Ханты-Мансийск, 31 августа, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко предложил развивать санавиацию в связке с телемедициной. Помочь в разработке программы может региональный опыт, считает он.

Минздрав Забайкальского края Вертолет санавиации

Речь идет, в частности, об опыте Ханты-Мансийского автономного округа по эвакуации пациентов с использованием вертолетов и опыте мобильных решений, которые позволяют приблизить специализированную медпомощь в отдаленные территории, сказал Денис Проценко в ходе общения с журналистами во время поездки в Югру.

«То, что мы видим в отдаленных регионах — это своевременная и совершенно необходимая мера. Мы сегодняшнее утро начали с изучения этого опыта, изучения оснащения, логистических решений. Сама по себе санавиация, даже хорошо укомплектованная, отдельно существовать не может. Это, в первую очередь, взаимодействие медучреждений, которые запрашивают эвакуацию, это сложная цепочка, которая в Югре реализована», — отметил Денис Проценко.

Он также добавил, что параллельно с развитием санавиации необходимо усиливать и совершенствовать правовую базу телемедицины.

«Взаимодействие между двумя докторами, в центре которого пациент, которого надо эвакуировать — это комплексная проблема, которую нужно решать. Есть много других проблем — широкополосный интернет, обеспечение спутниковой связью, это то, что требует совершенствования в тот момент, когда будет реализовываться программа постройки и совершенствования новой вертолетной базы, малой авиации. Это вопрос непростой, и примеры его решения, которые мы увидели в Югре — достойны тиражирования», — сказал Денис Проценко.

Он также привел в пример уникальную наработку региона в оказании первичной медпомощи — плавучая поликлиника «Николай Пирогов».

«Что я называю квалифицированной помощью — не просто приехал врач на теплоходе с саквояжем и фонендоскопом. Это современный медицинский комплекс, где есть стоматолог, ультразвук, узкие специалисты. Сейчас губернатор вышел с практической инициативой, что нужен второй корабль. Я бы хотел эту инициативу поддержать. Но не просто чтобы второй корабль появился в Югре — у нас достаточно много больших рек, а это единственный в мире речной медицинский корабль, который нужно внутренне экспортировать в другие регионы», — заключил главный врач больницы в Коммунарке.

Напомним, на Съезде «Единой России» 24 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что завершено формирование программы обновления российского авиапарка. На нее будет направлено 340 млрд рублей. Они, в том числе, поступят из Фонда национального благосостояния. И помогут решить проблему организации медпомощи в отдаленных территориях, отметил глава государства.