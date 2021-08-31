Нижний Новгород, 31 августа, 2021, 18:29 — ИА Регнум. На кулинарном фестивале «Да, Шеф!», проходившем на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде 28 и 29 августа, приготовили самую большую в России окрошку. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Nikkolo Окрошка

Блюдо-рекордсмен весом в 1055 килограммов нижегородцы сделали под руководством известного шеф-повара Константина Ивлева.

Рекорд зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Продукты для приготовления окрошки рекордного размера предоставили местные фермерские хозяйства.