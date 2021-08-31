Киев, 31 августа, 2021, 17:41 — ИА Регнум. После полноценного запуска газопровода «Северный поток — 2» для транзита через Украину остается всего около 15 млрд кубометров газа, заявил министр энергетики Герман Галущенков интервью «Интерфакс-Украина».

Tsoua.com Сотрудники ООО «Оператор ГТС Украины»

Материал опубликован сегодня, 31 августа.

По словам министра, совершенно очевидно, что с такими объемами транзита Украина не сможет «даже удерживать свою ГТС». В Киеве подсчитали, что если «СП-2» будет использоваться наполовину, то Украине остается 18 млрд кубометров, что тоже «критически мало». Для сравнения, в прошлом году оператор ГТС обеспечил транзит в Европу 55,8 млрд кубометров российского газа.

«Россия будет использовать газ не как товар, а как политический инструмент. Основная проблема возникает в монопольном положении Газпрома на экспорт. Если бы другие компании имели доступ к этому газу и если бы был полностью применен третий энергопакет, ситуация была бы другой», — заявил украинский министр.

По его словам, монополия очевидна и это огромная проблема с точки зрения возможной потери транзита — «и не только для нас, но и для Европы».

ИА REGNUM напоминает, что, согласно действующему контракту на транзит газа, Россия должна до 2024 года обеспечивать транзит через Украину как минимум 40 млрд кубометров газа. После этой даты никаких дальнейших обязательств у Газпрома нет. Глава Газпрома Алексей Миллер заявил о том, что для продления транзита нужна экономическая целесообразность, а также надлежащее техническое состояние ГТС Украины.