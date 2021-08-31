Челябинск, 31 августа, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В Челябинске одна из фирм не уплатила налогов на сумму больше 31 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает областное управление СКР.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

Следователи считают, что руководство организации уклонилось от уплаты налогов. Это было сделано путём предоставления в налоговый орган ложной информации, позволившей предприятию получить необоснованный вычет по налогу на добавленную стоимость.

Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к преступлению. Также предстоит принять меры к взысканию задолженности.