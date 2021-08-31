Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 31 августа, 2021, 19:09 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске в местном колледже профессиональных и информационных технологий были выявлены пятеро абитуриентов с поддельными аттестатами. Об этом сообщает «Ноябрьск 24».

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Фиктивные аттестаты с «четвёрками» и «пятёрками» якобы из учебных учреждений Махачкалы и Петербурга были выявлены при проверке в единой всероссийской базе. Но и в базах таких учащихся не оказалось. О подложных аттестатах сотрудники колледжа доложили в полицию.

Как сообщила изданию заместитель директора колледжа Екатерина Багрова, с фиктивными аттестатами они столкнулись впервые.