Москва, 31 августа, 2021, 19:48 — ИА Регнум. 31 августа генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о перспективах 27-летнего французского центрального защитника Самуэля Жиго в московском клубе: «Жиго остается в «Спартаке». Был период, инициированный его агентом, когда мы были вынуждены готовить себя к уходу Самуэля, но это в прошлом», — цитирует Мележикова издание Sport24.

Андрей Пронин ИА REGNUM Себастьян Дриусси и Самуэль Жиго

Текущее соглашение Самуэля Жиго с «красно-белыми» рассчитано до середины 2022-го года. Ранее сообщалось, что руководству «Спартака» не удалось договориться с французом о продлении контракта.

29 августа «Спартак» объявил о трансфере 24-летнего бельгийского защитника Максимилиано Кофрие, который должен будет заменить Жиго в случае ухода футболиста следующим летом. Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Самуэль Жиго принял участие в восьми матчах Российской Премьер-лиги и Лиги Чемпионов УЕФА, в которых отметился одной желтой карточкой.