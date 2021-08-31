Тюмень, 31 августа, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Тюменских медсестёр и фельдшеров приглашают поработать в германии за 250 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает РБК.

Kurganobl.ru Курганские медики

Вакансии предлагаются одним из рекрутинговых агентств на зарплату от 2800 евро, или около 250 тыс. рублей в месяц. Одним из важных требований к российским медикам является знание немецкого языка на уровне В1 или В2, которое должно быть подтверждено сертификатом института им. Гёте. Его выдают в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Однако готовы рассмотреть резюме и без знания немецкого, ведь изучение языка возможно за счёт партнёров агентства.

На данный момент пред рекрутинговым агентством стоит задача набрать около 20 российских медиков, но в будущем, по словам представителя агентства в РФ, потребуется ещё около 40.

«Мы уже объявили набор в Москве и Питере, но есть одна проблема — большинство кандидатов не подходит по возрасту. Дело в том, что по германскому пенсионному законодательству кандидату должно быть не более 42 лет. Такое требование предъявляется для того, чтобы человек успел заработать себе на пенсию», — отметила представитель агентства.