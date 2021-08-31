Мурманск, 31 августа, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В Мурманской области за неделю число привитых от ковида граждан выросло на семь тысяч. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Cap.ru Вакцинация

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«В Мурманской области от коронавируса привиты более 223 тысяч человек. План по вакцинации от ковида выполнен на 64%», — отметили в штабе.

Прививочную кампанию обеспечивают 49 бригад, 33 из них — это прививочные бригады 12 подведомственных региональному минздраву медорганизаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в числе вакцинированных от ковида превысило 36 млн человек (24.9% от населения).