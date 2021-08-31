Екатеринбург, 31 августа, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемых в мошенничестве, из-за которого пострадали пожилые женщины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Флаг Молдавии

По данным полиции, задержанные действовали под видом граждан Молдавии. Они подходили к пенсионеркам на улице и просили помочь им. «Якобы у них таможня задержала фуры с вином. По их легенде, чтобы машины пропустили, необходимо было заплатить крупную сумму в виде налога», — уточнил полковник Горелых.

Женщин убеждали, что если те помогут аферистам, то пенсионеркам позже перечислят больше, чем они одолжат. Задержаны двое мужчин 33 и 22 лет, их ранее судили за мошенничество. Граждане арестованы. Уточняется количество обманутых ими жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мошенники похитили у жителей Екатеринбурга 6,2 млн рублей всего за три дня.