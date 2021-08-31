Киев, 31 августа, 2021, 19:42 — ИА Регнум. На Украине люди уже устали от борьбы партий, лидеров и непредсказуемых и даже преступных действий власти Зеленского, ведь в стране происходит «мрачное и страшное», топчутся по жизням и интересам миллионов граждан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Об этом заявила общественный деятель Любовь Титаренко, комментируя внутриполитическую ситуацию в стране.

Она отметила, что курс президента Зеленского — это дорога в никуда, «яма и дно».

«Продолжаются сокрушительные коммунальные удары: нескончаемые повышения цен на тарифы, «патриотами» принимаются геноцидные законы, преследования и убийства политиков. Продолжается фальсификация и фабрикация уголовных дел Службой безопасности Украины. Делают все, чтобы закрыть рот оппозиции. Отвлечь внимание людей от отсутствия мира в Донбассе», — заявила Титаренко.

Она отмечает, что многие граждане не хотят строить «анти-Россию», и считают, что русский и украинский народы должны быть вместе.

«Зеленский предлагает русскоязычным либо ассимилироваться, либо эмигрировать в Россию. Зеленский выгоняет, а Путин приглашает украинских граждан, при этом не посягает на государственность Украины. И многие люди, не только русскоговорящие, не хотят!», — добавила эксперт.

Она напоминает, что тезис о «сшивании» страны высказал лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене, уже получивший широкую поддержку среди украинцев.

«Он сказал, что не стоит оглядываться на шаги Путина, нам самим здесь, на месте, нужно разобраться во всем происходящем. Потому как все, и Запад в том числе, устали от бездействия украинской власти и невыполнения минских соглашений. Украине пора действовать своим умом, жить общими интересами. Каждый человек должен почувствовать себя гражданином Украины, быть равным и свободным», — призвала Титаренко.

В завершение она заявила, что запрещая русский язык и декларируя стремление в НАТО, Украина никогда не вернет Донбасс и лишь спровоцирует раскол в стране. Общественный деятель подчеркнула, что гонения на Виктора Медведчука его не ломают, а делают только сильнее, в частности, люди Донбасса видят его главным переговорщиком по урегулированию конфликта.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в сети обсудили заявление бывшего депутата украинского парламента Евгения Мураева о том, что на Украине огромный кризис, который может вылиться в протесты и в конечном итоге завершиться развалом страны, и пришли к выводу, что «эксперимент «Украина» не удался и его пора расформировывать».