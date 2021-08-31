Ставрополь, 31 августа, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Первый день осени принесет ливни и град в ряд регионов Северного Кавказа. В некоторых субъектах округа они стартуют уже с вечера 31 августа. Так, в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой и градом. При этом шквалистый ветер усилится до 20−23 м/с, сообщили в пресс-службе управления Гидрометцентра по СКФО.

65.mchs.gov.ru Ливень

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Дожди будут идти в течение 1 и 2 сентября, что вызовет подъём уровня воды в реках Карачаево-Черкесии местами до неблагоприятных отметок, в горах возможен сход селей малого объёма. Местами кратковременный дождь, гроза ожидаются в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечне, а в Северной Осетии 3 сентября прольются отдельные сильные дожди с градом. Не обещают дождей лишь в Дагестане.

В результате прохождения антициклона в СКФО существенно — до 5−9° — снизится температура воздуха, которая в последние дни лета в большинстве регионов была довольно высокой — около + 32 — +34°. В Дагестане сохранится жаркая погода — до+ 33°, а 3 сентября — +16…21°, местами до +25°.