Санкт-Петербург, 31 августа, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Министерство просвещения России и правительство Санкт-Петербурга заключили соглашение о предоставлении городскому бюджету из федерального бюджета 764 млн рублей для приобретения в собственность города двух зданий для размещения в них дошкольных образовательных учреждений.

В детском саду

Это соглашение позволит создать дополнительные места в поселке Шушары и на Комендантском проспекте, в местах активного жилищного строительства.

Дополнительное соглашение будет заключено для обеспечения графика выполнения мероприятий, финансируемых из федерального бюджета, и форм отчетности о выполнении этого графика, сообщили в Смольном.

Напомним, в 2021 году в Петербурге будет введено 11 школ, девять из них откроются 1 сентября, в том числе четыре школы — в новостройках Приморского района. Также в 2021 году будут введены 25 детских садов. В ближайшие три года в городе будет построено еще более 50 школ— почти на 50 тысяч мест, а также 78 детских садов — на 14 тысяч мест.

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«На городском уровне приняли однозначное решение: с 2020 года разрешение на новое строительство жилья выдается только при обязательствах по возведению социальных объектов. Сегодня запрещено строить по-другому. Никто не сможет возводить жилье без социальной инфраструктуры», — заявил на городском педсовете губернатор Александр Беглов.