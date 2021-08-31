Улан-Батор, 31 августа, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Монгольский спортсмен Энхбаярын Содномпилжээ завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио по пауэрлифтинге в весовой категории 107 кг. Спортсмен поднял 245 кг в жиме штанги лежа, установив новый рекорд в паралимпийских играх.

Пауэрлифтинг

Энхбаярыну Содномпилжээ также принадлежит два мировых рекорда. В 2019 году на Чемпионате мира он победил в весовой категории до 107 кг, подняв вес 247 кг и побил мировой рекорд. В том же году на Чемпионате Азии он завоевал золотую медаль, подняв штангу весом 248 кг, тем самым установив новый мировой рекорд.

Это первая медаль монгольской сборной в Паралимпийских игр в Токио.