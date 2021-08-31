Вашингтон, 31 августа, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Налоговая служба США 31 августа перенесла дедлайн для выплаты налогов с 26 августа на 3 января 2022 года для жертв урагана «Ида», в том числе для всех жители Луизианы. Об этом сообщает Reuters.

Нищета

Налоговое управление заявило, что льгота распространяется на физических и юридических лиц, имеющим право на индивидуальную или государственную помощь в связи с ураганом «Ида». В настоящее время к ним относится вся Луизиана и часть соседних штатов.

Как сообщалоИА REGNUM, 30 августа из-за урагана «Ида» в Луизиане остались без электричества более миллиона человек.