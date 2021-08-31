Грозный, 31 августа, 2021, 18:36 — ИА Регнум. В Чечне произошел взрыв газа в одном из частных домов в городе Курчалое. В результате проишествия погибли два человека, получившие при взрыве сильные ожоги. По данному факту Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело. В причинении смерти по неосторожности вследствие оказания услуг ненадлежащего качества подозреваются должностные лица газоснабжающей организации, сообщили 31 августа в пресс-службе СКР.

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Взрыв газа произошел 21 июля 2021 года. Годом ранее газоснабжающая организация заключила договор на поставку газа с хозяйкой домовладения. При этом в нарушение закона документов о технических условиях на присоединение объекта к газопроводу, проектно-сметной документации, а также договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования не было предоставлено.

В ходе следствия виновные в нарушении должностные лица будут установлены и ответят за смерть людей по всей строгости закона.