Москва, 31 августа, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Регулярные авиарейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду начнёт в октябре осуществлять авиакомпания S7 Airlines, начата продажа билетов, сообщили 31 августа в её пресс-службе.

(сс) JHenryW. Justus Weiss Международный аэропорт Шарм-эль-Шейх

Хургада

В Хургаду самолётыбудут летать один раз в неделю (каждый вторник), начиная с 5 октября. Из Москвы самолёт будет вылетать в 07:50 мск, в Хургаде он сядет в полдень. Вылет из Хургады — в 13:00, в Москве самолёт совершит посадку в 19:00.

С 6 ноября расписание изменится: еженедельные рейсы будут выполняться каждую субботу. Вылет из Москвы — в 10:15, прилет в Хургаду — в 14:25. Обратный рейс вылетает из Хургады в 15:25 и приземляется в Москве — в 21:30.

Шарм-эль-Шейх

В Шарм-эль-Шейх самолёты будут летать с 9 октября по средам и субботам, а с 31 октября — по четвергам и воскресеньям.