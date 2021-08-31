Мадрид, 31 августа, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Руководство мадридского «Атлетико» приняло решение отвергнуть трансферное предложение «Барселоны» по 21-летнему Жоау Фелишу и сохранить португальского футболиста в команде. 31 августа издание RMC сообщило, что «сине-гранатовые» предлагали «матрасникам» Антуана Гризманна за контракт Фелиша.

Atleticodemadrid.com «Атлетико» (Мадрид) — «Лестер» 1:0

В прошедшем сезоне испанской Примеры Жоау Фелиш принял участие в 31-м туре, в котором отметился семью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В Лиге Чемпионов нападающий сборной Португалии забил три гола в восьми матчах.

«Атлетико» выкупило Жоау Фелиша 3 июля 2019 года у португальской «Бенфики» за 127 миллионов евро, пытаясь восполнить потерю Антуана Гризманна, ушедшего в «Барселону».

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Фелиша в 80 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «матрасниками» рассчитано до конца сезона 2025/26.