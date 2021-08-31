Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 31 августа, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Республика Сербская находится в особенно шаткой позиции, потому что она не только сталкивается с внешним давлением, но и с полной концентрацией власти в руках Милорада Додика, так что кажется — если сменить Додика на выборах, Республика Сербская непременно рухнет. Такое мнение ИА REGNUM высказал ассистент кафедры сравнительной политологии ФГСН РУДН Александр Джокич.

Medija centar Beograd Милорад Додик

Так Джокич прокомментировал перспективы разрешения политического кризиса в Боснии и Герцеговине и в отдельности в Республике Сербской, который сложился после решения бывшего верховного представителя в БиГ Валентина Инцко ввести в уголовное законодательство страны положение о запрете отрицания «геноцида в Сребренице».

Тогда парламент Республики Сербской принял решение о том, что на территории автономии закон Инцко не будет исполняться, а сербские политические партии отказались от участия в работе совместных органов власти на уровне БиГ. Кризис дополнительно усугубился навязыванием со стороны международного сообщества кандидатуры немецкого дипломата Кристиана Шмидта на должность нового верховного представителя.

По мнению эксперта, Додик воспользовался законом Инцко для того, чтобы «легитимизировать свою вечную власть».

«Он представляет себя единственной надеждой Республики Сербской. Давление верховного представителя на момент сплотило все политические силы в Республике Сербской, но этот навязанный Додиком медовый месяц не продлился долго», — рассказал Джокич.

Политолог считает, что новейшая «авантюра» Додика, суть которой состоит в переосмыслении Дейтонского соглашения при посредничестве президентов Сербии, Хорватии и Турции (но без участия России, которая выступает за соблюдение Дейтонского соглашения и которая в принципе не готова пускаться в такие авантюры), дало возможность оппозиции снова выступить из тени Додика и обвинить его в дестабилизации Республики Сербской. Все оппозиционные партии согласны, и консервативный СДС, и либеральный ПДП, что Додик не борется с кризисом, в котором находится Республика Сербская, а пытается затеять новый кризис, добавил Джокич.

«Какова манера ведения политики самого Додика? Милорад Додик, во-первых, шоумен. Он способен не только спеть фолк-песню в рамках предвыборной кампании, он еще и переносит эту эпатажную манеру в сферу внешней политики. Во-вторых, Додик — экспериментатор и авантюрист: он готов предложить и даже попытаться осуществить разные нестандартные затеи во внешней политике. Такой идеей, к примеру, является попытка привлечения Израиля как союзника Республики Сербской в ее спорах с бошняцкой частью Боснии и Герцеговины. В-третьих, популярность Додика, который правит Республикой Сербской с 2006 года, падает, а на его рейтинг отрицательно влияет серьезное давление на Республику Сербскую через решение верховного представителя, чтобы отрицание геноцида в Сребренице было поставлено вне закона», — рассказал эксперт.

После всего сказанного можно прийти к выводу, что Республика Сербская находится перед серьезными испытаниями — защитить свои функции, свою автономию в столкновении с представителями Запада и бошняцкого этноса и провести смену режима на выборах, чтобы отделить судьбу Республики Сербской от политической судьбы ее (не)сменяемого лидера, полагает Джокич.