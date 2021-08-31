Екатеринбург, 31 августа, 2021, 19:25 — ИА Регнум. В Свердловской области на площадке «Титановой долины» создают комплекс по производству медицинских изделий. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Titanium-valley.com Титановая долина

Компания «Отдел медицинской техники», получившая статус резидента особой экономической зоны «Титановая долина» в декабре 2020 года, начала подготовительные работы по возведению на площадке «Уктус» производственного комплекса по выпуску медицинских изделий. Планируется, что в 2023 году на площадке «Уктус» особой экономической зоны будет запущена первая очередь предприятия по выпуску вакуумных систем взятия крови. Затем планируется запустить производство реанимационных расходных материалов и корпусную медицинскую мебель для оснащения клиник и врачебных кабинетов. Комплекс займет площадь в 16 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций составляет 450 миллионов рублей. Будет создано 165 новых рабочих мест.

Медицинская отрасль является одной из основных специализаций ОЭЗ «Титановая долина». В настоящее время резидентами ОЭЗ являются компании «ЗИБУС» с проектом выпуска медицинских изделии из титана и «РУСМЕД» с проектом производства медицинских масок и трехкомпонентных одноразовых шприцев.