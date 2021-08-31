Вашингтон, 31 августа, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Парламент Южной Кореи 31 августа одобрил законопроект, запрещающий крупным операторам магазинов приложений, таким как Google и Apple, заставлять разработчиков программного обеспечения использовать их платежные системы. Закон фактически запрещает взимать комиссионные с покупок внутри приложений, сообщает Reuters.

Tech.everyeye.it Apple

Это первое подобное ограничение в отношении Apple и Google. Ранее компании подвергались глобальной критике за требование использовать установленные ими платежные системы, взимающие комиссию до 30%.

Напомним, что голосование прошло в среду, 25 августа. В итоге 180 из 188 присутствующих проголосовали за принятие поправки к закону о телекоммуникационном бизнесе, получившей название «закон против Google».

Отметим, что в Южной Корее действуют одни из самых надежных в мире законов о защите онлайн-операций.