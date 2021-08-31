Киев, 31 августа, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Конституционный суд Украины (КСУ) отказался открывать производство о конституционности назначения Сергея Шкарлета министром образования.

Dezidor Конституционный суд Украины

Об этом сообщила 31 августа представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Она напомнила, что в суд обратились 46 народных депутатов Рады, которые считают, что назначение Шкарлета состоялось с нарушениями, в частности, были зафиксированы случаи неперсонального голосования.

«Конституционный суд отказал в открытии производства… постановление является окончательным», — отметила Совгиря.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря 2020 года Верховная рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины, причем за это решение проголосовало минимально необходимое количество парламентариев — 226.

Глава Рады Дмитрий Разумков ранее уже поручал регламентному комитету изучить ситуацию во время голосования за назначение Шкарлета, но никаких заявлений по итогам расследования сделано не было.

В январе стало известно, что офис генпрокурора Украины открыл уголовное дело о нарушениях во время голосования за Шкарлета, однако о результатах расследования до сих пор ничего не известно.