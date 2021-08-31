Архангельск, 31 августа, 2021, 19:29 — ИА Регнум. В Архангельской области число летальных исходов от COVID-19 выросло до 1708. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, за две недели жертвой коронавируса стал 71 житель региона. Каждый случай был рассмотрен на региональной комиссии по разбору летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние стуки в Архангельской области выявили 259 случаев COVID-19.