Токио, 31 августа, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Геймдизайнер Мотохиро Окубо покинул компанию Bandai Namco. Публикацию с объявлением он разместил на своей странице в Twiter.

Иван Шилов ИА REGNUM «Tekken 7»

Разработчик сообщил, что 31 августа 2021 года — его последний рабочий день в Bandai Namco, и что с 1 сентября он будет работать в компании по разработке видеоигр, которая расположена в районе Токио Сибуя. Окубо не уточнил, о какой студии идёт речь, он лишь поблагодарил Bandai Namco и всех поклонников за поддержку.

https://twitter.com/achilles_Okubo/status/1432713496060481536

Для справки: Мотохиро Окубо выступал в качестве продюсера в проектах игр Tekken 7, Soulcalibur VI и Pac-Man 99. Он начал работать в Namco около 25 лет назад (в 2005 году компания была поглощена Bandai).