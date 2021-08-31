Киев, 31 августа, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Украина и США подписали заявление о начале стратегического диалога в сфере энергетики и климата, сообщил через социальные сети вечером 31 августа президент Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

По информации Зеленского, соответствующее совместное заявление подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики США Дженнифер Гренгольм.

В своем комментарии Галущенко отметил, что стратегический диалог в сфере энергетики и климата (SECD) является инструментом для энергетического сотрудничества между Украиной и США. Подчеркивается, что SECD будет охватывать различные сферы: декарбонизацию, энергетическую безопасность и кибербезопасность.

При этом представители украинской власти пока не сообщают, как конкретно будет работать «стратегический диалог» и что именно он даст Украине.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Киеве заявили, что по итогам визита делегации Зеленского в США ожидают подписания целого ряда оборонных и энергетических соглашений. Также стоит отметить, что на фоне начала «стратегического диалога» в сфере энергетики украинские политики фактически обвиняют США в том, что проект «Северный поток-2» вскоре будет запущен.