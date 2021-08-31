Турин, Италия, 31 августа, 2021, 17:54 — ИА Регнум. 19-летний универсальный атакующий полузащитник молодежной сборной Нидерландов Мохаммед Ихаттарен перешел в «Ювентус». Туринская команда заплатила ПСВ за трансфер футболиста 5,5 миллиона евро. Остаток текущего сезона нидерландский нападающий проведет в «Сампдории» на правах аренды.

Логотип Ювентуса

В прошедшем сезоне Мохаммед Ихаттарен принял участие в 22-х турах нидерландский Эредивизи 2020/21, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В составе молодежных сборных футболист забил семь голов в 30-ти матчах.

31 августа «Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании 36-летнего нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Интернет-портал Transfermarkt сообщил, что «старая синьора» получила 15 миллионов евро за трансфер футболиста.