Москва, 31 августа, 2021, 19:04 — ИА Регнум. С октября «Аэрофлот» начинает осуществлять регулярные перелёты из Москвы в египетские Шарм-эль-Шейх и Хургаду, сообщили 31 августа в пресс-службе компании.

Karelj Аэропорт Хургады

Началась продажа билетов. С 1 октября каждый день в Шарм-эль-Шейх и Хургаду будет выполняться из Москвы по одному рейсу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Хургаду прибыл первый с конца 2015 года авиарейс из России.