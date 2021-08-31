Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, 31 августа, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Ростехнадзор выявил нарушения при эксплуатации сети газопотребления в костромском пансионате «Волгарь». Об этом со ссылкой на сайт ведомства сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эмблема Ростехнадзора

В ходе проверки выяснилось, что в пансионате не следят за состоянием газопроводов, на трубах присутствует коррозия и повреждена окраска. К работе на опасном производственном объекте допускаются люди, не прошедшие медицинский осмотр. Кроме этого, в договор на техобслуживание не включена газорегуляторная установка.

По итогам проверки руководству дома отдыха выписали штрафы на общую сумму в 220 тысяч рублей. Ответственных лиц обязали устранить недочёты.