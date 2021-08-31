Вашингтон, , 17:32 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена хочет сделать более доступной покупку федеральных земель для разработчиков солнечной и ветровой энергии, сообщает 31 августа Reuters.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее представители отрасли чистой энергетики заявили, что арендные ставки и сборы слишком высоки для привлечения инвестиций.

Решение Вашингтона пересмотреть федеральную земельную политику в отношении проектов возобновляемой энергетики входит в более широкий круг усилий администрации президента по борьбе с глобальным потеплением.

Напомним, что бороться с изменением климата Белый дом пытается путем стимулирования развития чистой энергетики и отказа от бурения и добычи угля.