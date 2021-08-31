Вашингтон, 31 августа, 2021, 19:23 — ИА Регнум. В сервисе Epic Games Store в формате раннего доступа в октябре 2021 года выйдет необычная игра Against the Storm. Об этом 31 августа сообщает портал PCGamesN.

За компьютером

Проект представляет собой ролевую roguelike-игру (roguelike — жанр игр в которых случайным образом генерируются уровни, а у персонажа обычно есть только одна жизнь) про строительство городов. Геймерам предложат собирать ресурсы и постоянно защищать от происходящей катастрофы жителей поселений, в числе которых присутствуют не только люди, но также ящерицы, бобры и другие существа.

Разработчики выложили в сеть анонсирующий трейлер с демонстрацией игрового процесса. В ранний доступ в Epic Games Store игра выйдет 18 октября 2021 года.

Разработкой игры занимается студия Eremite Games. Отметим, что Against the Storm является её дебютным проектом.