Сыктывкар, 31 августа, 2021, 18:02 — ИА Регнум. За последние девять лет в Коми число малокомплектных школ сократилось со 173 до 93. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском минобразования.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

По данным ведомства, тенденция к сокращению количества учреждений будет продолжена — в следующем году в республике путем реорганизации станет на три школы меньше.

По данным министерства, в сельской местности функционируют 163 школы, это 53% от общего числа общеобразовательных учреждений. В деревенских школах трудятся 3 019 учителей — 35% от общего числа педагогических кадров республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми запретили продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним.