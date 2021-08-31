Москва, 31 августа, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Во вторник, 31 августа в Общественной Палате РФ представлены результаты мониторинга распространения фейков в 2021 году, а также ложных сообщений, публиковавшихся в ходе избирательных кампаний двух последних электоральных циклов.

Eamon Curry Фейки

По словам директора «Лиги безопасного интернета», члена ОП РФ Екатерины Мизулиной, распространение фейков стало серьезным вызовом сегодняшнего дня. Эта проблема актуальна не только для России. Законодательные изменения в области борьбы с недостоверной информацией активно обсуждаются во Франции, США, Англии, Ирландии и во многих других государствах.

«К сожалению фейки всегда возникают вокруг каких-то ключевых событий, будь то чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, пандемия или какие-либо крупные внутриполитические события. В 2020 ОП РФ в ходе общественного мониторинга зафиксировала порядка 35 тысяч фейков по самым разным темам. Это и коронавирус, и вакцинация и локдаун и единый день голосования и общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, в ходе которого было выявлено 8407 фейков. С начала июля этого года мы также зафиксировали активное появление фейков о той избирательной кампании, которая сейчас проходит на территории России. … Первые фейки были распространены с территории иностранных государств, входящих в блок НАТО — Польши, Латвии, а также с территории Украины», — сообщила она, отметив, что с начала года общее количество выявленных фейков уже составило порядка 39 тыс. При этом, в настоящий момент в Сети насчитывается 3800 фейков о предстоящих выборах. По мнению эксперта, количество таких публикаций продолжает расти и, как ожидается, в неделю перед выборами их число значительно увеличится.

В свою очередь, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, отметил, что «оригинальный» фейк в ходе репостов постоянно дописывается и редактируется, что создает вал ложной информации по одной теме.

«С точки зрения закона каждое такое размещение — это фейк. С другой стороны, точек роста и запуска фейков не так много: есть отдельные СМИ, которые специализируются на посеве фейковой информации, и отдельные аккаунты с привлечением бот-сеток, которые осуществляют вброс фейка, а дальше это начинает распространяется органикой. Цифры официально зафиксированных фейков, на которые обратили внимание правоохранители и дали официальное опровержение госорганы, измеряются сотнями, но РКН четко и оперативно пресекает эти истории», — рассказал он, подчеркнув необходимость совместной работы по выявлению первоисточников дезинформации с онлайн-площадками и соцсетями.

«Чтобы не было иллюзий: фейками занимаются профессионалы, по прямому указанию, по задачам, которые ставят конкретные заказчики. Их задача — посеять панику. Идет сознательная, большая информационная кампания давления на людей, для того чтобы их ввести в такое мятущееся состояние и пытаться ими манипулировать, параллельно пытаясь делегитимизировать наш избирательный процесс. Поэтому мы будем продолжать проводить точечные обучающие семинары с региональными СМИ, региональными палатами, рассказывая, как бороться в режиме реального времени», — заключил он.

Александр Малькевич также сообщил, что ОП РФ выступает за изменение закона о фейках в части его ужесточения в отношении тех, кто их распространяет.

Директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, член ОП РФ Денис Заварзин согласился с мнением, что распространение фейкньюс зачастую направлено на подрыв основ конституционного строя и внутреннего понимания государственного устройства, в том числе, среди молодежи.

«Информационные волны ориентированы на каждую конкретную группу или сегмент аудитории. Как подрастающему поколению, так и старшему поколению всегда нужно оценивать информацию через критическую призму. Анализируя информацию, нужно оценивать на какую аудиторию она воздействует, кто организатор, кто заказчик, нужно определить, кто пострадавшая сторона и какие глобальные цели преследуются», — отметил эксперт.