеждены, что никто ребёнка не отчислит, тем более такого ребёнка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость», — сказал Дмитрий Песков. Также он указал, что в Кремле не разделяют позиции директора школы, в которой учится этот ребёнок, назвавшей такое поведение ученика, как сообщили СМИ,»наглостью, присущей молодым».
Владимир Путин посетил Дальневосточный морской тренажёрный центр Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского. Как сообщает сайт Кремля, президент ознакомился с тренировочным процессом, передовыми научно-техническими разработками МГУ имени адмирала Г. И. Невельского, а также пообщался с курсантами.
Тренажёрный центр — уникальный комплекс по подготовке членов экипажей многофункциональных судов, повышению квалификации морских специалистов. Он введён в эксплуатацию в июле 2021 года.
Президент РФ Владимир Путин прибыл на площадку Восточного экономического форума.
Путин осматривает интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков доложил президенту РФ Владимиру Путину о новых инструментах социально-экономического развития Дальнего Востока в ходе осмотра интерактивной карты инвестиционных проектов.
Об этом: Путину рассказали подробности создания нового города Спутник в Приморье
Менее чем за десять лет на Дальнем Востоке планируется создать порядка 360 тыс. рабочих мест. Об этом 2 сентября президенту России Владимиру Путину доложил зампред правительства — полпред главы государства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
«К 2030 году мы планируем привлечь в экономику Дальнего Востока 11 трлн рублей и создать 360 тыс. рабочих мест», — сказал он, докладывая российскому лидеру о результатах развития региона.
Об этом: К 2030 году на Дальний Восток планируют привлечь 11 трлн рублей инвестиций
Президент России Владимир Путин прибыл в Дальневосточный федеральный университет, который находится на острове Русском во Владивостоке, где ранее открылся VI Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом 2 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Путин прибыл на площадку Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин запустил работу четырех новых предприятий во время своего визита на Дальний Восток, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Хочу поздравить инвесторов с правильным выбором места приложения своих усилий и капиталов, специалистов, административных работников этих предприятия, безусловно, рабочих, инженеров, всех, кто вложил свой труд и талант в реализацию этих проектов», — сказал Путин.
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Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по социально-экономическому развитию ДФО.
Во время визита на Дальний Восток в рамках VI Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин дал старт четырём производствам. Он запустил проекты компаний, которые работают в рамках территории опережающего развития «Михайловское».
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Путин: «Необходимо ставить амбициозные цели, решать самые смелые задачи».
Владимир Путин напомнил о том, что действует программа субсидированных билетов на перелёты с Дальнего Востока в европейскую часть России. Однако такие билеты смогли купить не все желающие. «Такая ситуация недопустима», — сказал президент, добавив, что эту ситуацию нужно держать на постоянном контроле.
Путин: важно, чтобы цена авиабилетов была «подъёмной» для людей.
Президент РФ Владимир Путин на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке 2 сентября в режиме видеоконференции провёл с губернаторами, представителями правительства и федеральных ведомств совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
Подробности в материале: Нужно вкладывать сейчас, чтобы завтра был ощутимый результат — Путин о ДФО
Необходимо продолжать развитие сети малых аэродромов на Дальнем Востоке, отметил Владимир Путин.
Юрий Трутнев: «По поручению президента продолжаем работу по развитию Дальнего Востока».
Президент Владимир Путин отметил, что малые аэропорты необходимо избавить от избыточных требований в работе, но делать это нужно не в ущерб безопасности.
Трутнев: «Экономика Дальнего Востока растёт опережающими темпами».
Жители Дальнего Востока считают проблемой высокую стоимость потребительской корзины, подчеркнул Юрий Трутнев.
Важнейшей задачей для Дальнего Востока является улучшение демографической ситуации — Трутнев.
Президент РФ Владимир Путин на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке 2 сентября в ходе видеоконференции с губернаторами по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока обратил внимание на реабилитацию переболевших коронавирусом.
Подробности в материале: На Дальнем Востоке не хватает мощностей для реабилитации ковидных пациентов
Города Дальнего Востока нуждаются в масштабной реновации — Трутнев.
В Дальний Восток вложено уже 2 трлн инвестиций и создано более 81 тыс. новых рабочих мест, об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил полпред Юрий Трутнев на совещании по социальному развитию ДФО, которое состоялось 2 сентября во Владивостоке в рамках VI Восточного экономического форума.
Об этом: В Дальний Восток вложено уже 2 трлн рублей инвестиций
Президент России Владимир Путин дал распоряжение профильным ведомствам обеспечить непрерывное и достаточное субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока. Об этом он заявил 2 сентября на совещании в рамках VI Восточного экономического форума.
Читайте подробнее: Путин поручил автоматически субсидировать авиабилеты для всех жителей ДФО
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым увеличить количество авиарейсов на Дальнем Востоке и повысить транспортную связь регионов между собой. Такое распоряжение он дал 2 сентября, выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО в рамках VI Восточного экономического форума.
Читайте подробнее: К 2025 году авикомпания ДФО должна летать по 530 маршрутам — Путин
При развитии системы здравоохранения на Дальнем Востоке необходимо учитывать специфику региона. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.
Российский лидер подчеркнул, что на Дальнем Востоке нельзя руководствоваться усредненными для всех регионов формулами и принципами развития медицины. Действовать «по шаблону» в этом случае недопустимо, иначе добиться позитивных изменений не получится, подчеркнул глава государства.
Об этом: Путин указал на проблемы с медициной на Дальнем Востоке
Антон Силуанов поддержал необходимость реновации дальневосточных городов.
Владимир Путин: «Ресурсы выделяются немалые, нужно их эффективно использовать».
Россия готова к сотрудничеству для развития судоходства по Северному морскому пути со всеми заинтересованными сторонами. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы будем работать со всеми нашими коллегами в рамках международного права, а это Конвенция 1982 года», — отметил российский лидер.
Читайте также: Путин: Россия никому не станет ограничивать доступ к Севморпути
На Дальнем Востоке необходимо вкладывать средства для развития инфраструктуры системы здравоохранения. Об этом 2 сентября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.
Глава Минздрава отметил, что в ДФО активно вводят объекты здравоохранения. Так в период с 2019 по 2020 год было введено в эксплуатацию 197 медицинских учреждений. Также планируется ввести еще 321 объект здравоохранения и отремонтировать 421.
Подробности в материале: Мурашко сообщил о планах развития здравоохранения на Дальнем Востоке
В России сократились объемы перевозок жителей Дальнего Востока. Об этом 2 сентября заявил первый зампредседателя правительства России Андрей Белоусов на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.
По оценке первого зампреда правительства РФ, в 2021 году объём авиаперевозок удастся частично восстановить.
Читайте подробнее: В правительстве указали на падение объемов пассажирских авиаперевозок в ДФО
Внутренний авиационный пассажиропоток в России достиг рекордных показателей. Об этом 2 сентября заявил министр транспорта России Виталий Савельев на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы должны довести мобильность населения до единицы. Она у нас сегодня хуже, чем в Европе в два раза и хуже, чем в США в четыре раза. И для этого просто нужны реальные деньги», — сказал Савельев.
Читайте подробнее: В России растёт число внутренних перелетов — министр транспорта
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал заявление президента Владимира Путина о Северном морском пути.
Читайте также: Мурманский губернатор ответил на заявление президента о Севморпути
Исторической задачей современной власти является преумножение числа жителей Дальнего Востока. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам российского лидера, власти страны делают для развития ДФО многое, но этого все равно недостаточно, поскольку местное население продолжает переезжать в другие регионы России.
Читайте подробнее: Путин назвал историческую задачу на Дальнем Востоке
Количество мер поддержки для семей с детьми в России недостаточное, заявил 2 сентября президент РФ Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин заявил о недостаточности мер поддержки детей в России
Разработка проекта моста на Сахалин продолжает вестись. Об этом 2 сентября сообщил министр транспорта России Виталий Савельев на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам главы Минтранса этим вопросом на данный момент занимается РЖД. При этом он положительно охарактеризовал этот проект, но назвал его затратным.
Подробности в материале: В Минтрансе мост на Сахалин назвали «достаточно дорогим»
С 2022 года на Дальнем Востоке начнет действовать специальная программа поддержки высшего образования. Об этом 2 сентября заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Разработали специальную программу поддержки дальневосточных университетов. Мы уже ее обсудили с ректорским сообществом, с коллегами из Государственной думы и Совета Федерации, она такая достаточно хорошая, с учетом специфики Дальнего Востока», — сказал Фальков.
Читайте также: Для Дальнего Востока подготовили программу поддержки вузов
Многие города Дальнего Востока нуждаются в реновации. Об этом 2 сентября заявил зампред правительства — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.
Выступая на совещании по социально-экономическому развитию ДФО, полпред попросил президента России Владимира Путина рассмотреть возможность запуска в округе программы реновации населенных пунктов.
Об этом: На Дальнем Востоке могут запустить программу реновации городов
России должна продолжать развитие Дальнего Востока, преумножая успехи прошлых лет. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Россия осваивает эти территории давно. Делает это силами наших выдающихся предшественников, усилиями миллионов наших предков. Делает это осмысленно», — сказал глава государства.
Подробности в материале: Путин поручил преумножить исторические успехи России на Дальнем Востоке
У России есть возможность стать частью бурно развивающегося в экономике, науке и других отраслях мира. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.
Ключом к такой возможности является Дальний Восток. Этот регион России находится по соседству с наиболее динамично развивающимися странами мира, что несет в себе существенные перспективы для всей РФ.
Читайте подробнее: Путин заявил о возможности России стать частью «бурно развивающегося мира»
Приумножение населения Дальнего Востока является для России исторической задачей, заявил 2 сентября президент страны Владимир Путин на полях Восточного экономического форума.
Об этом: Путин: рост числа жителей Дальнего Востока — историческая задача России
Губернатор Магаданской области Сергей Носов в ходе совещания по социально-экономическому развитию Дальнего Востока на площадке Восточного экономического форума 2 сентября во Владивостоке рассказал президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в здравоохранении Колымы и в целом ДФО.
Читайте также: Глава Колымы рассказал Путину о бедственной ситуации здравоохранения в ДФО
Сельхозпроизводители Амурской области столкнулись с тем, что не могут получить страховые выплаты за гибель урожая на затопленных паводковыми водами полях. Страховые компании делают всё возможное для того, чтобы в случае наступления страхового случая не выплачивать положенные средства.
Об этом: Сельхозкомпаниям Приамурья отказывают в выплате страховок после наводнения
Вышедшие из берегов реки Амурской области затопили более 50 тыс. га земель. На большей части этой территории погиб весь урожай, сообщил глава региона Василий Орлов президенту РФ Владимиру Путину на совещании в рамках VI Восточного экономического форума.
Подробности в материале: Паводок в Приамурье погубил посевы на 50 тыс. га сельхозземель
Население Дальнего Востока уже успело оценить положительные моменты от появления в регионе единой авиакомпании. На субсидированные билеты выделено уже 1,85 млрд рублей. Стоимость билетов на перелёты между дальневосточными регионами колеблется от 2,2 тыс. рублей до 10 950 рублей, об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО при президенте РФ Владимире Путине в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке 2 сентября рассказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Читайте подробнее: Губернатор Сахалина Лимаренко рассказал Путину о дальневосточной авиации
Необходимо продолжить развивать сеть малых аэродоромов и посадочных полос на Дальнем Востоке. Об этом на совещании в рамках VI Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин. Он выразил уверенность, что в правилах, составленных для малых аэропортов, можно найти требования, которые являются для малых аэропортов явно избыточными и обременяют их работу.
Читайте также: Путин поручил избавить малые аэропорты ДФО от избыточных требований
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением распространить действие дальневосточной ипотеки на врачей и учителей без ограничений по возрасту.
Об этом: Путина попросили снять ограничения по ипотеке для бюджетников
Стоимость авиационного керосина существенно сказывается на ценах на билеты региональных авиаперевозок. На Сахалине планируют производить керосин из газового концентрата, об этом 2 сентября на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО при президенте РФ Владимире Путине в рамках VI Восточного экономического форума заявил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Подробности в материале: Власти Сахалина придумали, как удешевить керосин для авиаперевозок
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО при президенте РФ Владимире Путине в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке 2 сентября представил проект модернизации морского порта Корсакова. На его базе планируется строительство крупного современного рыбного порта, что позволит вернуть российский бизнес на отечественный рынок.
Об этом: Путин поддержал идею строительства крупнейшего в мире рыбного порта
Президент РФ Владимир Путин 3 сентября провёл встречу в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума.
Об этом: Участники ВЭФ рассказали Путину о необходимых инструментах развития ДФО
Президент РФ Владимир Путин не поддержал предложение участников сессии «Конкуренция за инвестиции: как победить» VI Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом глава государства заявил на встрече в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий форума 3 сентября.
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На что хотел бы обратить сегодня в ходе нашей встречи особое внимание. История освоения Дальнего Востока, реализация здесь крупных, значимых проектов — таких как строительство Транссиба и БАМа, а уже в наше время и космодрома Восточный, целого комплекса крупных объектов во Владивостоке к саммиту АТЭС — показали, насколько важно постоянно идти вперёд — Путин.
На полях шестого Восточного экономического форума во Владивостоке 3 сентября на встрече с модераторами и спикерами сессий президенту РФ Владимиру Путину предложили увеличить туристический кешбэк.
Читайте подробнее: Путину предложили увеличить для Дальнего Востока туристический кешбэк
Президент РФ Владимир Путин и министр финансов Антон Силуанов не поддержали предложение участников сессии «Конкуренция за инвестиции: как победить» VI Восточного экономического форума во Владивостоке о введении инвестиционного кешбэка. Об этом глава государства заявил на встрече в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий форума 3 сентября.
Подробности в материале: Путин и Силуанов отказались раздавать инвестиционные кешбэки
В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке 2 сентября работала дискуссионная площадка «Развитие особо охраняемых природных территорий и роль КСО в устойчивом развитии и сохранении уникальной природы Дальнего Востока».
В ней принял участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Он отметил, что в регионе идёт активная работа по сохранению уникальных природных территорий.
«Забайкальский край — это территория уникальных природных парков и явлений. Более 10% территории — это ООПТ. Из них 4% имеют федеральный статус, остальное — региональные территории. У нас острая нехватка ресурсов, чтобы такие места хорошо обустраивать. Поэтому сотрудничество с крупнейшими компаниями для нас имеет принципиальное значение. Мы реализуем большое количество проектов, несколько заказников создано с помощью крупных компаний. Мы стараемся сделать как можно более доступными для забайкальцев и жителей страны эти уникальные виды, сокровища природы. Поэтому планируем и дальше развивать, увеличивать количество особо охраняемых природных территорий», — сказал Александр Осипов.
Путин: «Восточный экономический форум твердо занял свое достойное место в международном календаре мероприятий. Это полезная площадка и для наших партнеров, и для российского бизнеса, и для различных уровней власти, поскольку позволяет проанализировать, что сделано в огромном регионе, и наметить совместные шаги по его развитию».
Соглашение о создании нового города Спутник в 30 км от Владивостока подписано на ВЭФ:
«Создание города Спутник планируется на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская». Город будет рассчитан на проживание 300 тысяч жителей, а площадь застройки составит 925 гектаров. В рамках проекта планируется построить 2,8 млн квадратных метров жилья. Вместе с населением городов Владивостока и Артема население агломерации совокупно может составить миллион человек».
Цитата Первого канала.
Михаил Дегтярев, назначенный президентом временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, рассказал планах сделать Хабаровск городом-миллионником к 2034 году:
«По тем проектам, которые мы видим, занятость в Хабаровске, как в городе-миллионнике. Второе — это где люди будут жить, для этого нужны земля и новые микрорайоны. Как мы предполагаем, мы будем вводить 1 млн кв. метров в год уже в 2024 году, а это от 30 до 50 тыс. человек. Поэтому это очень легко считается: если мы с 2024 года вводим миллион кв. метров — это условно 50 тыс., умножаем на 5 лет — это 250 тыс. — это 2029 год, еще на пять — это 500 тысяч».
Для дальневосточных авиаперевозчиков могут увеличить сумму налогового возврата за покупку топлива. Такое предложение, внесенное инвесторами на сессиях VI Восточного экономического форума, высказал 3 сентября советник президента государственной компании «Роснефть» Роман Троценко на встрече Владимира Путина в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий форума.
Читайте подробнее: Путин поддержал ещё одну меру поддержки для авиаперевозчиков ДФО
Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн на полях ВЭФ-21 представил перспективные и уже реализуемые на территории области проекты в сфере промышленности и транспортной логистики.
Глава автономии назвал новые направления развития флагмана горнодобывающей отрасли ЕАО — Кимкано-Сутарского ГОКа. На новый уровень выходит единственное в России предприятие подобного типа Кульдурский бруситовый рудник, планирующий разработку Савкинского месторождения.
По словам Ростислава Гольдштейна, виден интерес инвесторов к Хинганскому месторождению олова. Компания «Полиметалл» совместно с голландскими партнерами, компанией «Праксис», планируют задействовать новые технологии для более полного извлечения редкого металла.
Активно будет развиваться в автономии биомедицинский кластер.
Особое место занимает первый трансграничный железнодорожный переход через Амур. Его запуск открывает новые возможности в логистике, а сопутствующая инфраструктура уже сейчас привлекает внимание инвесторов.
Цитата novostiEAO.
На площадке VI Восточного экономического форума во Владивостоке подписано соглашение между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморья, ВЭБ. РФ и ООО «ПроГород» о создании нового города Спутник в ТОР Надеждинская, которая находится менее чем в 30 км от Владивостока.
Читайте подробнее: ВЭФ-2021: между двумя крупными городами Приморья построят город Спутник
Восточный экономический форум (ВЭФ) занял достойное место в международном календаре мероприятий подобного характера, заявил президент РФ Владимир Путин 3 сентября на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ.
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Необходимо ставить амбициозные цели, решать самые смелые задачи, исходя не из текущей, а уже из более отдалённой, стратегической перспективы — сказал Путин 2 сентября на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа.
«Несколько примеров. В своё время мы, что греха таить, затянули, можно сказать, с расширением пропускных возможностей железных дорог. Понятно, соображений было много, и они в целом вроде как носили объективный характер, были основаны на расчётах рынка.
Но, к сожалению, эти расчёты и просчёты — а может, к счастью для наших угольщиков, горняков — не оправдались. Конъюнктура сложилась иначе — а мы инфраструктуру для этого не подготовили и не можем сегодня в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой на глобальном угольном рынке, не можем нарастить экспорт так, как могли бы это сейчас сделать.
Это, безусловно, упущенная выгода и для компаний, и для бюджета регионов, да и всей страны, недополученные ресурсы, которые можно было бы направить на поддержку граждан, на развитие территорий», — отметил глава государства.
Цитата с сайта Кремля.
На ВЭФ снова представили проект театрально-музейного комплекса на Орлиной сопке. Уже в четвёртый раз. Концепция развития снова изменилась, проект обрел новое архитектурное бюро и визуальное решение. Как пишет PrimaMedia, новый проект был разработан известным в мире норвежским архитектурным и дизайнерским бюро Snøhetta.
Комплекс на сопке Орлиное гнездо, высочайшей точке исторического центра Владивостока, будет представлять собой сложный архитектурный объект из трех блоков: музейного (площадь — 19 525 м2), концертного (площадь — 48 362 м2) и образовательного (площадь — 16 390 м2). Здесь разместятся филиалы крупнейших музеев страны — Государственного Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Музея Востока, а также филиал Мариинского театра.
За статус первого на Дальнем Востоке города-миллионника вступят в соревнования Хабаровск и Владивосток. Кто раньше сможет насчитать в своей агломерации миллион жителей? В телеграм-каналах уже делают ставки.
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Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предложил провести масштабную реновацию городов Дальнего Востока. С такой инициативой 2 сентября он обратился к российскому лидеру Владимиру Путину на совещании в рамках Восточного экономического форума.
«Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас рассмотреть возможность принять решение о масштабной реновации городов Дальнего Востока», — обратился Трутнев к президенту.
Решение вопроса об отсрочке проверок бизнеса в России согласился отложить на один год президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил 3 сентября в ходе встречи с модераторами ключевых сессий и спикерами Восточного экономического форума (ВЭФ).
Подробности в материале: Путин согласился отложить вопрос об отсрочке проверок бизнеса
До официального начала пленарного заседания 5 минут. Путин до сих пор проводит встречу с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Зрители пленарки тоже не торопятся собираться.
Глава Якутии назвал «диким» предложение Минфина РФ по финансированию строительства автомобильного моста через реку Лену в регионе.
«Вроде бы сейчас при поддержке Марата Шакирзяновича (Хуснуллина) мы прошли правкомиссию, договорились 50 на 50% финансирования. Хотя для меня, конечно, непонятно, почему 50% для такого важного стратегически для страны объекта должен регион сам финансировать.
Мы согласились на это. Но сейчас наше Министерство финансов (России) проснулось и говорит: а давайте 33% — регион, 33% — федеральный бюджет и 33% — частные партнеры. Понятно, что частным партнерам надо будет деньги возвращать, а кто будет возвращать? Конечно же, Якутия. Мы понимаем, что не самый бедный регион страны, но делать наши проекты, рассматривать их с точки зрения софинансирования из федерального бюджета с более высокими коэффициентами софинансирования <…> я считаю, это дико» — Айсен Николаев.
Силуанов ради встречи с Путиным перед пленаркой в 6 утра по Москве уже был в рабочем кабинете. И Путин ему дал возможность выступить.
Путин — о международной конкуренции:
«Понятно, что никто нас с нашим товаром вообще нигде не ждет, кроме как с чисто сырьевым. Но нам-то нужно думать о другом, переработкой заниматься, и чем глубже, тем лучше. Возможны меры давления вплоть до шантажа от ваших конкурентов, попытки заменить вашу продукцию. Все для них не так просто! Да, у них есть жирок, они накопили и могут себе позволить что-то покупать подороже на какое-то время. Потом сдуются. Если поймут наши серьезные намерения».
Цитата канала dimsmirnov175.
В России к 2035 году уровень доходов граждан может снизиться на 14% в случае отсутствия ESG-трансформации, заявил 3 сентября глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Подробности в материале: Греф предупредил о возможном снижении доходов жителей России к 2035 году
На встрече президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий VI Восточного экономического форума во Владивостоке 3 сентября обсудили ограничения по экспорту необработанной древесины с Дальнего Востока. Глава государства подчеркнул, что как такового запрета на эту деятельность нет, и предложил поддерживать компании, которые готовы вкладываться в создание деревообрабатывающего производства.
Об этом: Путин поручил поддержать перерабатывающие лес предприятия
Президент России Владимир Путин согласился с необходимостью внесения корректив в механизм обратного акциза на авиационный керосин, чтобы поддержать авиаперевозки на Дальнем Востоке. Об этом он сказал на совещании, которое прошло 3 сентября в рамках Восточного экономического форума — 2021.
Подробности в материале: Путин оценил предложение об акцизе на авиатопливо для Дальнего Востока
Компании, которые готовы вкладывать деньги в создание проектов на Дальнем Востоке, просят усовершенствовать логистику и транспортное сообщение в макрорегионе. В частности, есть необходимость модернизировать федеральную трассу «Колыма», доложил 3 сентября президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий VI Восточного экономического форума во Владивостоке советник президента государственной компании «Роснефть» Роман Троценко.
Подробности в материале: Инвесторы на VI ВЭФ попросили модернизировать трассу «Колыма»
Журналистам перед пленарным заседанием с Путиным на ВЭФ температуру меряет робот.
Президент России Владимир Путин не исключил возможности увеличения туристического кешбэка для путешествий по дальневосточным регионам. Об этом глава государства сообщил 3 сентября на встрече с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума.
Подробности в материале: Путин согласился подумать над увеличением туристического кешбэка для ДФО
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Мероприятие состоялось в рамках Восточного экономического форума.Главное.
Авиабилеты
Президент назвал недопустимой ситуацию, при которой в ряде регионов Дальнего Востока граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты— либо исчерпан лимит этих билетов, хотя до конца года еще много времени, либо регион вовсе не получил субсидию. «Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования». Президент поручил Минфину и Минтрансу «подумать над этим и предложить решение». Он подчеркнул, что льготные авиабилеты должны быть доступны для жителей всех дальневосточных регионов в течение всего календарного года. «Для этого, конечно, необходимо увеличить количество рейсов, особенно в период высокой нагрузки».
Здравоохранение
Путин считает необходимым обновить систему первичного звена и обеспечить программу медицинской реабилитации переболевших коронавирусом. Президент также указал на то, что на Дальнем Востоке много небольших населенных пунктов, расстояние между которыми достигает сотни километров, и «действующая модель финансирования здравоохранения здесь хромает, людям не всегда доступна качественная медицинская помощь».
По словам президента, оснащение поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов оставляет желать лучшего: «Человеку, который столкнулся с какой-то проблемой, с болезнью, не важны какие-то нормативы и бюрократические документы, хотя и правильно сформулированные, и написанные. Ему нужны поликлиника, больница, ему нужен медицинский центр, какой-то даже скромный ФАП, где ему могут реально помочь, где есть врачи и оборудование». Правительство должно представить по этому поводу свои предложения. Президент также обратил внимание на необходимость проработки программы медицинской реабилитации переболевших коронавирусом.
Поддержка семей с детьми
Путин заявил, что, помимо существующего пакета мер поддержки семей с детьми во всей стране, необходимо подумать о специфических мерах поддержки семей с детьми именно на Дальнем Востоке. «Так же, как мы создаем в экономике наиболее привлекательные условия, чтобы здесь капиталы вкладывали, так же и нужно создавать условия для семей, чтобы привлекательно было заводить детей именно здесь, а не на других каких-то территориях, не как везде, а здесь должно быть привлекательнее. Поэтому надо над этим тоже подумать».
Компенсация ущерба сельскому хозяйству
Путин поручил губернаторам регионов ДФО, где из-за погодных условий нанесен ущерб сельхозпроизводителям, оперативно представить все расчеты в правительство. Он также предупредил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о том, что «в некоторых регионах, как в Амурской области, пока не готовы коллеги к тому, чтобы представить необходимый объем документов для реализации мер поддержки и получения поддержки. Прошу вас иметь это в виду и оперативно отреагировать в тот момент, когда эти документы будут подготовлены».
Отток населения
Владимир Путин отметил, что отток населения с Дальнего Востока говорит о том, что мер поддержки региона пока недостаточно. «Делается много, согласен полностью, но пока все-таки недостаточно, если мы наблюдаем отток населения». Путин констатировал, что темпы оттока людей сократились, но отток не прекратился. «Если бы там было так хорошо, как бы нам хотелось, чтобы люди ощущали, что им хорошо, — приезжали бы сюда, а не уезжали».
Он назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке России. «Наша историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на тех территориях, которые осваивались нашими предками на протяжении столетий, а приумножить». Для этого нужно развивать производственные мощности, создавать рабочие места, обеспечить доходы людей. Путин призвал также пользоваться и тем, что уже есть. «Действительно, ресурсы выделяются немалые, и нужно их эффективно использовать».
Цитата канала amursovet.
На Восточном экономическом форуме успешный туринвестор, модератор сессии «Туризм» Сергей Бачин на встрече в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий 3 сентября рассказал президенту РФ Владимиру Путину о проблемах в туристической отрасли Дальнего Востока.
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Путин поблагодарил инициаторов предложения об увеличении туристического кешбэка для Дальнего Востока и попросил оформить и проработать инициативу соответствующим образом.
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Вице-премьер Юрий Трутнев назвал темы, которые волнуют жителей Дальнего Востока. На совещании с президентом обсуждались самые важные вопросы в жизни Дальнего Востока. Их список был составлен с учетом опросов дальневосточников по актуальным проблемам региона. Такие исследования проходят регулярно и помогают властям создать комфортные условия для дальневосточников.
Главные вопросы:
Телеграм-канал правительства РФ.
«Я очень надеюсь, что мои предложения, связанные с реновацией городов Дальнего Востока, выплатами материнского капитала на третьего ребенка, будут поддержаны. Уверен, что это даст толчок развитию региона», — подчеркнул Юрий Трутнев.
Создание истребителя пятого поколения Checkmate не потребует привлечения зарубежных инвестиций. Об этом глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил 3 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, бюджет полностью свёрстан под создание нового истребителя. Предполагается финансирование по программам Минпромторга и привлечение внебюджетных средств «Ростеха» и Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
Подробности в материале: Россия создаст истребитель Checkmate без чужих денег — Мантуров
Для развития проектов в ДФО появится венчурный фонд «Восход», в него будет вложено 10 млрд рублей инвестиций. Об этом 3 сентября сообщил президенту РФ Владимиру Путину на встрече в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий VI Восточного экономического форума заведующий лабораторией физики высоких энергий Московского физико-технического института Тагир Аушев.
Подробности в материале: На Дальнем Востоке создадут крупный венчурный фонд в 10 млрд рублей
Запускается гелевый паб ПАО «Газпром» во Владивостоке.
Создание истребителя пятого поколения Checkmate будет профинансировано Россией самостоятельно, без привлечения инвестиций из-за рубежа. Об этом 3 сентября заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Читайте также: Россия полностью за свой счет создаст истребитель Checkmate — Мантуров
Путин по благодарил всех, кто занимается в стране таким важным развитием производств.
Путин: гелий будет отправляться на экспорт в том числе — в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Будем проводить модернизацию российской промышленности, усовершенствовать технологию переработки сырья — Путин.
Газпром будет выпускать 60 миллионов кубометров гелия, это одна шестая мирового спроса — Миллер.
Первый гелевый хаб, который является самым крупным в мире, запускают в Приморье.
Путин поздравил всех с введением такого важного объекта в эксплуатацию.
Путин очень высоко оценил то, что Газпром использует в своей работе высокие технологии. Также глава государства оценил талант и трудолюбие представителей данной компании.
Гелиевый хаб в районе г. Владивостока необходим для поставки жидкого гелия с Амурского ГПЗ на мировой рынок.
Перевозку контейнеров с жидким гелием между ГПЗ, хабом и портами Приморского края будут выполнять магистральные тягачи, работающие на сжиженном природном газе (СПГ). Для заправки транспорта на хабе построена малотоннажная установка по производству СПГ.
Президент России Владимир Путин согласился отложить на год вопрос, касающийся отсрочки проверок малого бизнеса на пять лет. Об этом он сообщил 3 сентября на Восточном экономическом форуме.
Читайте подробнее: Путин предложил отложить вопрос об отсрочке проверок бизнеса на год
Президент РФ Владимир Путин 3 сентября в режиме видеоконференции на площадке VI Восточного экономического форума принял участие в церемонии запуска второй технологической линии Амурского ГПЗ и гелиевого хаба ПАО «Газпром» во Владивостоке.
Читайте также: Путин во Владивостоке запустил гелиевый логистический хаб для Амурского ГПЗ
В 2022 году материнский капитал в России будет индексирован. Об этом 3 сентября сообщил глава Минтруда Антон Котяков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Подробности в материале: Глава Минтруда назвал размер материнского капитала в следующем году
Полностью отказаться от одноразового пластика к 2024 году невозможно, но двигаться в этом направлении правильно, заявил 3 сентября министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума.
Об этом: Мантуров оценил возможность отказа от одноразового пластика к 2024 году
3 сентября в рамках VI Восточного экономического форума были подписаны четыре важных для Дальнего Востока соглашения. На заключении договорённостей по видео-конференц-связи присутствовал президент РФ Владимир Путин.
Читайте подробнее: На ВЭФ подписали 4 важных соглашения в присутствии Путина
Путин обращается к дальневосточникам, назвав их пионерами — первооткрывателями.
Арктика занимает 18% нашей территории. На нас лежит большая ответственность, чтобы рачительно относиться к ней — Путин.
Путин выступает на Восточном экономическом форуме.
Дальневосточники России сохранили дух первооткрывателей, своих предков. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.
Читайте также: Путин назвал отличительную черту дальневосточников
Путин: очень приятно, что на наше приглашение откликнулись президенты Казахстана и Монголии.
Россия открыта для партнёрства со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона, — Путин.
Путин: мы будем создавать на Дальнем Востоке мощный центр притяжения капиталов.
На Чукотке, в Забайкалье и Бурятии разрабатываются крупнейшие месторождения полиметаллов — Путин.
На Курильских островах российский бизнес полностью освободят от уплаты ключевых налогов — Путин.
Дальневосточные регионы России являются частью Азиатско-Тихоокеанского региона, локомотива глобальной экономики. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.
Подробности в материале: Путин пообещал Дальнему Востоку «мощные центры притяжения капитала»
Для таких компаний будут установлены и пониженные страховые взносы на 7,6% — также на 10 лет — Путин.
Налоговыми преимуществами на Курилах смогут воспользоваться также иностранные инвесторы — Путин.
Важно, чтобы на Курилах появлялись новые центры экономического роста с большим экспортным потенциалом — Путин.
Для этого увеличиваем пропускную способность БАМа и Транссиба — Путин.
Телеведущий, модератор пленарного заседания VI Восточного экономического форума, которое состоялось 3 сентября во Владивостоке, Сергей Брилев в начале встречи сказал президенту РФ Владимиру Путину, что он не Ангела Меркель.
Читайте также: Путин не Ангела Меркель — у президента РФ нет мобильника
Мы обязательно отметим 50-летнюю годовщину начало строительства БАМа, — Путин.
На Дальнем Востоке России успешно заработали новые крупные индустриальные проекты. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.
Подробности в материале: Путин: на Дальнем Востоке России происходит возрождение промышленности
Президент России Владимир Путин говорит о дефиците строительных материалов на Дальнем Востоке.
Путин попросил профильные ведомства подготовить предложения на этот счёт.
В рамках VI Восточного экономического форума 3 сентября подписано соглашение об инвестировании 52 млрд рублей в комплексное развитие рыбной логистики в России. На заключении договорённости присутствовал президент РФ Владимир Путин.
Об этом: В развитие рыбной логистики России вложат 52 млрд рублей
Первые регулярные грузовые рейсы между Дальним Востоком и Санкт-Петербургом планируется организовать уже в следующем году — Путин.
На Курильских островах российское правительство создаст особый набор льгот для ведения бизнеса. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.
Читайте подробнее: Путин рассказал о беспрецедентных льготах и стимулах на Курильских островах
Центр производства зелёного водорода и аммиака, возможно, будет открыт на Дальнем Востоке — Путин.
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предложил выплачивать миллион рублей при рождении третьего ребёнка в регионах Дальнего Востока.
Подробности в материале: Путину предложили выплачивать 1 млн рублей за третьего ребенка в ДФО
Сахалинская область станет экспериментальной площадкой для регулирования выбросов парниковых газов — Путин.
Президент РФ Владимир Путин 3 сентября выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке и подробно описал потенциал Дальнего Востока, перечислил не только множественные достижения в экономике, экологии, но и наметил долгосрочные перспективы, стратегию развития регионов.
Читайте подробнее: Делается немало, но нужно делать ещё больше — Путин о Дальнем Востоке
Главная цель всех преобразований в том, чтобы людям на Дальнем Востоке было удобно и комфортно жить — Путин.
Сегодня уровень рождаемости на Дальнем Востоке выше среднего по России — Путин.
К 2024 г. качество жизни в субъектах Российской Федерации должно быть не ниже среднероссийского — Путин.
Масштаб ВЭФ, проявленный интерес к развитию российского Дальнего Востока говорят о том, что «экономическая жизнь восстанавливается, входит в привычное деловое русло», сказал на пленарном заседании форума Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин заявил о восстановлении привычной экономической жизни в РФ
Глава Роскачества Максим Протасов на Восточном экономическом форуме назвал социально значимые товары, в производстве которых чаще всего нарушаются правила.
Дальний Восток — это обширная территория с небольшой плотностью населения, но жителям должна быть обеспечена доступность государственных услуг — Путин.
Порядка 20 миллиардов рублей получит Дальний Восток 2022 году на развитие здравоохранения — Путин.
Путин напомнил, что по предложению «Единой России» на Дальнем Востоке предложено запустить программу капитального ремонта школ.
Доступность и качество получения среднего профессионального образования необходимо обеспечить на Дальнем Востоке — Путин.
Путин предложил наращивать число бюджетных мест в дальневосточных вузах.
До окончания строительства проекта «Северный поток — 2» осталось недолго. Об этом ТАСС заявил глава Газпрома Алексей Миллер.
«Совсем недолго [осталось до окончания строительства «Северного потока — 2»]», — сказал Миллер.
Подробности в материале: Миллер анонсировал завершение строительства «Северного потока — 2»
Дальневосточный федеральный университет должен войти в число ведущих мировых вузов — Путин.
Программа льготного жилищного кредитования на Дальнем Востоке будет расширена — Путин.
Путин анонсировал масштабную программу обновления дальневосточных городов.
В центре внимания городов должны стоять человек и его потребности — Путин.
У дальневосточников особый характер и сила духа — Путин.
Путин пожелал участникам форума успехов.
Минвостокразвития, правительство Хабаровского края и корпорация «ВЭБ.РФ» подписали документ о создании Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления на территории Хабаровского края. Соглашение было подписано «на полях» Восточного экономического форума.
В церемонии подписания по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин.
Читайте подробнее: На Дальнем Востоке появится детский лагерь
Экологические требования к перевалке грузов должны работать не только на Дальнем Востоке, а во всех крупных портах России. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.
Об этом: Путин: экологические требования к портам должны быть закреплены в законе
На Курильских островах начнёт действовать преференциальный режим почти для всех компаний. Об этом 3 сентября заявил на пленарном заседании VI Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин.
Читайте также: Курилы сделают территорией с особыми льготами — Путин
На Дальнем Востоке наблюдается постоянный дефицит строительных материалов. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.
Читайте также: Путин: Дальнему Востоку нужно расширить производство стройматериалов
Слово передали президенту Казахстана.
Президент России Владимир Путин дал поручение ускорить создание национальной системы мониторинга состояния вечной мерзлоты. Он заявил об этом 3 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) 2021 года.
Об этом: Путин призвал ускорить запуск системы мониторинга вечной мерзлоты
Президент России Владимир Путин 3 сентября в своём выступлении на пленарной сессии VI Восточного экономического форума во Владивостоке уделил внимание системе среднего и высшего образования на Дальнем Востоке.
Подробности в материале: Путин рассказал о перспективах сферы образования на Дальнем Востоке
Путин — о переговорах с Японией и судьбе Курильских островов после поправок к Конституции:
«Конечно, мы должны учитывать имеющиеся реалии, а одна из них в том, что при разговорах о мирном договоре мы должны обеспечить мирное будущее. А это значит, что мы должны быть гарантированы от неожиданностей, связанных с возможным размещением американских вооруженных сил и тем более ракетных ударных систем вблизи от наших границ. Эти вопросы поставлены перед японской стороной, ответов мы пока не получили. Я считаю, что мяч на стороне наших партнеров».
Цитата канала imsmirnov175.
На Дальнем Востоке могут заработать новые перспективные промышленные проекты. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.
Об этом: Путин: экономика АТР позволит раскрыть потенциал регионов Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании VI Восточного экономического форума во Владивостоке 3 сентября объявил о запуске программы по обновлению городов Дальнего Востока, которая должна задать новые векторы развития.
Читайте подробнее: Путин объявил о запуске программы по обновлению городов Дальнего Востока
Путин в ходе выступления на ВЭФ призвал ускорить создание национальной системы мониторинга состояния вечной мерзлоты.
При заключении мирного договора с Японией Россия должна иметь гарантии, что за этим не последуют недружественные действия со стороны США. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.
Об этом: «Мы должны обеспечить мирное будущее» — Путин о мирном договоре с Японией
Слово предоставили президенту Монголии.
Национальная система мониторинга многолетней мерзлоты должна быть сформирована в очень быстрые сроки. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.
Читайте также: Путин: систему мониторинга вечной мерзлоты нужно запустить до конца года
Ждать завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» осталось немного, заявил 3 сентября в ходе Восточного экономического форума глава Газпрома Алексей Миллер.
Об этом: Миллер ответил на вопрос о сроках завершения строительства СП-2
Трехсторонний меморандум о строительстве семейного медицинского центра первичного звена в Приморье подписан на площадке VI Восточном экономическом форуме 3 сентября.
Читайте также: В крупном городе Приморья построят семейный медицинский центр
В Минэнерго РФ ожидают стабилизации ситуации на рынке топлива по причине окончания пикового спроса в автомобильный сезон. Об этом ТАСС заявил глава ведомства Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.
«Мы ожидаем, что будет снижение [и спроса, и предложения] на бирже в связи с окончанием пикового сезона», — сказал Шульгинов.
Читайте подробнее: Минэнерго объявило об окончании сезонного спроса на бензин
Достижение мировой углеродной нейтральности к 2050 году будет стоить миру $140 трлн, или 3% мирового ВВП в год, а падение энергетического экспорта России к этому моменту может составить около $200 млрд. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Восточном экономическом форуме.
Отсутствие между Россией и Японией мирного договора является нонсенсом. Об этом 3 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного эконмического форума (ВЭФ).
Читайте подробнее: Путин: отсутствие мирного договора в отношениях РФ с Японией — это нонсенс
Минстрой РФ ожидается принятия до конца 2021 года закона о рынке арендного жилья. Об этом ТАСС заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин «на полях» Восточного экономического форума.
«Мы планируем и ставим перед собой задачу до конца года принять закон и в следующем году начинать реализовывать поручение президента на практике», — сказал Стасишин.
Подробности в материале: Минстрой надеется на принятие закона о рынке арендного жилья до конца года
На Дальнем Востоке необходимо продолжить улучшение жилищных условий с помощью соответствующих программ. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.
Читайте подробнее: Путин: программу льготной ипотеки на Дальнем Востоке расширят
Президент РФ Владимир Путин по результатам совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО, которое он провёл в рамках VI Восточного экономического форума 2 сентября во Владивостоке, рекомендовал регионам последовать примеру Камчатки по обеспечению детей добавкой Омега-3, которую производят из диких лососей.
Подробности в материале: Путин рекомендовал всех детей Дальнего Востока накормить рыбьим жиром
Россия по-прежнему заинтересована в заключении мирного договора с Японией. Об этом заявил 3 сентября на пленарном заседании VI Восточного экономического форума президент страны Владимир Путин. Он отметил, что поправки к Конституции РФ, в которой теперь прописано, что Курилы — часть РФ, не изменяют это намерение.
Читайте подробнее: Путин не получил от Японии ответа на вопрос о размещении ВС и ракет США
Компания DP World из Объединенных Арабских Эмиратов создаст перегрузочные морские хабы в Мурманске и Владивостоке.
Читайте также: Перегрузочные хабы в Мурманске и Владивостоке построит компания из ОАЭ
В своём выступлении на пленарном заседании VI Восточного экономического форума во Владивостоке 3 сентября президент РФ Владимир Путин затронул строительную отрасль, в частности нехватку строительных материалов. Глава государства предложил создать строительный кластер в Хабаровском крае.
Об этом: Строительный кластер для Дальнего Востока будет в Хабаровском крае — Путин
Путин отвечает на вопрос, важно ли ему знать — откуда пришел коронавирус. «Важнее, отбросив политизацию, бороться с пандемией и её последствиями» — отметил глава государства.
Против увеличения в десять раз туристического потока в Долину гейзеров на Камчатке высказался директор Кроноцкого государственного заповедника Петр Шпиленок. Он заявил об этом 3 сентября на Восточном экономическом форуме.
Об этом: Директор заповедника выступил против роста турпотока в Долину гейзеров
Исследование происхождения коронавируса нового типа не должно приобретать политизированный характер. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.
Подробности в материале: «Политизация снижает доверие к выводам» — Путин о происхожденииSARS-CoV-2
Власти России намерены развивать транспортный потенциал Дальнего Востока как одного из самых важных глобальных транспортных коридоров, и в том числе нарастят возможности Северного морского пути. Об этом 3 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного эконмического форума (ВЭФ).
Подробности в материале: Путин: Россия нарастит возможности Северного морского пути
Президент России Владимир Путин на восточном экономическом форуме высказался о вакцинации:
«Возможностями вакцинации пользуются сегодня в основном только высокоразвитые экономики. Там производится большая часть вакцин, и она направляется на защиту своего собственного населения. И очень мало делается, чтобы защитить человечество.
А это плохо для самих производителей. Потому что это бумерангом возвращается, крутится вокруг шарика земного постоянно. В Африке, например, минимальный уровень защиты и вакцинирования, а общение-то есть с африканскими странами, никуда не деться. Ну и будет оттуда постоянно возвращаться эта зараза!»
3 сентября в рамках Восточного экономического форума состоялся бизнес-диалог «Россия — Япония».
Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия готова к реализации новых совместных проектов с Японией: «Это всегда обмен идеями, технологиями, успешными практиками ведения бизнеса. Это инвестиции и новые рабочие места. А в конечном итоге — лучшее качество жизни людей в наших странах».
Цитата телеграм-канала российского правительства.
В ряде стран высказывается озабоченность по поводу активного освоения Россией Северного морского пути. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.
Об этом: Путин пояснил, как Россия планирует развивать Северный морской путь
Перелеты с Дальнего Востока станут доступнее, сообщает 3 сентября телеграм-канал российского правительства.
Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что по итогам заседания комиссии министерства было принято решение расширить субсидируемые перелеты из ДВФО еще 25 направлениями на сумму 400 млн рублей.
В этот перечень вошли маршруты, перевозки пассажиров по которым раньше не выполнялись: Айхал — Иркутск, Газимурский Завод — Иркутск, Краснокаменск — Иркутск, Кырен — Иркутск, Магадан — Певек, Менза — Иркутск, Якутск — Бодайбо.
В расширенный перечень также включены следующие направления: Благовещенск — Иркутск, Витим — Иркутск, Владивосток — Зея, Владивосток — Нерюнгри, Владивосток — Тында, Кыра — Иркутск, Ленск — Иркутск, Ленск — Красноярск, Ленск — Новосибирск, Магадан — Кепервеем, Магадан — Иркутск, Мирный — Омск, Нерюнгри — Иркутск, Полярный — Красноярск, Улан-Удэ — Иркутск, Улан-Удэ — Омск, Усть-Баргузин — Иркутск, Чита — Иркутск.
В России уровень безработицы останется на уровне 4,5% до конца текущего года, заявил 3 сентября глава Минтруда Антон Котяков в кулуарах Восточного экономического форума.
Об этом: Глава Минтруда оценил уровень безработицы до конца года
Минприроды России попросит Минпросвещения включить в школьную программу обязательные уроки по экологии. Об этом министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов сообщил 3 сентября в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Будем разговаривать с Министерством просвещения, как встроить предмет о том, как нужно бережно относиться к природе», — сказал Козлов ТАСС.
Подробности в материале: Минприроды выступает за введение урока экологии в школах
Путин признался, что ему будет жалко отпустить в Госдуму Шойгу и Лаврова. Но решения они будут принимать сами — Путин.
В рамках Восточного экономического форума в городе Владивостоке 2 сентября прошла дискуссия губернаторов новой волны. Тема встречи — «Кадровое обновление на Дальнем Востоке: в поисках эффективного госуправления». Губернатор Забайкалья Александр Осипов поделился с коллегами опытом проведения кадрового проекта «Забайкальский призыв».
«Нам нужен был мобилизационный кадровый проект на территории края. Всех небезразличных людей, которые готовы вкладываться в разные задачи, готовы ставить перед собой большие цели. Собрали мы все эти технологии и так назвали: «Забайкальский призыв». Проект включает несколько технологий поиска, оценки, адаптации, подготовки и обеспечения постоянной эффективности их работы», — сказал Александр Осипов.
Список обеспеченных федеральными дотациями расходов дальневосточных регионов необходимо пересмотреть и расширить, предложил губернатор Забайкалья Александр Осипов 2 сентября на сессии Восточного экономического форума, посвящённой бюджетной обеспеченности и сбалансированности регионов Дальнего Востока.
Глава региона напомнил, что в большинстве своём бюджеты субъектов ДФО испытывают недостаток финансирования при высокой стоимости услуг, больших расстояниях, сложных климатических условиях и крайне высокой изношенности инфраструктуры. При этом в них вообще не учитывается ряд важнейших статей расходов: компенсация выпадающих расходов предприятиям ЖКХ, подготовка к зиме, высокая стоимость строительства инфраструктурных и социальных объектов, разработка ПСД на них.
«Только в Забайкалье дефицит остро необходимых средств, которые не попадают в методиках расчёта на дотацию, составляет почти 16 миллиардов рублей. Поэтому самым важным возможным решением для нас сегодня является последовательное движение к бюджетной 100-процентной обеспеченности дальневосточных регионов. А ряд расходов регионов нужно включить в методику определения дотации. Потому что, например, подготовка к зиме неразрывно связана с нашим образом жизни», — сказал Александр Осипов.
На Сахалине будут курсировать поезда на водородных топливных элементах. Протокол о признании такого проекта целесообразным и технически осуществимым на полях VI Восточного экономического форума подписали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров и генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа.
Подробности в материале: На Сахалине запустят водородные поезда
Министры Сергей Лавров и Сергей Шойгу эффективно работают в МИД РФ и Минобороны, и отправлять их в Госдуму в качестве депутатов было бы жалко. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.
Минобрнауки поддержит программы исследования Мирового океана на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на деловом завтраке «Приоритеты развития университетов на Дальнем Востоке» в рамках Восточного экономического форума.
Министр отметил, что изучение Мирового океана, в частности, создание морских карбоновых полигонов на Дальнем Востоке, является одним из перспективных направлений развития научной среды в дальневосточных субъектах. При этом необходимо учитывать специфику Дальнего Востока и вести равноправный диалог между федеральным ведомством и научно-исследовательскими центрами в регионах.
«Дальний Восток требует особого внимания, не шаблонного, не трафаретного, а индивидуального к каждому региону», — отметил Валерий Фальков.
Министр обсудил с представителями научного сообщества и главами регионов вызовы, с которыми сталкиваются научно-исследовательские центры и вузы на Дальнем Востоке. Глава ведомства отметил, что создание привлекательных условий для исследовательской деятельности позволит расширить научную базу и не допустить оттока квалифицированных кадров с Дальнего Востока.
Кроме того, на полях ВЭФ было подписано Соглашение о создании Дальневосточного морского карбонового полигона. В консорциум вошли ДВФУ, Сахалинский госуниверситет, Национальный научный центр морской биологии им. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН, Тихоокеанский океанологический институт им. Ильичева ДВО РАН, Институт глобального климата и экологии им. академика Израэля.
Исследования будут проходить на шести морях: от Японского моря до моря Лаптевых.
Цитата из телеграм-канала российского правительства.
Президент Украины однажды так же будет приезжать на международные форумы в России, как это делают лидеры других государств. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.
Читайте подробнее: Путин назвал условие участия Зеленского в международных форумах в России
Школьник, поправивший президента России по поводу Северной войны, порадовал Владимира Путина. Об этом 3 сентября заявил президент России на пленарном заседании ВЭФ-2021.
Читайте подробнее: Путина порадовал поправивший его школьник при разговоре о Северной войне
Исследования о происхождении коронавируса нужно делать без политизирования этого вопроса. Об этом заявил 3 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках VI Восточного экономического форума.
Читайте подробнее: С коронавирусом нужно бороться без политизации — Путин
Полезным было бы заключение с Японией договора о том, что с территории каждой из сторон не будет исходить военной угрозы для другой стороны, заявил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин.
Подробности в материале: С Японией надо заключить не мирный договор, а договор об основах отношений
Некоторые страны пытаются лишить других их конкурентных преимуществ, навязывая определённые правила взаимодействия в рамках борьбы за сохранение природы. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.
Читайте подробнее: Путин: борьба с глобальным потеплением стала поводом в конкурентной борьбе
Путин высказался об Украине: «Я считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно — а лучше если рано, и чем раньше, тем лучше — мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной».
Для того чтобы защитить от пандемии COVID-19 всё человечество, делается мало. Такой вывод обнародовал 3 сентября президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании VI Восточного экономического форума. Он подчеркнул, что возможностями вакцинации сегодня пользуются только высокоразвитые экономики.
Читайте подробнее: Путин считает, что вакцина от COVID-19 должна быть у всех стран мира
На Дальний Восток нужно не лозунгами людей привлекать, а хорошей, высокооплачиваемой работой. Вот для этого мы экономический форум и проводим — Путин.
Попыткам политизировать тему вакцин и вопроса о происхождении коронавируса следует противостоять, заявил председатель КНР Си Цзиньпин 3 сентября в видеообращении к участникам пленарного заседания Восточного экономического форума.
Читайте подробнее: Си Цзиньпин призвал бороться с политизацией вакцин и COVID-19
Не менее 70 млрд рублей в бюджеты разных уровней принесет эффект от проекта строительства университетских кампусов в ряде российских городов. Об этом 3 сентября рассказал управляющий директор ВЭБ. РФ Михаил Алашкевич на сессии «Сеть университетских кампусов — интеллектуальный пояс России» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Читайте подробнее: Строительство кампусов университетов в РФ может принести до 70 млрд рублей
Решение о создании на Курильских островах особо благоприятного налогового и таможенного режима — это крупная и очень положительная новость не только внутреннего, но и международного свойства, заявил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.
Подробности в материале: На Курильские острова давно пора привлечь бизнес из дружественных стран
Модератор предлагает обсудить тему Афганистана.
За порядок в мире должны отвечать Организация Объединённых Наций и Совет Безопасности — Путин.
Свыше 1,5 триллиона долларов потратили на Афганистан США, а результат нулевой — Путин.
Катастрофой Афганистан называю не только я, но и американские аналитики — Путин.
Советские войска тоже уходили из Афганистана, но уходили организованно — Путин.
В ходе пленарного заседания VI Восточного экономического форума 3 сентября во Владивостоке президент РФ Владимир Путин отметил, что темп выезда населения с Дальнего Востока сократился, а в некоторых территориях наблюдается нехватка специалистов.
Читайте подробнее: Не лозунгами надо привлекать население на Дальний Восток — Путин
Если США откажутся от роли «мирового полицейского», то от этого станет только лучше — за порядок в мире должна отвечать Организация Объединённых Наций. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.
Читайте также: Опыт Афганистана должен стать уроком для США — Путин
Корпорация МСП (группа ВЭБ. РФ) и правительство Забайкальского края заключили соглашение о взаимодействии по поддержке малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан. Соответствующий документ подписали губернатор Забайкальского края Александр Осипов и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
«Теперь на территории края будут предоставляться очень важные дополнительные услуги для развития предпринимательства. Так, наш бизнес сможет рассчитывать на гарантию на взятие кредита по сниженной ставке и без собственного обеспечения. Думаю, благодаря этому соглашению на территории края для предпринимателей облегчится процедура получения средств, плюс больше средств в целом станут доступными для них», — сказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.
«Мы ставим перед собой цель по увеличению охвата предпринимателей мерами поддержки. Наша задача, чтобы как можно большее число предпринимателей получили нашу помощь. Будем двигаться в этом направлении вместе с регионами, которые наравне с малым бизнесом главные бенефициары новой стратегии развития Корпорации», — заявил Александр Исаевич.
Демократия никогда не должна навязываться насильственными способами. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.
Об этом: Если демократия нужна народу, он придёт к этому сам — Путин
Компания Sollers планирует начать производство электрифицированных моделей автомобилей во Владивостоке. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
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Путин о демократии: «Демократия, если она нужна какому-то народу — народ придет к этому сам, не нужно это делать насильственными способами».
На сегодняшний день уже свыше 45 млн жителей России получили первый компонент вакцины от COVID-19. Об этом 3 сентября сообщил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Подробности в материале: Первую дозу вакцины от COVID-19 получили свыше 45 млн жителей России
Путин высказался об уходе США из Афганистана:
«Конец ли это какой-то гегемонии Запада? Дело в том, чтобы эти уроки были правильно поняты и были внесены изменения в реальную политику. Про Афганистан говорят: мы залезли туда, совершили ошибок много, а в то же время в отношении других стран все то же самое продолжается. Санкции — это что такое? Это продолжение все той же политики навязывания своих стандартов.
Дело не в России, дело и в других странах — и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в Латинской Америке, да везде! Вот если капитальные выводы какие-то будут сделаны, то тогда мы можем быть свидетелями каких-то глобальных изменений в мировой политике».
Цитата канала dimsmirnov175.
Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу возглавили партийный список «Единой России» на осенних выборах в Госдуму, так как они участвуют в воплощении в жизнь решений этой партии. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 3 сентября в ходе пленарного заседания ВЭФ-2021.
«Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что всё, что делает партия «Единая Россия», оно реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей», — сказал Путин.
Читайте подробнее: Путин: участие Шойгу и Лаврова в осенних выборах говорит о надёжности ЕР
Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана, если это произойдёт, то тогда не с кем будет разговаривать — Путин.
Афганистан должен сохранить внутреннее единство, и в этом заинтересовано международное сообщество. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.
Подробности в материале: Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана — Путин
На фоне Восточного экономического форума, на котором, как обычно, много говорится о многомиллиардных инвестициях, десятках принимаемых решений, бурном развитии Дальнего Востока и его блестящих перспективах, полезно вспомнить факты.
В процессе восстановительного роста российской промышленности в этом году Дальний Восток отстает: промышленный рост за первое полугодие составил 2,8% (по России 4,4%). Позитивные тренды задают три региона — в первую очередь Якутия, а затем Бурятия и лидер прошлогоднего провала Приморский край. Рост, но хуже общероссийского, обеспечивают Забайкалье и Магаданская область. В остальных регионах промышленность упала, особенно сильно на Сахалине.
Цитата телеграмм-канала «Региональная политика».
На площадке Восточного экономического форума 3 сентября губернатор Забайкальского края Александр Осипов, первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк и президент фонда «Стратегия будущего» Станислав Неверов подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта по строительству школ в городе Чите.
Проектом предусмотрено строительство двух общеобразовательных школ по 800 ученических мест. Сроки реализации проекта — 2022−2024 годы. Планируемый размер инвестиций составляет 4,8 миллиарда рублей.
«Это уже вторая школа, которая будет строиться на 800 мест в Чите, и шестая школа, по которой подписано соглашение. К пяти уже строящимся добавится ещё шесть. Мы ведём всю необходимую работу по поиску дополнительного финансирования, чтобы строить ещё больше таких объектов», — сказал Александр Осипов.
Путин поблагодарил всех собравшихся за то, что они приехали на Дальний Восток. Пленарное заседание Восточного экономического форума завершилось. Прозвучал целый ряд программных заявлений, касающихся развития региона.
Президент России Владимир Путин уже третий день находится на Дальнем Востоке.
На Дальнем Востоке будут запущены зимние чартерные перелеты. Об этом 3 сентября информируют телеграм-канал российского правительства.
На полях ВЭФ Ростуризм, туроператор «TUI Россия» и руководители регионов анонсировали запуск зимних чартеров в регионы Дальнего Востока. Подписаны соглашения о зимних чартерных программах: «Лед Байкала и солнце Бурятии»; «Яркая зима на Сахалине».
Запуск зимних чартерных перелетов в Бурятию и на Сахалин стал следствием успеха пилотных летних программ. Они помогли привлечь инвестиции в экономику и туристическую инфраструктуру регионов.
Президента России Владимира Путина порадовал инцидент со школьником, который заметил его оговорку о Северной войне. Об этом российский лидер заявил 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума.
«Молодые ребята хорошо знают историю Отечества — прекрасно», — сказал президент.
Подробности в материале: Путин рассказал об отношении к школьнику, заметившему его ошибку
Пленарная сессия ВЭФ с очным участием Путина продолжалась 3 часа 10 минут.
К Путину по видеосвязи присоединились: президент Казахстана, президент Монголии. С видеоприветствиями выступили: председатель КНР, премьер-министр Индии, премьер-министр Таиланда.
До 90 млн квадратных метров жилья рассчитывает ввести Минстрой России в 2022 году. Об этом заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сообщил 3 сентября на Восточном экономическом форуме.
По его словам, ведомство на будущий год поставило себе амбициозную задачу. Выполнить её помогут развитие программ индивидуального жилищного строительства, а также благоприятные условия строительного рынка.
Читайте также: В Минстрое намерены увеличить ввод жилья в 2022 году
Фонд технологических инвестиций, металлургический завод и парк развлечений появятся на Дальнем Востоке. Документы об этом подписаны в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке при участии вице-премьера Юрия Трутнева.
В Приморском крае появится металлургический завод на территории опережающего развития «Большой Камень», который будет производить детали для крупнотоннажной судоверфи «Звезда». Соглашение заключили Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРВД) и компания «Приморский металлургический завод».
«Это совсем новое производство на Дальнем Востоке. Сейчас оно начинает обрастать всей технологической цепочкой. Приморский металлургический завод создает новые возможности, дает большую устойчивость предприятию», — отметил Юрий Трутнев.
Олимпийские игры в 2036 году вполне могут пройти в городе Владивосток Приморского края. Об этом заявил Владимир Путин 3 сентября на пленарном заседании VI Восточного экономического форума.
Об этом: Путин назвал Владивосток одной из перспективных площадок для Олимпиады-2036
Во Владивостоке появятся парк развлечений «Парк Русский» и гольф-клуб мирового уровня площадью более 50 га. Соглашение заключено между КРВД, Корпорацией развития Приморского края, Инвестиционным агентством Приморского края и компанией «Восток Резортс».
«Нам нужны такие проекты, нужно создавать условия для отдыха людей, для привлечения туристов в Приморский край. Это очень большая и важная работа», — подчеркнул вице-премьер Юрий Трутнев.
Цитата от телеграм-канала российского правительства.
Фонд технологических инвестиций «Восход» будет развивать такие направления, как зеленые технологии, экологический мониторинг и безопасность, возобновляемые источники энергии, цифровые технологии и индустрия 4.0, биотехнология и медицина, образовательные технологии. Меморандум о создании фонда заключен между Минвостокразвития и холдинговой компанией «Интеррос».
"Развитие высоких технологий — та задача, которую нам еще предстоит с вами решить, и создание венчурного фонда с частным капиталом для нас имеет принципиальное значение. Уверен в том, что это поможет развитию высоких технологий и экономике нашей страны», — сообщил Юрий Трутнев.
Трутнев о планах создания города Спутник: превращение Владивостока в агломерацию кажется совершенно естественной историей.
В июле текущего года Роспотребнадзором были зарегистрированы очаги вспышки чумы вблизи границы России и Монголии, при этом на монгольской территории были зафиксированы случаи заражения, включая связанные с охотой на сусликов. Об этом 3 сентября сообщили директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора Сергей Балахонов и глава ведомства Анна Попова на сессии «Санитарный щит. Как предотвратить новые пандемии» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Об этом: В Роспотребнадзоре предупредили о риске заражения чумой от сусликов
Россия и Украина восстановят отношения, но лучше, если это произойдёт как можно раньше. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Текущую ситуацию в отношениях Москвы и Киева российский лидер назвал совершенно ненормальной и неестественной.
Подробности в материале: Лучше раньше: Путин выступил за восстановление отношений с Киевом
Сразу 30,2 млн пенсионеров в России получили единовременные выплаты на сумму 10 тысяч рублей. Об этом журналистам заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков «на полях» Восточного экономического форума.
«Вчера, 2 сентября, по поручению президента выплаты были произведены 30 млн 200 тысячам наших граждан, в один день», — сказал Котяков.
Об этом: Более 30 млн пенсионеров получили выплаты в 10 тысяч рублей
Владимир Путин завершил свою программу на ВЭФ. Завтра, 4 сентября, президент посетит космодром Восточный в Амурской области.
Минэкономразвития рассчитывает к концу 2023 года добиться признания российской системы верификации выбросов парниковых газов на международном уровне, сообщил 3 сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников в рамках сессии «Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации» на ВЭФ.
«Очень важно добиться признания и нашей системы, и таких организаций на международном уровне. Мы такой план подготовили. Росаккредитация задачу получила, коллеги активно этим занимаются. У нас есть план, чтобы мы к концу 2023 года добились признания нашей системы на международном уровне», — отметил министр.
Цитата телеграм-канала российского правительства.
Минцифры и ведущие ИТ-компании готовят проект, который позволит талантливым школьникам с 8 по 11 классы пройти дополнительный двухлетний курс обучения IT-профессиям. Первый набор на программы откроется в 2022 году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».
На это в федеральном бюджете заложено почти 9 млрд рублей, сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече Президента России Владимира Путина с модераторами и ведущими спикерами ВЭФ.
«Ребята чаще будут выбирать информатику при сдаче ЕГЭ, это в целом увеличит уровень знаний, средний балл и, как результат, количество поступающих в вузы на ИТ-специальности», — отметил он.
Цитата телеграм-канала российского правительства.
МЧС получит четыре вертолета Ми-8-АМТШ-ВА до конца 2023 года, такой документ министерство и компания «Вертолеты России» подписали в рамках Восточного экономического форума.
«Два вертолета будут переданы заказчику в 2022 году, а еще два — в 2023 году», — сообщили в компании «Вертолеты России».
Читайте также: В МЧС поставят четыре вертолета Ми-8 до конца 2023 года
На Восточном экономическом форуме глава Якутии Айсен Николаев и руководитель Ростуризма Зарина Догузова анонсировали инвестпроект строительства гостиничного комплекса 4* на 180 номеров.
Комплекс позволит удовлетворить растущий спрос на комфортабельные места размещения и качественные услуги, окажет положительное влияние на инвестиционный потенциал республики и отразится на социально-экономическом развитии региона. Он станет опорной точкой туристско-рекреационного кластера «Лена», который входит в Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока.
В России запустят механизм «Дальневосточной концессии», — сообщает 3 сентября телеграм-канал правительства России. Он позволит привлечь частные финансовые ресурсы в развитие Дальнего Востока и Арктики. Минвостокразвития будет заключать концессионные соглашения с бизнесом. Такая форма партнерства даст государственную гарантию возврата инвестиций и минимизации рисков.
Благодаря «Дальневосточной концессии» в ДФО будут построены больницы, поликлиники, школы, музеи, детские лагеря и спортивные комплексы, а также автомобильные дороги, коммунальная инфраструктура, объекты энергетики и промышленности.
Уже выбраны первые пять проектов на сумму 66,5 млрд рублей. В ближайшие годы планируется заключить соглашения на сумму около 500 млрд рублей.
Глава правительства России Михаил Мишустин: «Инфраструктурные проекты станут эффективными точками роста и опорой экономики 18 субъектов РФ — от Мурманска до Камчатки. Позволят создать новые производства и рабочие места. Обеспечить комфортные условия для жизни людей».
В России наркоторговцы все чаще используют бесконтактные методы сбыта запрещенных веществ, в том числе в обмен на криптовалюту. Об этом 3 сентября сообщил заместитель генерального прокурора РФ Петр Городов на Восточном экономическом форуме.
Подробности в материале: В Генпрокуратуре рассказали о роли криптовалюты в торговле наркотиками
Россия готова к сотрудничеству со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил Владимир Путин в рамках пленарного заседания на ВЭФ. По его словам, на АТР приходится треть глобального ВВП, и этот регион уже стал локомотивом мировой экономики.
Производство серийной версии Aurus на водороде начнется ближе к 2024 году. Тогда же модель будет представлена на авторынке. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью РБК на Восточном экономическом форуме.
Об этом: Серийная версия водородного Aurus появится к 2024 году
По оценке доктора экономических наук Никиты Кричевского, это первый Форум, по итогам которого принимаются не абстрактные заявления и триллионные меморандумы, а реальные программы, направленные на решение проблем огромного региона.
«Такой сверхпродуктивный формат был бы востребован и в других федеральных округах, о чем там наверняка уже думают», — пояснил эксперт в своём телеграм-канале.
Правительство и региональные власти представили на ВЭФ предметную конкретику по развитию на Дальнем Востоке промышленности, науки и туризма.
Многие начинания в той или иной форме звучали во время летнего посещения региона премьер-министром Михаилом Мишустиным. Сейчас они были поддержаны президентом и приобрели «имя, отчество и фамилию».
Цитата телеграм-канала доктора экономических наук Никиты Кричевского.
Доктор экономических наук Никита Кричевский очень хорошо отозвался о работе Восточного экономического форума. В своем телеграм-канале он в частности отметил:
«Начнем с президента, анонсировавшего преференциальный налоговый режим на Курилах: «Мы полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов: на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога. При чем на 10 лет. Речь идет о компаниях, которые реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников. Для таких компаний будут установлены и пониженные страховые взносы в 7,6% на 10 лет».
Кроме того, на Курилах будет действовать режим свободной таможенной зоны. Также не будет взиматься НДС, пока товар не покинет территорию Курил.
В Приморском крае появится металлургический завод на ТОР «Большой Камень», который будет производить детали для судоверфи «Звезда». А Фонд технологических инвестиций «Восход» будет развивать такие направления, как зеленые технологии, экологический мониторинг и безопасность, ВИЭ, цифровые технологии.
Минобрнауки поддержит исследования Мирового океана на Дальнем Востоке. Помимо этого, подписано Соглашение о создании Дальневосточного морского карбонового полигона.
Принято решение о строительстве во Владивостоке парка развлечений «Парк Русский» и гольф-клуба мирового уровня площадью более 50 га.
Объявлено о расширении субсидируемых перелетов из ДВФО по еще 25 направлениям, которые охватят практически все дальневосточные маршруты, например, Якутск — Бодайбо, Владивосток — Тында, Ленск — Красноярск, Магадан — Иркутск, Мирный — Омск.
В дополнение готовятся к запуску зимние чартерные туристические перелеты, такие как «Лед Байкала и солнце Бурятии» или «Яркая зима на Сахалине». Запуск зимних чартеров стал возможен благодаря успеху пилотных летних программ».
Главные тезисы выступления Владимира Путина на ВЭФ:
Цитата канала timur_i_amur.
Новая видеопрезентация Еврейской автономной области на VI Восточном экономическом форуме обещает стать хитом культурной программы саммита. Подготовленный творческой бригадой в составе известного композитора, исполнителя и продюсера Тимура Ведерникова и его команды, а также актера Александра Резалина, семиминутный ролик вобрал в себя достижения региона, показал неповторимый колорит автономии.
Обилие еврейского юмора и современная подача от ведущего-блогера оставляют только позитивные эмоции.
Цитата канала novostiEAO.
ESG-принципы напрямую влияют на рост капитализации компаний, заявил заместитель министра экономического развития России Илья Торосов, выступая на панельной сессии «Переход на траекторию устойчивого развития: стратегия, ресурсы и инструменты реализации» в рамках ВЭФ-2021.
По его словам, последние два года в мире значительно распространился тренд на ESG и внедрение принципов ответственного бизнеса ускорилось.
Telegram канал правительства России.
На сегодняшний день ситуация с коронавирусной инфекцией в России является стабильной. Об этом 3 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Подробности в материале: Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России стабильной
Власти России рассмотрят обращение представителей ряда СМИ с предложением внести поправки в закон об иноагентах, заявил 3 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума.
Подробности в материале: Кремль оценил обращение СМИ по изменению законодательства об иноагентах
Компания «СКА Арена», в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) впервые представила проект нового Ледового дворца в Санкт-Петербурге. Строительство должно быть завершено осенью 2022 года. В 2023 году ледовая арена примет матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой.
Читайте подробнее: «СКА Арена» представила на ВЭФ проект Ледового дворца в Петербурге
Слова президента РФ Владимира Путина о мирном договоре с Японией адресованы новому руководству этой страны, которое не проявляет должного внимания развитию диалога по этой теме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Об этом: В Госдуме объяснили слова Путина о мирном договоре с Японией
Совместное признание сертификатов о вакцинации поможет восстановить туристический сектор. Во многих странах именно туризм развивает экономику, заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча в видеообращении, показанном 3 сентября на ВЭФ.
«Для многих туризм — это один из ключевых двигателей развития экономики», — сказал Чан-Оча.
Об этом: Премьер Таиланда призвал учитывать прививочные сертификаты ради туризма
Благословение нужно получить у главы РПЦ патриарха Кирилла, чтобы строить церковь в Твери, где был убит митрополит Филипп II (предположительно — Малютой Скуратовым), заявил 3 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Читайте подробнее: На возведение церкви в Твери, где погиб Филипп, нужно благословение — Путин
Такой серьезный документ, как «низкоуглеродная стратегия», не должен обсуждаться только внутри правительства РФ, дискуссии должны пройти в Госдуме и Совфеде, считает глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев.
Читайте подробнее: В Госдуме настаивают на широком обсуждении «низкоуглеродной стратегии»
В России будет запущен механизм дальневосточной концессии, который позволит привлекать частные финансовые ресурсы в регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщает пресс-служба правительства РФ 3 сентября.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости строительства АЭС в его республике, что настало время предметно рассмотреть данный вопрос.
Читайте подробнее: Глава Казахстана заявил о необходимости АЭС в его стране
Постановлением, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным, внесены изменения в правила предоставления господдержки на мероприятия по социальному развитию центров экономического роста регионов, входящих в состав ДФО. Эти правила дополнились положением о возможности финансирования концессионных соглашений со сроками реализации не менее 10 лет.
Кроме того, на заседании правительства 3 сентября был одобрен проект постановления, которое наделит Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики полномочиями заключать концессионные соглашения с бизнесом. Такая форма партнёрства даст государственную гарантию возврата инвестиций и минимизации рисков.
Уже определены первые пять проектов общей стоимостью свыше 66,5 млрд рублей. В целом в течение нескольких лет планируется заключить концессионные соглашения на сумму около полутриллиона рублей. Это позволит построить новые автомобильные дороги, коммунальную инфраструктуру, объекты энергетики и промышленности. Особое внимание будет уделено обновлению социальной сферы. Прежде всего это больницы, поликлиники, школы, музеи, детские лагеря и спортивные комплексы.
«Инфраструктурные проекты станут эффективными точками роста и опорой экономики 18 субъектов Российской Федерации — от Мурманска до Камчатки. Они позволят создать новые производства и рабочие места, обеспечить комфортные условия для жизни людей», — отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 3 сентября.
Он также напомнил, что президент России Владимир Путин определил опережающее социально-экономическое развитие таких территорий приоритетной задачей для государства.
На полях Восточного экономического форума в присутствии заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева прошло подписание трёх соглашений. Об этом сообщает пресс-служба правительства 3 сентября.
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и компания «Приморский металлургический завод» заключили инвестиционное соглашение о строительстве металлургического завода на территории опережающего развития «Большой Камень» в Приморском крае для производства 1,5 млн т широкоформатного толстолистового проката в год и 250 тыс. т в год труб большого диаметра. Основным потребителем листового проката станет единственная в России крупнотоннажная судоверфь «Звезда», также являющаяся резидентом ТОР «Большой Камень».
Юрий Трутнев поблагодарил компании «Роснефть» и «Приморский металлургический завод» за реализацию комплексного проекта.
«Компания «Роснефть» выполняет очень большую и важную работу — по поручению президента РФ строится и уже выпускает продукцию крупнейшая судоверфь «Звезда». Это совсем новое производство на Дальнем Востоке. Сейчас оно начинает обрастать всей технологической цепочкой. Приморский металлургический завод создаёт новые возможности, даёт большую устойчивость предприятию», — отметил он.
Для поддержки и развития научно-технического потенциала Дальнего Востока планируется создать фонд технологических инвестиций «Восход». Меморандум об этом заключили Минвостокразвития и холдинговая компания «Интеррос». В качестве приоритетных направлений деятельности фонда будут рассматриваться высокотехнологические проекты по таким направлениям, как зелёные технологии, экологический мониторинг и безопасность, возобновляемые источники энергии, цифровые технологии и индустрия 4.0, биотехнология и медицина, образовательные технологии.
«Вчера мы докладывали Владимиру Владимировичу Путину о том, что у нас по всем направлениям на Дальнем Востоке идёт развитие. Темпы роста инвестиций на Дальнем Востоке существенно превышают среднероссийский уровень. Развитие высоких технологий — та задача, которую нам ещё предстоит с вами решить, и создание венчурного фонда с частным капиталом для нас имеет принципиальное значение. Вместе с компанией «Интеррос» мы обязаны разработать прозрачный эффективный механизм предоставления поддержки высокотехнологичным проектам. Уверен в том, что это поможет развитию высоких технологий и экономике нашей страны», — сообщил Юрий Трутнев.
Во Владивостоке появятся парк развлечений и гольф-клуб. Соглашение о строительстве объектов мирового уровня с развитой инфраструктурой заключено между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Приморского края, Инвестиционным агентством Приморского края и компанией «Восток Резортс». Общий объём инвестиций составит 23,5 млрд рублей. Речь идёт о строительстве первого тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса «Парк Русский» на территории площадью более 50 га и гольф-клуба мирового уровня, в инфраструктуру которого будет включён отель.
«Прежде всего хочу поблагодарить инвестора и пожелать ему успехов в реализации соглашений. На церемонии присутствуют представители трёх институтов развития. Коллеги, ваша задача от имени и по поручению правительства Российской Федерации, Приморского края поддерживать и помогать инвестору. Нам нужны такие проекты, нужно создавать условия для отдыха людей, для привлечения туристов в Приморский край. Это очень большая и важная работа», — сказал Юрий Трутнев.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что сегодня государство имеет комплекс инструментов для поддержки инвесторов в сфере туризма. Об этом он сообщил на встрече президента России Владимира Путина с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Вице-премьер напомнил об инструментах национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», призвав регионы активно участвовать в нём, а также вести работу с инвесторами на местах, в том числе информируя их о существующих государственных мерах поддержки и возможностях.
Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что сегодня государство имеет комплекс инструментов для поддержки инвесторов в сфере туризма: льготные займы, механизмы государственно-частного партнёрства, с которыми работает корпорация «Туризм.РФ». Для малого и среднего бизнеса предусмотрена грантовая поддержка. «Работая с инвесторами, мы не должны забывать о социальной и бюджетной эффективности. Каждый рубль господдержки на привлечение внебюджетных инвестиций должен вместе с этим давать максимальный рост показателей социальной сферы», — отметил он.
«С 2021 года в рамках нового национального проекта введён дополнительно отраслевой механизм предоставления льготных кредитов для инвесторов, реализующих туристические проекты от 120 номеров. В этом году он будет апробирован на крупных проектах. По результатам оценим возможность тиражирования этого инструмента на строительстве небольших туристических объектов. В целом у нас на следующий год в 2,5 раза больше заложено средств на субсидирование процентной ставки в рамках нацпроекта», — заявил Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер напомнил, что кредиты по этой программе определены в размере от 100 млн до 70 млрд рублей.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на встрече президента Владимира Путина с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума, сообщил, что Минцифры совместно с бизнесом включили в стратегию социально-экономического развития РФ проект, который позволит талантливым школьникам с 8−11-го класса пройти дополнительный двухлетний курс обучения ИТ-профессиям.
На данный проект до 2024 года в федеральном бюджете заложено почти 9 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства РФ 3 сентября.
«Выделенные правительством средства позволят до 2024 года подготовить 240 тысяч школьников. Уже в 2022 году первые 100 тысяч школьников получат такую возможность, а к 2030 году обучение пройдут 1,2 миллиона детей», — отметил Дмитрий Чернышенко.
Он добавил, что к обучению будут привлечены ведущие российские ИТ — компании. По словам вице-премьера, организации помогут школьникам сформировать интерес к программированию, ИТ-специальностям.
Первый набор на программы откроется в 2022 году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».
Северный морской путь не должен рассматриваться как исключительно российское дело, считает глава норвежской судоходной компании.
«Нужны «истории успеха» и нероссийских компаний в российской Арктике», — заявил Феликс Чуди.
Об этом: «Важно, чтобы Севморпуть не был только российским» — норвежский бизнесмен
Владимир Путин прибыл в Амурскую область, сообщила пресс-служба Кремля.
В рамках рабочей поездки в Амурскую область президент осмотрит строительство инфраструктурных объектов космодрома «Восточный», проведёт рабочую встречу с губернатором Василием Орловым.
Владимир Путин также вручит государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в регионах РФ.
Для увеличения численности населения Дальнего Востока можно не придумывать новых механизмов — достаточно воспользоваться опытом СССР. Об этом 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.
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О прибытии 3 сентября в Благовещенск президента России Владимира Путина сообщает пресс-служба Кремля.
Читайте подробнее: Путин прибыл в Благовещенск
«Президент очень активно работает над темой развития Дальнего Востока. Еще 10−15 лет назад всем приходилось доказывать, что Дальний Восток — зона особого внимания. Но люди в правительстве говорили об этом, что мы не можем разным регионам обеспечивать разные условия развития, что страна у нас единая. Но сейчас все поняли, что Дальний Восток не может работать без людей», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.
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Одной из тем обсуждения второго дня деловой программы Восточного экономического форума стала роль общественных инициатив в развитии территорий. В современном мире наряду с экономическими и технологическими инновациями немалое внимание уделяется общественным инициативам и деятельности НКО, которые становятся важным фактором успешности городов и регионов.
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Президент России Владимир Путин вручил государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков, сообщили 4 сентября в пресс-службе Кремля.
Подробности в материале: Путин вручил награды ликвидаторам последствий природных пожаров
Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев уточнил, что вакцинация от коронавируса школьников, достигших 18 лет, будет осуществляться только на добровольной основе. О недопуске непривитых учеников к занятиям также речи не идёт.
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Красная книга России будет переиздана до конца текущего года, её тираж составит две тыс. экземпляров, которые направят в региональные библиотеки и учреждения.
Подробности в материале: В России впервые за 20 лет будет переиздан один из томов Красной книги РФ
Президент России Владимир Путин ознакомился с ходом строительства командного пункта и стартового комплекса «Ангара» на космодроме Восточный, сообщили в пресс-службе Кремля.
Читайте подробнее: Путин посетил строительство стартового комплекса на космодроме Восточный
До 30% молодых людей в российских регионах, окончив школу, переезжают на постоянное место жительство в Центральную Россию, сообщил 4 сентября руководитель центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Об этом: До 30% выпускников школ в российских регионах уезжают в Центральную Россию
Около 1% субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России экспортируют товары за границу, сообщила 4 сентября директор по региональному проекту Российского экспортного центра (РЭЦ) Татьяна Минаева, выступая на Восточном экономическом форуме.
Подробности в материале: Доля экспортирующих компаний из сектора МСП в России не превышает 1%
Строительство объектов второй очереди космодрома «Восточный» будет завершено в планируемые сроки, доложил президенту России Владимиру Путину гендиректор ООО ПСО «Казань» Равиль Зиганшин в ходе визита президента на космодром.
Читайте подробнее: Путину пообещали завершить в срок строительство второй очереди «Восточного»
Президент России Владимир Путин посетил строящийся космодром «Восточный» в Амурской области. В рамках первой очереди работ на «Восточном» возведён стартовый комплекс для ракет «Союз-2».
Вторая очередь предполагает возведение стартового стола под ракеты «Ангара-А5», а также сопутствующей инфраструктуры. Первый пуск запланирован на 2023 г.
Роскосмос.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин посетил космодром «Восточный» и ознакомился с ходом строительства его второй очереди.
Фото пресс-службы администрации президента РФ.
«Восточный» — первый российский гражданский космодром, расположен в Амурской области вблизи города Циолковского. Указ президента о создании космодрома подписан в 2007 году.
Строительные работы ведутся в две очереди, в рамках первой в 2012—2016 годах возведён универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2». Вторая очередь предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5», а также сопутствующей инфраструктуры. Первый пуск «Ангары» запланирован на 2023 год.
Цитата с сайта Кремля.
Фонд «Стратегия будущего» и Газпромбанк построят в Чите две новые школы по 800 мест. Об этом 4 сентября сообщает телеграм-канал городской мэрии.
Отмечается при этом, что сроки реализации проекта — рассчитаны на 2022−2024 годы. Планируемый размер инвестиций составляет 4,8 миллиарда рублей.
Читайте подробнее: Восточный экономический форум: в Чите построят две новые школы
Российские и японские компании подписали соглашение о намерениях по созданию судов, работающих на метаноле, на верфях России. Церемония подписания меморандума состоялась на полях Восточного экономического форума. В ней в режиме видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.
Проект строительства работающих на метаноле судов разрабатывают корпорация ВЭБ. РФ, ЕСН, Минвостокразвития, а также японские компании Marubeni Corporation и Mitsui O.S.K. Lines.
Цитата канала «Экономика».
Кожемяко считает, что Владивосток может стать городом-миллионником через 5−10 лет/ Как отметил глава Приморья, этому будет способствовать создание «Дальневосточного квартала» в Надеждинском районе.
Президенту России Владимиру Путину на космодроме «Восточный» показали российский космический корабль «Орел». Как пояснил Рогозин, он имеет ресурс до трех полетов к Луне и десяти полетов на низкую орбиту:
«Корабль сейчас уже в металле и проходит статические, динамические испытания. Вот он и полетит у нас отсюда в 2023 году».
Рогозин показал Путину строительную площадку стартового комплекса для ракет тяжёлого класса «Ангара» на космодроме Восточный и пообещал в следующем году закончить стройку:
«В 2022 году мы должны завершить стройку. После этого строители в основном уходят, заходят технологи Роскосмоса, мы начинаем проводить сначала автономные, потом комплексные испытания всех систем космодрома».
Президент Путин мощно отработал несколько дней на Дальнем Востоке. Что-то не припомню, чтобы он так долго там находился. А некоторым министрам в Москве приходилось приезжать на работу к 6 утра, чтобы получить президентское ЦУ — пишет в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов.
Похоже, из крайне запущенного и забытого властями и богом поселка Выдрино сделают-таки одно из самых привлекательных мест на южном Байкале. В 2021 году здесь началось строительство канализационно-очистных сооружений по распоряжению президента России. И появились инвесторы, готовые построить гостиницу и порт. Об этом пишет канал «Байкал».
Во время Восточного экономического форума 2 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соглашение с компанией «Славное море».
«Сегодня подписано соглашение с компанией «Славное море», которая в Выдрино реализует проект по строительству гостиницы и портовой инфраструктуры на Байкале. Там более миллиарда рублей инвестиций. Земельные вопросы уже решены, земля оформлена. И данный проект заявлен с нашей стороны как резидент территории опережающего развития, чтобы были получены налоговые преференции, предусмотрены меры поддержки по линии Дальневосточного федерального округа», — отметил Алексей Цыденов.
В 2026 году планируется осуществить первые пуски ракет «Ангара» сверхтяжелого класса, которые смогут выводить на орбиту 37 тонн полезной нагрузки, сообщил в интервью телеканалу «Звезда» глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
По его словам, модульная конструкция «Ангары» позволяет устанавливать на ракеты различные двигатели, в том числе и сверхмощный водородный.
На первый этап создания нового города Спутник потребуется порядка 100 миллиардов рублей, нужно построить миллион квадратных метров, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
В день закрытия Восточного экономического форума в павильоне Забайкалья прошла церемония разрушения мандалы. Два дня на глазах у участников форума ее возводили ламы читинского дацана.
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Несмотря на то, что сегодня, 4 сентября, во Владивостоке завершает свою работу Восточный экономический форум, павильон Забайкальского края, выполненный в виде горного хребта Кодара, демонтирован не будет. По данным пресс-службы забайкальского правительства, он останется на набережной острова Русский и в последующие годы будет вновь использоваться.
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Восточный экономический форум стал площадкой для подписания соглашения между правительством Забайкальского края и правительством Якутии. Как сообщает 4 сентября пресс-служба забайкальского правительства, речь идёт о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Подробности в материале: ВЭФ-2021: Забайкалье и Якутия будут сотрудничать
Площадка Восточного экономического форума стала местом подписания соглашения о намерениях компании «Удоканская медь», Минвостокразвития России, правительства Забайкалья и «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики». Как сообщает 4 сентября пресс-служба забайкальского правительства, речь идёт о намерениях по реализации второй очереди проекта освоения Удоканского месторождения меди.
Соглашение было подписано в присутствии президента России Владимира Путина. Он также отметил важность реализации проекта по освоению Удоканского месторождения в Забайкалье.
Подробности в материале: ВЭФ-2021: Забайкалье получило крупнейший якорный проект
Лидеры Агентства стратегических инициатив из пяти регионов России в рамках Восточного экономического форума предложили Забайкалью свои разработки. Подробности 4 сентября со ссылкой на слова заместителя председателя правительства региона Александра Бардалеева сообщает помощник министра экономического развития Забайкальского края Дарья Юринская.
Наиболее интересными для Забайкальского края стали предложения о сотрудничестве от компании «Сенсор-Тех», производящей продукты для людей с нарушениями слуха и зрения.
Читайте подробнее: Агентство стратегических инициатив предложило свои разработки Забайкалью
На ВЭФ обсудили создание сети университетских кампусов мирового уровня в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты». В ближайшие четыре года на эти цели будет направлено не менее 36 млрд рублей. Об этом 4 сентября сообщает Telegram канал российского правительства.
«Университет — место, которое 24/7 работает для студентов. Благоустроенный кампус стимулирует научную деятельность студентов и становится центром социального развития отдельных регионов и городов», — отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
На данный момент отобраны первые пять проектов строительства кампусов — в Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге. Кроме того, три проекта кампусов обеспечены финансированием — это Москва, Томск и Новосибирск.
Особый налоговый режим на Курилах, о котором ранее объявил президент Владимир Путин на ВЭФ, может быть запущен до конца этого года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Напомним, что в рамках преференциального режима предлагается не взимать налоги на прибыль, на имущество, на землю и транспорт. Также на территории региона будет действовать режим свободной торговли, предполагающий отсутствие взимания НДС, пока товар не покинет территорию Курил.
Telegram-канал правительства России.
Путин поддержал идею построить на Сахалине крупнейший в мире рыбный порт. С такой просьбой обратился к президенту РФ губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. По его словам, российский рыбный бизнес ушел за границу, в основном в корейский Пусан, но его нужно вернуть на Сахалин. А сделать это можно лишь тогда, когда здесь будет современная крупная база, где можно хранить и перерабатывать улов — только сахалинские рыбаки добывают в год более 600 тысяч тонн.
Цитата канала «Россия аграрная».
В посёлке Выдрино Кабанского района Бурятии начнут реализовывать проект по строительству гостиницы и портовой инфраструктуры. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, договорённость об этом была достигнута на Восточном экономическом форуме.
Об этом: На Байкале начнётся строительство гостиницы и портовой инфраструктуры
4 сентября в Благовещенске Владимир Путин вручил государственные награды Российской Федерации ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в регионах страны.
Медалью «За спасение погибавших» был награждён старший инструктор-пожарный (спасатель) Специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Андрей Савватеев.
18 июня 2021 года сержант Андрей Савватеев и старший сержант Рустам Канапьянов спасли двоих братьев — 15-летнего Александра и 11-летнего Михаила, которых снёс поток, когда они решили пройти пешком из села Купряково в село Шелопугино. Детям удалось зацепиться за ветки деревьев и взобраться на них. Спасателям потребовалось несколько попыток, чтобы добраться до пострадавших — оказанию помощи мешало сильное течение и опасные перекаты. В один из моментов лодку, на которой они проводили спасательную операцию перевернуло волной.
Не теряя уверенность и самообладание, проявив героизм, спасатели смогли благополучно доставить обоих детей на берег и передать их медикам.
На вручении государственных наград президент Владимир Путин отметил героизм спасателей и от имени тех людей, которым была оказана помощь, поблагодарил за службу и работу.
Заявление президента России Владимира Путина о том, что ситуация в отношениях с Украиной является ненормальной и неестественной и он надеется на восстановление отношений в будущем, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 4 сентября в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: «Надо загнать Бандеру в клетку!» — что надо сделать для дружбы с Украиной?
Эксплуатация ракеты-носителя «Союз-2» закончится в течение десяти лет, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин президенту Владимиру Путину во время посещения главы государства космодрома Восточный.
«Я думаю, реально «Союз-2» уже в последней модернизированной версии с российской системой управления еще лет 9−10 полетает», — предположил Рогозин.
После завершения срока эксплуатации вместо «Союза-2» будет использоваться возвращаемый многоразовый двигатель, добавил глава госкорпорации.
Средним заявителем по программе дальневосточного гектара является мужчина в возрасте 44 лет, сообщили на полях Восточного экономического форума.
В основном, люди берут земельные участки для того, чтобы строить дома для личного пользования. Структура целевого назначения гектаров выглядит следующим образом: