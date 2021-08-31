Тюмень, 31 августа, 2021, 18:01 — ИА Регнум. В Тюменской области с 31 августа сняты некоторые антиковидные ограничения с предприятий общепита. Об этом сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на постановление главы региона.

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Снят запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия в местах, где оказываются услуги общественного питания. Также снято ограничение по времени работы с 24:00 до 06:00 часов.

Однако остаётся запрет по 15 сентября на работу детских игровых комнат, детских развлекательных центров в предприятиях торговли. Работа фудкортов остаётся лишь на вынос, без потребления продукции в общих зонах питания.