Вашингтон, 31 августа, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Режиссёр, сценарист и продюсер Нил Дракманответил на критику поклонников франшизы The Last of Us, которым не понравилась вторая игра серии. Об этом 31 августа сообщает портал GamesRadar.

Кадр из игры «The Last of Us» The Last of Us

«Когда мы начали делать The Last of Us Part 2, мы, в частности, знали, что делаем что-то, что вызовет споры у части фанатов», — сказал Дракман в интервью журналистам, отметив, что разработчики при этом вовсе не ставили перед собой цель разозлить поклонников, а лишь хотели рассказать историю, на которую стоило потратить годы жизни.

«Это прискорбно (что некоторым фанатам не понравилась The Last of Us Part II— ИА REGNUM), но я поддерживаю игру которую мы сделали», — заявил разработчик.

Напомним, релиз игры The Last of Us Part II (Одни из нас: Часть II) состоялся 19 июня 2020 года. После выхода игры многие фанаты обвинили студию Naughty Dog в том, что она испортила франшизу, при этом на известном рейтинговом сайте Metacritic сиквел The Last of Us получил оценку 93 балла (из 100).