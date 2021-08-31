Дортмунд, Германия, 31 августа, 2021, 18:54 — ИА Регнум. 31 августа дортмундская «Боруссия» объявила о заключении с «Вольфсбургом» соглашения по аренде 23-летнего центрального защитника сборной Хорватии Марина Понграчича. В арендном соглашении также предусмотрена опция выкупа футболиста.

«Боруссия» (Дортмунд)

Марин Понграчич перешел в «Вольфсбург» 15 января 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбурга» за 10 миллионов евро. На данный момент интернет-портал transfermarkt оценивает защитника в 8,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне хорватский защитник сыграл лишь в десяти матчах немецкой Бундеслиги, в которых получил одну желтую и одну красную карточки.

В текущее трансферное окно «шмели», помимо Понграчича, подписали вратаря сборной Швейцарии Грегора Кобеля из «Штутгарта» за 15 миллионов евро и нидерландского нападающего Дониэлла Малена из ПСВ за 30 миллионов евро.