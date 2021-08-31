Бишкек, 31 августа, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 31 августа, поздравил соотечественников с 30-летием независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров

Он подчеркнул, что «за тридцать веков киргизы не раз теряли независимость и находились на грани уничтожения, но несмотря на это снова возрождались».

Жапаров напомнил, что в 1991 году верховный совет Киргизской ССР принял Декларацию о государственной независимости Киргизии и провозгласил суверенитет республики.

Говоря о том, чего Киргизия смогла добиться после обретения независимости, глава государства заявил, что республика стала полноправным участником и субъектом международного права.

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При этом он отметил, что за последние тридцать лет в Киргизии «были колебания, которые привели к ряду внутриполитических кризисов».

«В результате два президента покинули страну, один находится в тюрьме, а нескольким премьер-министрам были предъявлены обвинения в коррупции — это трагический национальный опыт», — добавил он.

Садыр Жапаров выразил мнение, что в таких сложных условиях Киргизия смогла преодолеть глубокие разногласия в обществе, обеспечив стабильность, межнациональное согласие, единство и толерантность.

«Гражданское общество также смогло сохранить имидж страны, стремящейся к активной, справедливой и достойной жизни ее свободолюбивого народа! Мы не отступим от этих стремлений!», — резюмировал президент.

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