Лион, Франция, 31 августа, 2021, 19:32 — ИА Регнум. 32-летний экс-защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Жером Боатенг подписал контракт с французским «Лионом». Об этом 31 августа сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Fcbayern.com Жером Боатенг

Соглашение Жерома Боатенга с мюнхенской «Баварией» подошло к концу 1 июля. Два месяца немецкий защитник находится в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне Боатенг принял участие в 29-ти матчах Бундеслиги, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

На групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2021/22 «Лион» встретится с «Брондбю», «Глазго Рейнджерс» и пражской «Спартой». После четырех сыгранных туров французской Лиги 1 «Лион» с пятью очками идет на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата.