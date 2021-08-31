Санкт-Петербург, 31 августа, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Дворцовый мост Петербурга в течение трёх дней будет украшен праздничной подсветкой в честь 80-летия прибытия в Архангельск 31 августа 1941 года первого союзного конвоя «Дервиш», доставившего помощь от западных стран. Основные мероприятия по случаю памятной даты проходят в Архангельской и Мурманской областях.

Дарья Драй ИА REGNUM 9 Дворцовый мост

Как сообщили в Смольном, в Петербурге в память об этом событии был дан полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. У монумента «Памяти моряков Полярных конвоев 1941—1945» состоялся митинг, а в Военно-исторической библиотеке Генерального штаба Вооружённых сил РФ показан фильм, посвящённый конвою «Дервиш». Кроме того, делегация Санкт-Петербурга отправилась в Архангельск, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию первого союзного конвоя.

«Полярные конвои, участниками которых были и моряки из Ленинграда, стали примером международного сотрудничества и взаимопомощи. Это единение стран антигитлеровской коалиции во имя победы над общим врагом — фашизмом», — отметил губернатор Александр Беглов.

Первый союзный конвой «Дервиш» вышел из Ливерпуля (Великобритания) 12 августа 1941 года и прибыл в Архангельск 31 августа 1941 года. Всего с 1941 по 1945 год в СССР было направлено 78 караванов судов, они доставили 4 млн тонн различных грузов, в том числе вооружение.